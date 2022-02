Mesa de la Ría presenta una “batería de alegaciones” contra el proyecto de Fertiberia

Rossi presenta las alegaciones de Unidas Podemos para tratar de evitar que Fertiberia entierre las balsas de fosfoyesos sin regenerar las marismas

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva afea al alcalde de Huelva que “le haya dado la espalda a este grave problema medioambiental y social para permitir a la empresa contaminante que se salga con la suya”. Rossi pide a la Junta de Andalucía que “atienda estas alegaciones y no conceda la Autorización Ambiental Integrada (AAI) al plan de Fertiberia con el que Huelva perderá la oportunidad histórica de saldar el enorme daño medioambiental que provocaron estos vertidos”. La empresa contaminante no va a regenerar en absoluto las marismas sepultadas, mantiene el riesgo de que se produzcan más desastres medioambientales por el colapso de los apilamientos y no interviene ante la presencia de materiales contaminantes y radiactivos.

La lucha frente a las numerosas agresiones que el medio ambiente onubense ha sufrido y sigue sufriendo actualmente, mantiene un asunto de “enorme importancia y que va a seguir sin solucionarse” si la Junta de Andalucía concede la AAI al plan de Fertiberia de enterrar las balsas de fosfoyesos sin regenerar ni restaurar para nada las marismas sobre las que esta empresa vertió sin control alguno 120 millones de toneladas de residuos. Por ello, Unidas Podemos ha registrado un total de 21 alegaciones en las que se desarrollan los argumentos científicos y técnicos que justifican el rechazo a esta AAI. Mónica Rossi señala que “presentando estas alegaciones seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos para frenar el plan de Fertiberia y reivindicar un verdadero proyecto de regeneración medioambiental, al que se le ha impedido salir adelante, siendo el principal responsable de ello el propio alcalde de Huelva”.

Rossi también ha querido mostrar su apoyo a la población de Nerva y de toda la Cuenca Minera que “están viendo como les están echando justo al lado de sus casas miles de toneladas de residuos tóxicos que vienen de Montenegro, ante el incomprensible silencio cómplice de la Junta de Andalucía que ya debería haber paralizado este desastre contaminante que mucho nos recuerda a lo que sufrimos en Huelva con las balsas de fosfoyesos”.

En primer lugar, las alegaciones de Unidas Podemos argumentan que el plan de Fertiberia “no es para nada una restauración ni mucho menos una regeneración de las marismas sepultadas, lo que supone un claro incumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Fertiberia a restaurar las marismas de Huelva”, expone Rossi.

La portavoz municipal de Unidas Podemos añade que Fertiberia no tiene en cuenta los estudios e informes científicos de los últimos años, en los que se demuestra la “gravísima inestabilidad” de los apilamientos de fosfoyesos que al quedar enterrados tienen un riesgo continuo de colapso y de seguir vertiendo al mar. En las alegaciones se aportan datos que demuestran la posibilidad de que se produzcan movimientos sísmicos y el inundamiento de las balsas, con lo que el riesgo de nuevos desastres medioambientales y vertidos seguirá activo. Rossi añade que en el plan de Fertiberia no se tiene en cuenta que va a intervenir en un vertedero que nunca fue autorizado, por lo que sigue estando fuera de la legalidad. Además, la portavoz de Unidas Podemos en el Consistorio onubense enumera los numerosos requisitos “imprescindibles” que le faltan al plan de Fertiberia, como son la ausencia de proyecto específico para los fosfoyesos negros y los residuos radiactivos, el preceptivo estado de impacto de la salud y el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Estas alegaciones también argumentan que el enterramiento de las balsas de fosfoyesos supone una “grave limitación e impide la regeneración de las marismas, ya que nunca se llegaron a declarar la zona afectada como suelos contaminados. Siendo esta declaración una tramitación que deben abordar la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva, como requisito indispensable para regenerar las zonas contaminadas con garantía para su recuperación. “A pesar de que como Izquierda Unida pedimos con varias mociones a pleno esta declaración de suelos contaminados, el alcalde siempre se opuso a ello”, explica Rossi.

Por último, Rossi lamenta que “las prisas y la ausencia total de interés y apoyo material para diseñar un verdadero plan de regeneración de las marismas en Huelva”, por no haberse atendido jamás a los informes del comité de expertos sobre los fosfoyesos. Todas estas “graves carencias tienen que remediarse” para evitar que Fertiberia sepulte y clausure sus vertidos en una enorme isla contaminada a escasos metros de la ciudad y sometida a continuos riesgos de generar más vertidos y de hasta de colapsar y derrumbarse.