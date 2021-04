Susana Díaz exige “humanidad y sentido común” a Moreno Bonilla y critica el “disparate” de plantear la compra directa de vacunas

La secretaria general del PSOE de Andalucía lamenta que el presidente de la Junta de Andalucía se comporte “como el perro del hortelano” y advierte de que cuando termine el estado de alarma “él seguirá siendo el responsable pero ya no tendrá excusas detrás de las que taparse”.

Jueves, 8 de abril de 2021. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado los alcaldes y alcaldesas han dado la cara ante los ciudadanos durante toda la pandemia y “han sido abandonados por la Junta”. Díaz ha recordado que lo que preocupa a la gente es el empleo y la salud y “con un millón de parados y 150.000 personas en ERTE, la Junta se niega a mantener los planes de empleo” lo que ha tachado de “falta de sensibilidad”.

Díaz ha lamentado que Moreno Bonilla ha devuelto a los andaluces “a ser ciudadanos de primera y de segunda” porque todavía hay muchos abuelos y abuelas que se tienen que trasladar a otros municipios para poder vacunarse, algo que denota una grave una “falta de humanidad”. Susana Díaz ha manifestado que en el día de ayer “tuvimos que escuchar el disparate” de Moreno Bonilla sobre la posibilidad de comprar vacunas cuando esa compra está centralizada en la UE y ha pedido “humanidad y sentido común” para que el proceso se haga con seguridad.

Respecto a la situación por la que atraviesa la empresa Airbus, Díaz ha destacado que “la ministra estuvo el otro día ofreciéndose para salvar la planta de Airbusen Puerto Real y Moreno Bonilla no puede hacer de portavoz de la empresa y anunciar el cierre”. “Andalucía no está para perder empresas como Abengoa, Airbus o Aernnova ha lamentado Díaz y ha exigido a Moreno Bonilla que “se ponga a trabajar en el mantenimiento del empleo”.

Susana Díaz ha criticado los vaivenes del gobierno andaluz respecto al estado de alarma y ha recordado que hace un año “decían que no hacía falta”, en el mes de noviembre criticaban que “les parecía mucho tiempo” y ahora “no quieren que acabe”. Para Díaz “Moreno Bonilla se comporta como el perro del hortelano” y ha destacado que cuando termine el estado de alarma él seguirá siendo el responsable pero ya no tendrá excusas detrás de las que taparse”.

Díaz, que ha visitado el municipio gaditano de El Bosque ha estado acompañada por la alcaldesa, Pilar García, y por la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, y ha destacado que se trata de una localidad “ejemplo de que se están tomando decisiones en Andalucía al peso” porque se trata de un municipio “donde se detecta un problema y la alcaldesa pide que se tomen decisiones” y por eso “se debería limitar la movilidad aquí y no castigar a todos los andaluces”.

“Andalucía es muy grande y con núcleos de población muy dispares y al final acaban destrozando la economía, no controlando las cadenas de contagio, por no tomar la decisión en el momento adecuado” ha lamentado y ha criticado que “por no cerrar donde está el problema, acaban asfixiando a todos los andaluces” ha concluido.