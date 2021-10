Sensaciones y sentimientos en ‘La Bruma’ de Víctor M. Vázquez

El joven escritor onubense presenta su segundo trabajo editorial este viernes en el Centro Cultural José Luis García Palacios.

Jueves, 28 de octubre de 2021. A lo largo de nuestra existencia, los seres humanos, a través de nuestras relaciones sociales, experimentamos diferentes sensaciones y sentimientos que cimentan y conforman nuestra personalidad. Muchas de esas sensaciones y sentimientos, Víctor M. Vázquez las compila en el libro La Bruma (que será presentado este viernes en Huelva), en forma de poemas, microrrelatos y otros textos en prosa poética acompañados de fotografías artísticas e ilustraciones realizadas por los artistas locales Pedro J. Mateos y Eva Pacheco que hacen que la lectura se convierta en un.

El deseo, el sexo y el amor, por ejemplo, se ven reflejados en muchos escritos de esta obra, que cuenta de forma amena una historia real, alejada de excentricidades y estereotipos, en la que el lector se puede sentir perfectamente identificado, ya que sus versos se sumergen en aquella primera vez -que todos alguna vez hemos experimentado-, en la espera de un gesto o una llamada -que parece que no se va a producir nunca-, en noches insomnes y vela mirando una ciudad dormida -algo que hemos experimentado con mayor frecuencia en esta pandemia- y en el propio sentimiento de enamoramiento, que siempre es muy intenso en los primeros momentos de una relación.

La pérdida y la muerte también están muy presentes en muchas de sus páginas y configuran, quizás, la parte más profunda y reflexiva de la poesía que aquí se presenta puesto que leer al autor evoca un relato -tal vez- autobiográfico. En lo personal, me ha gustado mucho la sencilla pieza titulada Mi retrato de Dorian Gray, donde se hace un muy logrado guiño a la gran obra de Oscar Wilde. En ese espejo están todas nuestras miserias e inseguridades, que se acrecientan con el paso del tiempo y, a veces, son irreversibles.

También hay lugar para pensar sobre la utilidad de la poesía. El autor se pregunta para qué sirve escribir y trata de buscar una respuesta óptima en la que ensalza a la cultura, en general, y a la música, en particular. Me parece muy interesante este tipo de pensamientos vitales ya que en los escritores tenemos la obligación de poner en valor nuestro oficio, que no es nada fácil y que es muy difícil ejercer en los tiempos que vivimos, donde la lectura se ve desdibujada por los dispositivos electrónicos.

Renglón aparte, merece el compromiso social que demuestra el capítulo El mundo se desmorona, donde Vázquez compone un relato, en parte, pesimista, pero en el que rescata muchos valores sociales en los que debemos profundizar como la justicia, la equidad y el respeto al prójimo, en un mundo cada vez más egoísta. El poema Open Arms, en la página 20, es toda una declaración de principios y nos hace pensar de cómo, en muchas ocasiones, miramos hacia otro lado ante el sufrimiento humano que tenemos en nuestro alrededor. Me permito extractar esta parte:

Siguen flotando sin llegar a puerto

anclados frente a nosotros, fiel reflejo,

realidad incómoda a nuestros pies en la orilla

que el brillo del sol nos impide ver.

Un trabajo, en suma, que debe ser leído con sosiego y quietud, no con las prisas cotidianas que nos sumergen en una feroz vorágine que nos impide parar y detenernos a meditar nuestros actos. Si lo hiciéramos, quizás podríamos construir una realidad mejor y más deseable.

Víctor M. Vázquez Quintero Nacido en Huelva en 1981, el autor de La bruma es Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Huelva y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito de la justicia juvenil, donde ejerce como educador. En la actualidad, compagina su actividad laboral con la literatura, la traducción de textos de diversa índole y el subtitulado de videos. En 2019 publicó, 150 Horas, su primera incursión en el mundo de la literatura. Una novela realista con tintes psicológicos que tuvo una gran acogida por parte del público onubense.

Nico Ferrando es director de Artelibro y autor de una veintena de ensayos sobre la Historia de Madrid.

