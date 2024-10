31 de Octubre: Día de las Víctimas de la Dictadura Franquista

Jueves, 31 de octubre de 2024. El 31 de octubre se conmemora en España, desde 2022, el Día de las Víctimas del Franquismo, una jornada para recordar a quienes fueron perseguidos, torturados, asesinados o exiliados durante el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista. En este contexto, UGT Andalucía y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) impulsan este día como una fecha esencial para la memoria democrática, en una lucha constante por la justicia y el respeto a los derechos humanos de quienes defendieron la democracia.

UGT Andalucía y FUDEPA destacan que este día es una deuda histórica con las víctimas y sus familias. A través de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en 2022, se ha establecido esta fecha de forma oficial en el calendario estatal, aunque Andalucía ya había reconocido esta necesidad desde 2017 con su propia Ley Autonómica de Memoria Democrática. Es un día que no busca la revancha, sino la justicia y el reconocimiento, un recordatorio de que estas historias no deben borrarse para que los errores del pasado no se repitan en el presente ni en el futuro.

Represión y sufrimiento durante el franquismo y el rol de las Mujeres: invisibles, pero resistentes

El manifiesto de UGT Andalucía y FUDEPA es claro al señalar la brutal represión que sufrieron miles de personas por oponerse al régimen franquista o simplemente por ser cercanas a quienes lo hicieron. El sindicato recuerda que muchos de sus propios miembros fueron víctimas de encarcelamientos, ejecuciones, desapariciones y exilio, y padecieron las consecuencias de un sistema autoritario que anulaba cualquier atisbo de disidencia. Fueron perseguidos por defender ideales de libertad, igualdad y justicia, valores que hoy son fundamento de la democracia española.

UGT Andalucía y FUDEPA subrayan un aspecto muchas veces olvidado: el papel de las mujeres en esta tragedia. Las esposas, madres e hijas de aquellos considerados «rojos» enfrentaron un doloroso ostracismo social y la pérdida de medios de vida, además del duelo. Muchas sufrieron, en silencio, el desarraigo y el desprecio por defender la libertad, y algunas fueron víctimas directas de la persecución, incluso en campos de concentración. Hoy, estas organizaciones quieren visibilizar la resistencia y coraje de estas mujeres, cuyo sufrimiento ha permanecido en gran parte en la sombra.

La memoria democrática en los centros educativos

Desde UGT Andalucía y FUDEPA se relama integrar los contenidos de memoria democrática en los programas educativos. La historia de las víctimas del franquismo debe ser conocida por las nuevas generaciones para honrar su recuerdo y para entender el precio de la libertad y la importancia de una sociedad fundada en la justicia y los derechos humanos. Un reto para que el sacrificio de quienes se opusieron a la opresión inspire un futuro basado en el respeto y la igualdad.

La lucha por la memoria democrática no termina con esta efeméride. El manifiesto concluye con un mensaje claro de UGT Andalucía y FUDEPA: la memoria histórica no solo es un acto de justicia con las víctimas, sino una responsabilidad con el futuro. En tiempos donde se cuestionan y debilitan algunas libertades, el recuerdo de quienes sufrieron bajo el franquismo es un recordatorio de la importancia de proteger las instituciones democráticas. Al mantener viva esta memoria, se construye una sociedad que no permita que los horrores del pasado vuelvan a repetirse.

MANIFIESTO 31-0: Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura

