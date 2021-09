Otro lince atropellado en Dehesa de Abajo mientras la Administración sigue sin ejecutar las medidas correctoras aprobadas en febrero

Se demuestra incompatible la conservación de la fauna cuando las redes viarias carecen de señalización vial y medidas físicas correctoras adecuadas para una circulación de vehículos segura y adaptada en el entorno.

Ecologistas en Acción exige a la Administración andaluza que deje las promesas y actúe de urgencia con una moratoria para nuevas carreteras, planes de control de velocidad eficientes y la actuación inmediata para propiciar las buenas prácticas de conducción de vehículos en los puntos negros identificados.

Sábado, 18 de septiembre de 2021. Ecologistas en Acción de Huelva, a través de su representante en el Consejo de Participación del espacio Natural Doñana, ha recibido la información de que un cachorro de lince ha muerto por atropello anoche en la carretera de Dehesa de Abajo, en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla). Esta vía de comunicación es un punto negro identificado de muerte de ejemplares donde los vehículos, tanto turismos como camiones, alcanzan gran velocidad. Y ello a pesar de las condiciones de poca visibilidad y de estar señalizado que es territorio lincero de la población Doñana-Aljarafe y conocerse su proximidad al Espacio Natural Doñana. Cada año muere al menos un ejemplar de lince ibérico atropellado en este camino cuyo titular es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), si bien fue asfaltado hace unos años por el Ayuntamiento de La Puebla del Río.

Tal es la frecuencia de atropellos que el Ministerio competente redactó y aprobó en febrero pasado un proyecto de actuaciones en esta vía, tanto medidas físicas correctoras como de adecuación de la señalización vial. Este proyecto, que debe ser ejecutado por la Administración andaluza, no ha sido aún acometido.

En lo que va de año, han muerto atropellado 4 linces en la población de Doñana más uno por furtivismo. El año pasado fueron 12 los ejemplares víctimas de atropello, que suponían el 10% del censo de esta población, que se estimaba en 97.

Desde hace años, cada vez que hay un atropello de esta especie de felino emblemática saltan todas las alarmas pero no hay actuaciones. Se difunde la existencia de propuestas para alertar y asustar a la fauna y que reaccionen no cruzando las carreteras, lo cual no solo se plantea ocurrente y probablemente ineficaz, sino que además refuerza la fragmentación de los territorios.

Para Ecologistas en Acción es, nuevamente, urgente acometer medidas concretas en las zonas sensibles y zonas de paso de linces. En primer lugar adecuar la limitación de velocidad, al igual, por ejemplo, que se hace en los núcleos urbanos, puesto que la señalización de carácter genérico por el tipo de vía se ajusta insuficientemente a las necesidades especiales de la misma y el entorno. Del mismo modo, los controles efectivos y reales de velocidad se hacen necesarios para garantizar la eficacia de la señalización viaria.

En segundo lugar, se hace imprescindible en las vías objeto de mejora acometer la limpieza de las márgenes de las carreteras, sobre todo en las más críticas, ya identificadas. Además de este camino asfaltado de CHG donde ayer fue atropellado este cachorro, hacerlo en las carreteras Chucena-Hinojos-Villamanrique, Hinojos-Pilas, Almonte-El Rocío, la carretera Huelva-Mazagón en el entorno de Dunas del Odiel-Laguna de Palos y el camino asfaltado El Rocío-Villamanrique. El desbroce de matorrales y herbáceas garantizaría no sólo la ausencia de químicos en estas zonas de paso linceras, sino una mejora de la visibilidad que, sin duda, repercutirá de forma muy positiva tanto en la seguridad de la circulación como para la fauna silvestre.

Por último, pero no menos importante, para esta organización es necesaria una moratoria en la ampliación o construcción de nuevas infraestructuras viarias en todo el territorio lincero actual y potencial, y en el corredor ecológico que une las dos poblaciones fundamentales existentes en Andalucía

Ecologistas en Acción va a seguir manteniendo su apoyo al trabajo que se viene realizando con el objetivo de conservar y recuperar el lince ibérico, y participando y emprendiendo todas las acciones necesarias para ello.