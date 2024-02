La diputada Tesh Sidi felicita desde el Congreso a la República Saharaui y reprueba al ministro Albares

En su primera intervención en un pleno del Congreso, la diputada saharaui afirmó que el ministro de Exteriores no dijo toda la verdad sobre el envío de armas a Israel.

Tesh Sidi dijo que su pueblo y el palestino han vivido sin libertad, sin derechos y con el silencio cómplice de aquellos que tenían la obligación jurídica y moral de respetar la soberanía de los pueblos.

Miércoles, 28 de febrero de 2024. La diputada saharaui Tesh Sidi felicitó al pueblo saharaui desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados al cumplirse el aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui (RASD), hace 48 años, intervención en la que reprobó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por no decir la verdad sobre el envío de armas a Israel.

Fue en el pleno del 27 de febrero, en el que se debatió una proposición no de ley de Podemos sobre la guerra de Gaza y que supuso la primera intervención en la Cámara de la diputada de Sumar.

Tesh Sidi, tras felicitar a su pueblo, dijo que era un día importante por defender los Derechos Humanos, “algo fundamental, algo que he vivido en mis carnes”.

Se presentó relatando que nació hace 29 años en Auserd, un campamento de refugiados “donde se pasa mucha sed, mucho calor, donde heredas muchas de las frustraciones de tus padres, muchas de sus heridas y, sobre todo, donde heredas la angustia de todo un pueblo”.

“Por eso siempre reitero que con el pueblo palestino yo no siento solidaridad, siento empatía”, apuntó,

Añadió que en la proposición que debatían echaban en falta el reconocimiento inmediato del Estado palestino, el fin del apartheid y la ocupación ilegal, “un Estado soberano y sin tutelas, una exigencia de mínimos que tenemos que hacer en conjunto en esta Cámara, así como el desmantelamiento de los asentamientos ilegales y el retorno de todos los refugiados palestinos a su territorio”.

Tras esto llegó la crítica a Albares, el responsable de Exteriores del Gobierno del que Sumar forma parte. Dijo que mientras el ministro entregaba la semana pasada ilegalmente el espacio aéreo del Sáhara Occidental, en Gaza el ejercito israelí seguía masacrando al pueblo palestino “utilizando armas que, con cierta probabilidad y bastante altas, podrían ser de España”.

Y concretó: “El señor Albares no dijo toda la verdad cuando aseguró que España había suspendido todas las exportaciones de armamento desde el mes de octubre, porque en noviembre, en medio de la escalada de los ataques contra el pueblo palestino, se autorizó el envío de material militar por valor de un millón de €, una decisión que supone una enmienda y una posición contraria a la que defiende nuestro grupo parlamentario, sobre todo a las demandas de la sociedad civil palestina. No podemos apoyar con ayuda humanitaria mientras financiamos material militar”

Puso el ejemplo de algo ocurrido en España: “En este país ya hemos vivido los bombardeos de una potencia extranjera a población civil; el bombardeo en Guernika supuso el asesinato de 654 personas; en Palestina ya han asesinado a mas de 30.000 personas, lo que supone que este hecho de Guernika se produjera 46 veces, por eso les pregunto cuántos Guernikas tienen que pasar para que exijamos el alto el fuego en Palestina.

Dirigiéndose al PP, afirmó que un partido que defiende la familia y los valores cristianos tuvo la sugerencia de entregar y premiar con la medalla de honor del Ayuntamiento de Madrid al Estado de Israel, cuando están ejecutando a 30.000 personas.

Para Tesh Sidi la matanza de los inocentes de Herodes es una anécdota con lo que está haciendo Netanyahu en Palestina y al PP no le importaron en Madrid la muerte de más de 7.000 ancianos en las residencias y no cree “que les quite el sueño los13.000 niños palestinos”.

La diputada saharaui siente suya la lucha del pueblo palestino: “Tanto mi pueblo como el suyo ha vivido sin libertad, sin derechos, pero sobre todo ha vivido con el silencio cómplice de aquellos que tenían la obligación jurídica y la obligación moral de respetar la soberanía de los pueblos”.

“Más que vivir, hemos sobrevivido, pero aquí estamos, aquí seguimos y defenderemos en este Parlamento y donde haga falta los derechos de los pueblos a existir en su tierra y en paz “, aseguró, a lo que añadió: Sé que el pueblo español está con nosotros, lo ha demostrado en las calles, en todas estas reivindicaciones; está con el pueblo palestino, está con el pueblo saharaui”.

“Espero que también sus representantes estemos a la altura de las circunstancias”, concluyó.