RTVE condena sin paliativos los comentarios machistas que se oyeron en Facebook en la retransmisión de la alfombra roja de los Goya

La profesora de Antropología social de la Universidad de Granada Carmen Gregorio reflexiona en esta tribuna en La Mar de Onuba sobre violencia de género, relaciones de poder, y similitudes entre el caso de Nevenka Fernández (la ex concejala popular que fue la primera española en lograr la condena de un cargo político por acoso sexual, Ismael Álvarez, ex alcalde de Ponferrada) y el que precipitó la dimisión, hace apenas tres meses, del secretario provincial de los socialistas onubenses y ex presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, [Seguir leyendo]