«No más subvenciones a quien contamina»: Mesa de la Ría pide que no se destine dinero público al “hidrógeno gris” de Fertiberia

La obtención del hidrógeno gris requiere la quema de gas natural como fuente de energía, combustible fósil y altamente contaminante.

Miércoles, 21 de abril de 2021. El grupo municipal Mesa de la Ría llevará al próximo pleno municipal una propuesta encaminada a que el Ayuntamiento solicite al Gobierno Central a que empresas como Fertiberia, condenada judicialmente en varias ocasiones por una mala gestión de sus residuos, no reciban subvenciones para la producción de “hidrógeno gris”.

Según denuncian los concejales de Mesa dela Ría, las grandes empresas energéticas están presionando a la Unión Europea para que apueste por el hidrógeno como el combustible del futuro, aprobando la concesión de millonarias subvenciones, a pesar de que los proyectos hasta hoy presentados para este fin consisten en la obtención del hidrógeno utilizando como fuente de energía la quema de gas natural y por tanto de un combustible fósil y altamente contaminante. “Es evidente que si el hidrógeno se obtiene mediante un procedimiento que quema combustibles fósiles, nos encontramos ante una gran mentira, ya que el proceso de limpio no tiene nada”, ha afirmado el concejal de Mesa de la Ría Francisco Romero.

La propuesta de Mesa de la Ría se debe al reciente anuncio de Fertiberia de la puesta en marcha de una planta para la fabricación de hidrógeno en Huelva. No obstante, esta empresa ha adelantado que del total del hidrógeno fabricado, únicamente el 40 por ciento sería de producción “verde”, mientras el restante 60 por ciento sería “hidrógeno gris”. Para Mesa de la Ría, la diferencia entre uno y otro es enorme, ya que mientras que para generar el hidrógeno verde se utilizan exclusivamente fuentes de energías renovables, para el gris se consume combustibles fósiles para su producción. “Resulta paradójico, que se pretenda promocionar el uso del hidrógeno como una de las soluciones para luchar contra el cambio climático, mientras que para su generación se produzcan enormes emisiones de gases de efecto invernadero”, ha apuntado Francisco Romero.

Para este colectivo ciudadano, detrás de este “boom” del hidrógeno se encuentran empresas con nula sensibilidad medioambiental, ya que lo único que buscan es acudir a la caza de subvenciones europeas. Con esta iniciativa municipal se va a solicitar que no se puedan recibir ayudas si no se garantiza que el cien por cien de la energía empleada para la fabricación de hidrógeno provenga de fuentes renovables y no contaminantes.