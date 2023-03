Agricultores críticos con la patronal onubense promueven un «recibimiento» a Pedro Sánchez en el acto municipalista del PSOE de este fin de semana en Huelva

🗞️Un grupo de más de mil personas promueven a través de redes sociales la constitución de una nueva Asociación de Agricultores Onubenses (AAO) desvinculada de grandes patronales como Asaja, Freshuelva o la interprofesional Interfresa.

🗞️ El grupo considera que la Ley del Salario Mínimo Interprofesional se aplica injustamente en el sector agrícola «porque las jornadas laborales son inferiores a ocho horas».

🗞️ Uno de los promotores de la nueva asociación fue detenido en 2021 por la venta de contratos a personas migrantes para la obtención de permisos de trabajo.

Jueves, 9 de enero de 2023. Se comunican a través de varios grupos en rede sociales y suman, de momento, más de mil setecientos integrantes. No consta que se hayan constituido formalmente como entidad, pero tienen nombre y siglas de fácil identificación: Asociación de Agricultores Onubenses, AAO. A través de estos grupos han convocado un acto de «recibimiento» al Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, que el próximo sábado por la mañana estará en Huelva para clausurar una convención del partido socialista en la capital onubense. Será, en cierto modo, el primer acto público de la nueva organización de agricultores, que se declara «apolítica» e «independiente», así como crítica con las principales organizaciones patronales agrícolas, Asaja y Freshuelva, y la inteprofesional Interfresa, de las que aseguran que no están defendiendo debidamente los intereses del sector agrícola y ganadero, porque «llevan cuatro décadas haciendo lo mismo y no hemos avanzado nada».

«Llevamos apenas ocho días y hemos iniciado los trámites para ir al notario y dar de alta la asociación», asegura en conversación con La Mar de Onuba Rubén, un productor de frutos rojos de Palos de la Frontera, que se identifica como uno de los promotores de la nueva asociación, y que asegura sentirse «desbordado» por la enorme respuesta recibida y la solicitudes de adhesión en los grupos de redes sociales a través de los que se comunican.

El coste de la desinfección de suelos, previsiones de riego y el salario mínimo de los jornaleros

Un descontento que será plasmado en una asamblea fundacional que se celebrará en los próximos días (o semanas), pero sobre el que Rubén adelanta algunos de los principales ejes acordados en una reunión celebrada recientemente como «primera toma de contacto». «Uno de ellos es el problema de la desinfección de suelos», asegura el productor palermo. «Ahora mismo no tenemos nada aprobado en Europa para poder desinfectar las tierras, y si esto no se hace no podemos llevar a cabo la inversión de la plantación de fresa, por ejemplo. Eso supone por hectáreas muchos miles de euros. Esto se ha probado en todos los países europeos y a España se lo han denegado y nadie se mueve por eso».

La futura nueva Asociación de Agricultores Onubenses también reclama de las administraciones públicas una política informativa sobre reservas reales de agua y posibles restricciones a lo largo de las temporadas agrícolas de forma que los agricultores puedan hacer una previsión de las extensiones a cultivar con la suficiente antelación. «Nosotros somos conscientes de que hay falta de agua y de que no tenemos una varita que haga llover, pero si los pantanos están ahora mismo con el mismo nivel que el año pasado, ¿por qué me dices que me van cortar el agua? Eso me lo tienes que decir en junio, cuando acaba la campaña y antes de que en agosto empecemos de nuevo a poner plásticos y preparar terrenos. Pero no me lo digas en octubre, cuando el agricultor ya ha hecho esta inversión».

Y el tercer pilar reivindicativo de AAO será la cuestión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que los promotores de la nueva asociación consideran que está exigiendo de forma injusta al sector agrícola, en el que Rubén sostiene que las jornadas laborales son menores al resto de trabajos. «Es que nosotros entendemos que el salario mínimo debe aplicarse para una jornada laboral normal, que es de ocho horas, pero en nuestro convenio colectivo la jornada es de seis hora y media. No entiendo por qué tengo que pagar por seis horas y media lo mismo que en otros trabajos se paga por ocho horas», se queja Rubén. «Además nosotros pagamos el alojamiento a los trabajadores, que no estoy en desacuerdo con eso, porque siempre ha sido así en el convenio, pero eso, con la subida de los costes de abonos, los fitosanitarios la luz, el agua el gasoil… no llegamos».

En este sentido Rubén considera que las actuales patronales agrarias no están siendo lo suficientemente combativas para lograr precios mínimos en el mercado que permitan a los productores agrarios cubrir costes y obtener beneficio de sus explotaciones, y aboga por la creación de esta nueva Asociación de Agricultores Onubenses para trasladar a los gobiernos sus quejas, lamentos y reivindicaciones.

Aún no se ha constituido legalmente, pero el próximo sábado harán su primera acción pública con un «recibimiento» al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada para la clausura de la Convención Municipalista Regional que el PSOE celebrará en la Universidad de Huelva entre este viernes y el sábado al mediodía. Según han compartido algunos integrantes en un encuentro celebrado este mismo jueves para organizar la protesta , «sindicatos de policías y guardia civil se unirán al grupo de agricultores para manifestar sui ·descontento a Pedro Sánchez».

Uno de los promotores de la nueva AAO fue detenido en 2021 por la venta de contratos a personas migrantes Casos aislados: Venta de contratos a 5.000 € para obtener ‘papeles’ trabajando en condiciones de semiesclavitud La nueva Asociación de Agricultores Onubenses, AAO, que será registrada tras la celebración de una asamblea fundacional en los próximos días o semanas, será constituida por pequeños y medianos empresarios de ocho localidades agrícolas de la provincia de Huelva, existiendo ya coordinadores en cada de ellas. Según ha podido saber y confirmar La Mar de Onuba, uno de ellos es el empresario de Palos de la Frontera Juan José Gómez Domínguez, propietario de la empresa Agromalvi SL, quien , como reveló en exclusiva esta revista en su momento, fue detenido en mayo de 2021 por la Policía Nacional junto a su hermano Anastasio por emplear supuesta y reiteradamente a personas extranjeras en situación irregular, y formalizarles contratos a cambio de elevadas contraprestaciones económicas. Las víctimas, de nacionalidad marroquí en su gran mayoría, trabajaban para los empresarios y una vez alcanzaban el tiempo necesario para regularizar sus situaciones administrativas, presentaban las solicitudes con contratos por los que abonaban a los hermanos cantidades de hasta 5.000 euros. Juan José y Anastasio son administradores solidarios de la empresa Agromalvi SL, sociedad con sede en Palos de la Frontera. Las investigaciones concluyeron entonces que entre los dos habían organizado una trama que les permitía obtener ingresos y mano de obra a muy bajo coste en una misma operación sustentada en la necesidad y vulnerabilidad de sus víctimas. Obtenían, además del ahorro en costes laborales y cargas fiscales, ingresos extraordinarios no declarados de hasta 100.00 euros anuales. Agromalvi SL vendió productos por valor de 2.076.003 euros en 2019, y declaró un “resultado de explotación” de 218.760 €. La propia operativa diseñada por los hermanos permitía mantener su opaco negocio de explotación alejados de miradas no deseadas. Acogían en sus fincas a personas extranjeras en situación irregular durante varios años, y con falsas promesas de ser parte activa de una futura regularización, las convertían en mano de obra dócil y barata. Aprovechándose de su estado de necesidad y su situación irregular, y de la falta de sustento económico u potras formas de conseguirlo. Según se desprende de la información facilitada por la Policía Nacional tras la detención, las víctimas llegaban a permanecer trabajando en esta situación de semiesclavitud hasta cumplir el plazo de al menos tres años de estancia ilegal en territorio nacional que requiere la extravagante Ley de Extranjería española para poder solicitar la regularización. La Ley establece tal posibilidad si la persona migrante solicitante, además de acreditar haber sobrevivido de forma irregular esos tres años (o más, a veces demostrar el “arraigo” requiere mucho más tiempo), demuestra, mediante un pre-contrato laboral, que contará con recursos propios para seguir sobreviviendo su permanencia, ya de forma legal, en España. Los hermanos Gómez Domínguez prometían ese futuro a sus peones. Sin embargo, destaca la Policía Nacional, cuando las víctimas cumplían sus plazos y habían reunidos las inexcusables “pruebas de arraigo”, Juan José y Anastasio les exigían 5.000 euros a cambio de expender el precontrato. Quienes, presas de necesidad, aceptaban el miserable trato, acababan trabajando a cambio de salarios igual de miserables para así saldar la deuda contraída con sus benefactores. A quienes se mostraban reticentes, los hermanos amenazaban con denunciar su estancia irregular en España y ser expulsados a sus países de origen.