20 científicas y científicos fueron retenidos por la Policía por querer entregar el informe del IPCC a los candidatos en la entrada de RTVE

El informe de la ONU alerta de «un código rojo para la supervivencia de la humanidad». El colectivo Rebelión Científica se presentó en la sede del ente público antes del último debate electoral para entregar en mano el sexto informe del IPCC a todos los candidatos. Mientras los candidatos debatían en el interior de RTVE, los científicos y científicas leyeron un manifiesto en defensa de «más democracia y contra en negacionismo».imática. Sábado, 22 de julio de 2023. Una veintena de personas del colectivo internacional Rebelión Científica / Scientist Rebellion fueron interceptados por las fuerzas de seguridad del Estado el pasado miércoles en la entrada de la sede de RTVE, cuando pretendían hacer entrega a los candidatos que iban aparticiapr en el debate atres del ente público del el informe científico internacional del IPCC publicado en 2022, que presenta las soluciones que recomienda la ciencia y que demuestra la extrema gravedad del cambio climático. El documento está considerado como el «más importante para la supervivencia de la humanidad, un código rojo de alerta» según António Guterres, Secretario General de la ONU. Esta retención por parte de la Policía «simboliza la situación de nuestro país: las y los votantes no han sido informados de la extrema emergencia climática en los medios de comunicación y en los debates electorales», sostiene el colectivo internacional en un comunicado. «Contra el silencio criminal» Ante una campaña electoral que ha silenciado por completo la extrema gravedad de la situación de España ante la catástrofe ambiental, las científicas y científicos, con sus características batas blancas asumieron su deber de desobediencia civil no violenta para alertar a toda la sociedad, con todos los datos en las manos. El manifiesto del colectivo Rebelión Científica, leído durante la acción declara: «España se seca, España se quema, España se agota. ¿Qué periódico sacó en portada que España en 2023 sólo cosechará el 13% de los cereales de invierno? ¿Qué partido va a hablar de esto esta noche en el debate electoral? Las crisis ecosistémica y de la biodiversidad alcanzan niveles desconocidos, nuestro país es uno de los más amenazados de Europa con un 75% del territorio bajo alto riesgo de desertificación. El verano pasado, la ola de calor en toda Europa provocó en España dos veces más muertes que en otros países y ningún partido está actualmente a la altura de esta emergencia». Contra el negacionismo de extrema derecha y contra todas las formas de inacción climática Rebelión Cientifica denuncia el negacionismo de extrema derecha del partido VOX porque ha elevado al máximo nivel el riesgo para la seguridad de la población española. Su programa negacionista, además del retroceso en derechos humanos y protección a múltiples colectivos, admite el cambio climático, pero no que seamos los humanos quienes lo estemos causando y propone, por tanto, no hacer nada al respecto. Significa una amenaza de muerte para las instituciones democráticas y para el conjunto de la población española, que toda la comunidad de este país tiene que denunciar antes de las elecciones del 23J. Las personas integrantes de Rebelión Científica también quieren dejar claro que el retardismo del PP o la falta de acción real, a la altura de las recomendaciones de la ciencia, de los demás partidos como PSOE o SUMAR exponen también al conjunto de la población a un riesgo criminal. Más democracia, más participación Contra el crimen de inacción ambiental y contra la estrategia suicida del negacionismo climático de VOX, el colectivo Rebelión Científica reclama aplicar a gran escala las soluciones que recomienda la ciencia para transformar nuestra sociedad. La comunidad científica apuesta radicalmente por implementar fórmulas de democracia participativa. Los propios informes de la ONU sobre la crisis climática apuestan por mecanismos participativos en que la sociedad informada es capaz de tomar las decisiones, pensadas para el bien común, por y para la gente. Rebelión Científica exige que las 172 medidas establecidas en la Asamblea Ciudadana por el Clima, celebrada en 2022, sean de obligado cumplimiento por el gobierno que salga de las urnas el próximo domingo 23J, y que sus conclusiones sean vinculantes. Pacto de Estado Ecológico Rebelión Científica quiere poner de relieve que 18 organizaciones científicas, sindicales y ecologistas, se han unido por primera vez en la plataforma «Democracia por el Clima» (https://www.democraciaporelclima.com/), en la que piden un Pacto de Estado Ecológico en el que todas las fuerzas políticas se unan para defender las resoluciones de la Asamblea Ciudadana y así blindarlas de vaivenes partidistas y del negacionismo climático. Por último, el colectivo Rebelión Científica destaca que, como demuestra el informe del IPCC, la carrera hacia el infierno climático se puede parar, que será detenida de manera colectiva y democrática, dando a las recomendaciones de la ciencia una importancia central en la acción climática y dando la voz al 84% de la población española que declara que la crisis climática es la mayor amenaza sobre su vida así como que el gobierno no está actuando para detenerla. FUENTE: Rebelión Científica / Scientist Rebellion