Susana Díaz destaca la educación pública como el “seguro” contra el machismo y el movimiento retrógrado y reaccionario de las derechas

La secretaria general del PSOE de Andalucía lamenta que desde hace dos años se ha normalizado ir contra la igualdad y el feminismo y “están convirtiendo en moda el machismo”

Domingo, 7 de marzo de 2021. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha manifestado que “la educación pública es un colchón” para frenar el “movimiento reaccionario y retrógrado” que se está imponiendo en nuestra sociedad gracias a la irrupción de la extrema derecha . Así, Díaz ha destacado que hace un año y medio no sen atrevía lo que pensaban y sin embargo “ahora creen que es moderno” ir contra los avances en igualdad y contra el feminismo. “Hace dos años, antes de la llegada de la extrema derecha, decir que no no existía violencia machista con 1081 mujeres asesinadas en España era impensable” y lamentablemente ahora no solo se atreven a afirmarlo si no que se ha “normalizado”.

Díaz, ha lamentado que “el problema de este movimiento retrógrado es que se ha vuelto moderno” y es “muy peligroso el uso de las redes sociales con la que invaden desde la desinformación a generaciones de jóvenes que esta en proceso de formación”. Por eso ha destacado que la educación publica “es el seguro para nuestra sociedad” donde algunos “ Díaz ha lamentado el “retroceso en igualdad” que experimentado Andalucía en estos dos años de gobierno de Moreno Bonilla.

Susana Díaz se ha pronunciado así en el trascurso de un encuentro organizado por el PSOE de Andalucía, previo a la celebración del 8-M, “un espacio de diálogo feminista para debatir la Andalucía en igualdad que queremos tras la pandemia” ha explicado. Según ha manifestado la secretaria general socialista, “la pandemia no puede congelarnos, es urgente la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años porque es un derecho que nos ayuda a todos para que nadie tenga que plantearse si puede ser madre”.

Además, Díaz ha reivindicado la responsabilidad de los medios de comunicación y ha pedido que no se favorezcan determinadas imágenes en horario infantil en programas que “distorsionan la realidad a nuestros niños y adolescentes”. Por último, Díaz ha afirmado que debemos seguir fortaleciendo y revisando las leyes que garantizan la igualdad de hombres y mujeres, porque el movimiento reaccionario ha aprovechado cualquier grieta para colarse, y ha pedido que “no nos callen, que no nos silencien ni nos quiten el derecho a construir una sociedad de iguales” ha concluido.