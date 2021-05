Susana Díaz tilda a Vox de “miserable” por utilizar a 13 menores para «aporrear» a Moreno Bonilla

La secretaria general del PSOE-A asegura que “los socialistas vamos a estar firmes, desde la izquierda, para que la ultraderecha no entre en las instituciones de Andalucía”.

Sábado, 22 de mayo de 2021. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha denunciado hoy en Guillena (Sevilla) que “Vox está aporreando la puerta de San Telmo para decirle a Moreno Bonilla que ellos quieren entrar”, y ha añadido que “los socialistas vamos a estar firmes, desde la izquierda, para pararles y que la ultraderecha no entre en San Telmo ni en las instituciones de Andalucía”.

Díaz ha criticado que la manifestación prevista por Vox mañana en Sevilla es “un acto más de un teatro que han mantenido durante dos años, de quién realmente tiene la sartén por el mango, que es la ultraderecha”, y ha lamentado que lo hagan con “la excusa miserable de 13 niños”. ”Hay que ser miserable para utilizar como excusa acoger a 13 niños, si esos 13 niños son un problema para la ultraderecha, la sociedad tiene un problema con ellos”, ha añadido.

A pregunta de los medios de comunicación sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, Susana Díaz ha afirmado que “si Moreno Bonilla quiere convocar porque no tiene capacidad para dar estabilidad a Andalucía, que lo haga. Si no se preocupa de trabajar por la gente, si no se está preocupando de que hay negocios que cierran, de que hay un millón de parados, de que la tasa de paro juvenil en Andalucía es 10 puntos más que en España y sólo está en sus cálculos electorales, es evidente que no está a la atura de lo que necesita Andalucía”.

En relación a la modificación de la Ley de Salud, la secretaria general del PSOE-A ha criticado que “lleva ya seis meses de retraso por la indolencia de Moreno Bonilla”, que debería haberla hecho ya “en lugar de dedicarse a pelarse con el gobierno de España, a mentir, a decir que no tenía instrumentos, a generar ruido y confrontación para tapar su incapacidad”.

Díaz ha denunciado que, “como siempre”, el presidente de la Junta “está en esconder su incapacidad con el enfrentamiento, con la crispación, y la gente no está para eso, no quiere peleas de políticos, sino que le solucionen sus problemas, que les den seguridad, salir cuanto antes del túnel de la pandemia y recuperar su vida cotidiana”.