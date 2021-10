Pablo Casado, el rey Midas de la corrupción

La convención del Partido Popular se ha mostrado como un nido de defraudadores y corruptos, con Casado bendiciendo la celebración.

Jueves, 7 de octubre de 2021. Midas fue un rey de Frigia que gobernó en el período entre el 740 a. C. y el 696 a. C., aproximadamente. De acuerdo con la mitología griega, el monarca tenía la habilidad de convertir en oro todo lo que tocara. Según Aristóteles, la leyenda afirmaba que Midas murió de hambre debido a su extraño poder.

Casado parece que ha adquirido la misma habilidad que el rey griego, pero con un ligero matiz: todo lo que toca el, lo convierte en mierda un nuevo caso de corrupción. Hagamos un pequeño repaso.

Nicolás Sarkozy

El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy fue declarado culpable el jueves por un tribunal de París de financiación ilegal de la campaña de su fallida candidatura a la reelección en 2012.

Se trata del segundo veredicto de culpabilidad en lo que va de año para Sarkozy, que dirigió Francia de 2007 a 2012 y que conserva su influencia entre los conservadores a pesar de haber caído en desgracia por sus problemas judiciales.

Los fiscales pedían una pena de un año de prisión, la mitad de ella en suspenso, para el ex presidente de 66 años. En cualquier caso, es poco probable que vaya a la cárcel inmediatamente, ya que se espera que recurra la sentencia.

Su partido conservador, según los fiscales, gastó casi el doble de los 22,5 millones de euros (actualmente 19,2 millones de dólares) permitidos por la ley electoral en extravagantes mítines de campaña y luego contrató a una agencia de relaciones públicas amiga para ocultar el coste.

El tribunal dijo que Sarkozy estaba al tanto de los gastos excesivos, que no actuó en consecuencia y que no era necesario que aprobara cada gasto individual para ser responsable.

Buenos ejemplos de Sarkozy

La casualidad hizo que nuestro rey Midas particular, presidente un partido implicado en innumerables casos de corrupción, participase junto a Sarkozy en la tercera jornada de la convención nacional del partido, celebrada en Madrid. «Es un honor contar con Sarkozy», dijo Casado al presentar al exmandatario francés.

Casado ha ido más allá de una mera presentación, elogiando la gestión del ex presidente condenado por corrupción y sus principios: «Queremos tomar los buenos ejemplos de gestión de Sarkozy», dijo.

Vargas Llosa

El escritor peruano ganador de un premio Nobel, Mario Vargas Llosa, habría gestionado sus derechos de autor a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas registrada en el año 2015 y valorada en 1,1 millones de dólares, según consta en los ‘Papeles de Pandora’ y han anunciado este lunes La Sexta y El País.

La compañía fue utilizada, de acuerdo a la documentación, para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres. El escritor aparecía vinculado a la sociedad como director y accionista, tal y como se expone en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

Como no podría ser de otro modo, Vargas Llosa participó en la convención del PP sentándose al lado del rey Midas Casado, anunciando que votará a los populares en las próximas elecciones.

«Yo he votado hasta ahora por el partido liberal que era el que estaba más cerca de las cosas que yo creo, pero, en las próximas elecciones, el partido liberal ha dejado de existir en términos concretos y entonces voy a dar mi voto al Partido Popular», ha dicho el peruano.

El escritor condenó lo que él considera dictaduras en Latinoamérica (todo lo que no sean gobierno de derechas) que atribuye a que algunos países no han votado bien y lo han pagado «muy caro». «Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones sino votar bien», ha sostenido Vargas Llosa.

Sebastian Kurz

La Justicia de Austria ha llevado a cabo este miércoles registros en la sede del Partido Popular Austríaco (OVP) del canciller, Sebastian Kurz, y en varios despachos de la Cancillería, «en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción».

Se especula que Sebastian Kurz ha podido incitar al pago de sobornos, por ello ha sido acusado junto a otros miembros de su círculo más cercano, por ejemplo, sus «estrategas» Johannes Frischmann y Gerald Fleischmann.

«Esta investigación está relacionada con unas encuestas que supuestamente encargó el Ministerio de Finanzas de Austria en las que Kurz y el Partido Popular Austríaco salían favorecidos y que aparecieron en un grupo de medios del país, según ha informado ‘Die Presse’.

De la convención al banquillo de los acusados

Kurz también participó el pasado fin de semana en la convención del PP, pasando después a ser investigado por corrupción y confirmando de esta manera el poder «Midas» de Casado.

«Gracias por su apoyo a Sebastian Kurz, y por reconocerme ser una voz fuerte en Europa», escribía Pablo Casado tras la intervención de Kurz a través de un vídeo en la convención del Partido Popular.

Este ha sido el elemento más destacado en las redes sociales españolas, ya que «no es el único invitado a esta convención que se ha visto rodeado por polémicas días después de su participación», especifica La Sexta.