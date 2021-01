Reflexiones sobre una pandemia

Hace más o menos un año que esta PANDEMIA hizo su presencia mundial. Hoy a fecha de 22 de Enero de 2021 seguimos en España con una OLA INTERMINABLE (y en muchos países).

Creo que la gota ha colmado el vaso. Me explicaré:

– ¿Cómo es posible que siendo usted señor salvador Illa responsable de un Ministerio como el de Sanidad se presente a una elecciones (catalanas) en las que seguro que hay aglomeraciones a la hora de votar, o es que van a votar por horas y así evitan contactos¿?

– No soy Independentista pero por una vez estoy de acuerdo con el Gobierno catalán. ¡Atrasen las elecciones! No lo hacen porque a la izquierda versus PSOE no les interesa… ¿Y qué dice Podemos? La pregunta está en el aire.

– Y las vacunas. Ahora resulta que de un vial del que salían 5 dosis ahora saldrán 6, por el arte del birli birloque. Lo que me sugiere todo esto es que no hay dinero… ¿Dónde está la pasta?

– Cuando hablas con los ciudadanos de tu ciudad, de tu barrio resulta que quien más quien menos tiene algún familiar(es) contagiado; no pueden acceder con normalidad a un Centro de Salud porque están todos tratando de la Covid19. Hace unos días el Jefe de Cuidados Intensivos de un Hospital de Castilla La Mancha comentaba que no había vivido esta situación “nunca”.

¿A qué esperan? Sigo diciendo que vamos (muy) por detrás del virus. Y a este ritmo la “PANDEMIA SE HARÁ CRÓNICA”.