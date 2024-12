Adios al sueño del tren turístico entre Tharsis y Alosno

Jueves, 12 de diciembre de 2024. La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, delegación en Huelva (en adelante PICPH), informa que según fuentes oficiales consultadas, Diputación ha abandonado definitivamente el apartado del Tren Turístico que pretendía unir Tharsis con San Bartolomé de la Torre, a través de 21 kms de vía de un antiguo tren minero, dentro del proyecto Territorio Minero.

Este proyecto con su tren se empezó a difundir a finales de 2021, y en la Feria de Turismo en Madrid, FITUR, se presentó a inicios de 2022, y recibió casi 2,5 millones de subvención de fondos Next Generation de la Unión Europea, de los que más de 1,3 millones estaban destinados al tren turístico, para realizar entre los años 2022 al 2024.

Desde el primer momento, Diputación negó información pública del proyecto, remitiendo a unas breves reseñas en el BOE, en una de las cuales se incluía un cuadro de las distintas partidas presupuestarias a realizar cada año en cada una de las partes del proyecto, pero que conforme iba avanzando el tiempo no se estaban llevando a cabo, y desde la PICPH se temía que se perdiera la subvención.

El año 2024 se está terminando, y las fuentes consultadas dicen que el apartado del tren turístico se ha abandonado por ser inviable económicamente, y se han propuesto otras medidas alternativas en cada pueblo, pero que no tienen que ver con el tren.

Desde la PICPH lamentamos la falta de transparencia de este proyecto, que todo indica que no tenía realmente un proyecto técnico serio detrás, sino que más bien era una “idea” de proyecto, puesto que resulta incomprensible que se haya pedido una subvención y que unos años después se diga que es insuficiente porque los puentes no soportarían el peso del tren, que hay que cambiar las traviesas de las vías, etc. que no se contemplaban en ninguna de las partidas presupuestadas. Incluso los caminos a la estación del tren de Tharsis y San Bartolomé están usurpados por una nueva compañía minera y por una empresa de la familia García-Palacios, respectivamente, que dicen que son caminos privados. Además, en principio el proyecto solo contó con los representantes de Tharsis y San Bartolomé, olvidando a Alosno y muy especialmente a Villanueva de Los Castillejos, cuyos términos también atravesaba el antiguo tren minero de Tharsis a Corrales.

¿Se aceptarán los cambios del presupuesto del tren minero para otras partidas distintas, o se tendrá que devolver el dinero a la Unión Europea? Esa es la cuestión. Diputación sigue sin dar noticias de los cambios propuestos.

Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos