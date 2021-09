UGT exige a la Junta una mesa de seguimiento con los sindicatos para conocer el destino de los fondos Next Generation

Este miércoles, 22 de septiembre, ha tenido lugar una reunión de las dos Comisiones Ejecutivas de UGT y CCOO en Andalucía, encabezadas por sus secretarias generales, Carmen Castilla y Nuria López respectivamente, donde se han analizado los temas y reivindicaciones sindicales en este último cuatrimestre del año. Carmen Castilla, en la atención a medios previa, ha exigido a la Junta de Andalucía que «al igual que se toma como ejemplo a Valencia, que se le copie el modelo y se cree una comisión de seguimiento de los fondos europeos, para saber dónde se van a destinar».

“En la actualidad, no estamos convocados para ninguna reunión sobre este tema con la Junta de Andalucía, no sabemos nada de los fondos, no nos tienen en cuenta para presentar aportaciones sobre temas como, por ejemplo, el de los Presupuestos. Nos llaman cuando ya está hecho”, ha señalado.

“Exigimos a la Junta que se nos informe sobre dónde se van a invertir los fondos europeos, les recordamos que es dinero público. Menos fotos y menos titulares. Vamos a defender a los que no tiene voz en las instituciones, sabemos dialogar, pero si no hay diálogo, para eso están las calles”, ha advertido.

En su análisis de la realidad sociolaboral andaluza, Castilla ha incidido en la necesidad de que Andalucía esté financiada de forma justa. “Las políticas de empleo, con el paro que tenemos aquí, no pueden ser menores que las de, por ejemplo, Galicia, que tiene la mitad de paro, hay que hacer un reparto justo”.

Además, ha señalado que “estamos escuchando una crítica desproporcionada de la subida del SMI, crítica que no entendemos cuando se anuncia que la economía va a crecer por parte de todos los organizamos internacional. Queremos terminar en el 2023 con la subida del SMI hasta 1200 euros. Igualmente, insistimos en la derogación de las reformas laborales”.

Carmen Castilla ha explicado también su preocupación sobre otros temas, tales como el aumento de las muertes de trabajadores. “Necesitamos un plan de choque contra la siniestralidad, son cifras insostenibles y muestran la cara más amarga de la precariedad”.

Sobre el incremento de los precios, ha alertado de que “es un problema, sobre todo el precio de la energía, pedimos una empresa pública de energía para terminar con esta situación”.

Finalmente, preguntada por el estado de la unidad de acción entre CCOO y UGT, Carmen Castilla ha señalado que “nuestra unidad de acción no solo no está en cuestión, sino que la vamos a reforzar, aunque haya conflictos en los que no vayamos de la mano, en Andalucía la unidad de acción goza de una estupenda salud “, ha concluido.