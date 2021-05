Susana Díaz en Riotinto: “Sobran cuadros en el partido, cuadros, puntillas y alcayatas, y tengo la responsabilidad de encontrar a los mejores en las casas del pueblo”

Domingo, 16 de mayo de 2021. La secretaria general del PSOE de Andalucía y precandidata a las elecciones Primarias, ha subrayado que “lo que un socialista debe hacer es estar convenientemente donde le ponen los ciudadanos, y eso es lo que he hecho y estoy haciendo, no aceptando un cargo”. “Quiero hacer otras cosas, nuevas cosas para nuevos problemas, pero de otra manera, al PSOE, cuadros, puntillas y alcayatas, y tengo la responsabilidad de encontrar a los mejores en las casas del pueblo”. . La secretaria general del PSOE de Andalucía y precandidata a las elecciones Primarias, ha subrayado que “lo que un socialista debe hacer es estar convenientemente donde le ponen los ciudadanos, y eso es lo que he hecho y estoy haciendo, no aceptando un cargo”. “Quiero hacer otras cosas, nuevas cosas para nuevos problemas, pero de otra manera, al PSOE, cuadros, puntillas y alcayatas, y tengo la responsabilidad de encontrar a los mejores en las casas del pueblo”. En un encuentro con militantes en Minas de Riotinto, donde ha intervenido la alcaldesa del municipio, Rocío Díaz, entre otros, Susana Díaz ha relatado que “no quiero un partido de palmeros de quienes vienen a seguir en un tiovivo de cargos. Hay gente muy válida y mucho talento en todos los estratos del PSOE de Andalucía. Tengo la responsabilidad de encontrar a los mejores en las casas del pueblo para ponerlos al frente de este partido”. Ha dedicado palabras de cariño al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, “que lleva a mi lado mucho tiempo: no le podemos pedir a los ciudadanos que se respeten si no lo hacemos entre compañeros”. Ha apelado a la “fraternidad”, que “tiene que imperar entre nosotros, se apoye a quien se apoye”. Pepe Fiscal “se está dejando la piel vote a quien vote y no es de recibo lo que vivió en la tarde de ayer”, señaló, en alusión a amenazas e insultos recibidos por redes. Susana Díaz ha destacado que “me he recorrido miles de kilómetros por Andalucía y lo que le importa a los ciudadanos es la salud y el empleo. Cuando me tiro a la carretera es porque soy la secretaria general del PSOE, tengo que currar como los alcaldes y alcaldesas, no soy diputada para ir dos días al Parlamento. La primera en dar ejemplo tengo que ser yo”. Igualmente, ha proclamado su rebeldía, “me han llamado para ofrecerme cargos, pero no para presentarme a las primarias. No, no hay otra cosa que me seduzca. A la política no se viene a otra cosa que a servir a los demás. Me han ofrecido de todo, pero he dicho que no, porque gané las elecciones y represento al PSOE de Andalucía”. Ha lamentado la precandidata los “nervios por las primarias tras la noche triste de Madrid, y cuya reflexión había quienes decidieron que se hiciera con las Primarias en Andalucía”. Por ello, ha apelado a “hablar de ideas y de proyectos, y luego de personas. “Proyectos como la educación de 0 a 3 años o blindar los servicios públicos en cada rincón de Andalucía”. “Estoy aquí porque ganamos las elecciones con más de un millón de votos. Y quien dice que perdimos el gobierno en el seno de nuestro partido le está haciendo el juego y dándole rédito a la derecha. Salimos del gobierno porque la ultraderecha firmó y la derecha lo blanqueó”, concluyó.