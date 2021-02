Susana Díaz: “No hay sanitarios ni docentes ni mayores ni mujeres en las Medallas de Andalucía porque a la ultraderecha no le gusta”

La secretaria general del PSOE andaluz reivindica el 28F como “un antes y un después” para la comunidad gracias al autogobierno y la apuesta socialista por retomar ese espíritu y “agarrarse” a la autonomía para construir “codo con codo” con la ciudadanía una Andalucía post-Covid tolerante, respetuosa, verde, feminista y en libertad.

Jueves, 25 de febrero de 2021. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha asegurado que no hay sanitarios ni docentes ni mayores “ni mujeres a título individual” este año de pandemia en las Medallas de Andalucía por el 28 de Febrero porque a la ultraderecha “no le gusta”, toda vez que sanidad, educación, cuidado a nuestros mayores e igualdad entre hombres y mujeres representan “nuestro autogobierno” y el Estatuto de Autonomía “que molesta” a la extrema derecha. “No puede haber medallas que molesten a la ultraderecha”, ha repetido la líder regional socialista, quien ha reivindicado el mayor reconocimiento para el personal de la sanidad pública que “se ha dejado la piel” en la crisis del coronavirus.

Así se ha expresado Susana Díaz en una entrevista en La Ventana de Andalucía de la Cadena SER, dentro de su programación especial con motivo del 28F, en la que ha recordado que la autonomía ha sido “un antes y un después para nuestra tierra, una revolución económica que ha llevado a la igualdad entre personas y territorios”. En este sentido, ha apostado por trabajar para que la pandemia sea igualmente “un antes y un después” para la comunidad y ha asegurado que el PSOE está ya en esa “hoja de ruta” de “pensar en esa nueva Andalucía a la que debemos hacer frente, en recetas y soluciones ante los problemas. De esta pandemia tenemos que hacer una oportunidad agarrándonos a la autonomía”, ha incidido.

En contraste, ha lamentado que el Gobierno de las derechas está “sometido” a “su pacto de intereses” con un partido extremista que “no cree en la autonomía”, ante el que Moreno Bonilla “claudica” porque, si no lo hace, “no es presidente”. Ha alertado de que el mismo Día de Andalucía la ultraderecha “se manifiesta en contra de la autonomía” y, aun así, el presidente de la Junta opta por el “tono bajo y, cuanto menos se hable de autogobierno y autonomía, mejor para él”.

Díaz ha insistido en que, tras la debacle del PP en las elecciones catalanas, Moreno Bonilla “ha claudicado ante Vox” y en sede parlamentaria ha admitido que “siempre cumplirá sus acuerdos” con la extrema derecha que “le tiene cogida la medida, porque sin ella no es presidente, ya que no ganó elecciones”. Ha recalcado que el mejor ejemplo que se saca de los comicios catalanes es que “cuando normalizas y blanqueas a la extrema derecha te devora”. “Somos el único país europeo donde populares y liberales blanquean con normalidad a la ultraderecha y lo hemos visto cuando ha entrado bandera de Falange por la puerta del Parlamento y el presidente no está ni se le espera”, ha subrayado, repitiendo que “si blanquean y normalizan a la ultraderecha, la ultraderecha acabará comiéndoselos, como en Cataluña”.

La secretaria general del PSOE se ha referido a la gestión de pandemia por Moreno Bonilla y su Gobierno lamentando que piensen en “abrir estadios para vacunar cuando no abren los centros de salud, que digan que van a vacunar a todo el mundo cuando tienen miles de dosis en los congeladores”. Para Susana Díaz, el Ejecutivo de PP y Cs “no está en lo que tiene estar, no sé a qué se dedican pero no es a lo que verdaderamente necesitan los andaluces, porque están en escuditos y en tonterías que no arreglan la vida a las personas”.

En materia económica, laboral y social, Díaz ha reiterado la petición socialista a Moreno Bonilla de una mesa para “salvar la industria andaluza, fundamental en la Andalucía pos-Covid porque el empleo mejor remunerado es el industrial y no se puede dejar caer Abengoa como empresa tecnológica puntera de la comunidad, ni mirar a otro lado ante el cierre de Airbus en Puerto Real o el ERE de Aernnova”. Ha recordado que el Gobierno central “ha puesto 500 millones” en el proceso de reestructuración de Abengoa mientras la Junta se ha negado a aportar 20 millones. “Moreno Bonilla sí tiene 46 millones para publicidad institucional y autobombo pero no para salvar a Abengoa, 3.000 empleos que merecen la implicación del Gobierno de la Junta”, ha denunciado.

Ante el Día de Andalucía, Susana Díaz ha mandado un mensaje de solidaridad a tantos andaluces y andaluzas que “lo pasan mal” por el coronavirus junto a un “mensaje de esperanza”. Ha reivindicado que el 28F “fue un antes y después en Andalucía” y que la pandemia “puede serlo también”, garantizando que los socialistas “trabajamos para que la Andalucía nueva tras la pandemia sea tolerante, respetuosa, con futuro y una industria verde, feminista y en libertad, codo con codo con la ciudadanía”.