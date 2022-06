Moreno Bonilla no aclara si pactará con Vox en Andalucía

Teresa Rodríguez a ‘IberdrOlona’: «Qué mal gusto tiene usted».

Tanto el candidato socialista Juan Espadas como la candidata de Vox Macarena Olona acorralan al presidente andaluz para conseguir una respuesta en el último debate de la campaña electoral de Andalucía.

Martes, 14 de junio de 2022. Olona ha intentado que Moreno confesara si pactará con la extrema derecha en Andalucía, pero no lo ha logrado al igual que Juan Espadas al que tampoco ha aclarado si permitiría gobernar al PSOE si fuese la lista más votada.

«Usted es un señor de derechas que ha hecho políticas de derechas y que pactó con Vox para ser presidente de la Junta. Hay que ser sincero con la gente», ha señalado Espadas en un mensaje claramente dirigido al electorado socialista, del que hasta un 9,4% de votantes del PSOE piensan votar al PP, según el CIS.

«El PSOE es el partido que puede frenar a la derecha y la extrema derecha. El problema lo tiene el PP, que no está diciendo a los andaluces la verdad”, ha añadido.

Como conclusión del segundo debate televisivo de la campaña de las andaluzas, Espadas considera que «el señor Moreno Bonilla, al igual que el anterior, no está cómodo en este tipo de debate y de alguna forma no ha querido participar activamente en él».

«Un pacto no escrito, un ofrecimiento formal o una declaración de amor»

«Por mi parte he tratado de trasladar lo que creo que ha quedado medianamente claro que es que hay un pacto, hay un pacto no escrito. Ha habido un ofrecimiento formal o una declaración de amor, llámalo como quieras, pero ha sido claro, explícito y expreso».

«Y el señor Moreno Bonilla pues no ha dicho que no y no decir que no significa algo así que como que el que calla otorga, porque miren que por preguntárselo no habrá quedado».

Después de que Espadas le reprochase a Moreno un posible acuerdo con Vox, este ha contraatacado diciendo que el PSOE es capaz de «pactar con siete izquierdas», refiriéndose a las dos coaliciones que agrupan a cantidad de partidos a la izquierda del PSOE representados por Nieto y Rodríguez.

Según la última encuesta del CIS, Vox se ha estancado, el PP se ha disparado, el PSOE se ha hundido, las coaliciones de izquierdas continúan disputándose el mismo objetivo y Cuidadanos se aferra a la posibilidad de quedarse con un par de diputados en el Parlamento.

Teresa Rodríguez a IberdrOlona: «Qué mal gusto tiene usted» La candidata de Adelante Andalucía y la de la extrema derecha mantienen varios encontronazos durante el debate a seis de Canal Sur. Este lunes, la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, y la de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, han tenido varios encontronazos durante el debate a seis de Canal Sur, primero a cuenta de la masturbación y después cuando la política de extrema derecha ha hacho alusión al alcalde de Cádiz, José María González (Kichi), pareja de Rodríguez. Olona ha sacado un libro de texto y se ha escandalizado por lo que, dice, enseñan a los niños de 10 años en los colegios andaluces. «En primaria, niños de 11 años, ¿Quiere usted leerlo? Lo que le está enseñando la Junta a los niños de siete años en este momento, de 10 años, ¿Quiere leerlo porque a mí me da pudor?”, le ha dicho a Moreno Bonilla, candidato del PP. Y ha continuado: «¿Qué es la masturbación? De madre a padre. Esto enseñárselo a los niños de 10 años. Si a su hijo, si a sus hijos, si a mi hijo se le acerca un hombre o una mujer en el parque y le habla de la masturbación llamaría a la policía nacional». «Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas. Y lo que es peor solamente para unas familias andaluzas, las que no pueden pagar colegios privados, porque esto solo se enseña en los colegios públicos y concertados andaluces». Teresa Rodríguez ha respondido a Olona con una famosa cita de Woody Allen: «Decía Woody Allen que nadie diga nada de la masturbación porque, al fin y al cabo, es hacer el amor con quien más te quiere. Yo lo recomiendo». «¿A niños de 10 años?», le ha preguntado la candidata de ultraderecha. «Sí, sí, claro. Escúcheme atentamente. Defiendo el derecho que asisten a los niños y a las niñas a tener educación sexual en las escuelas. Eso está regulado por ley. Y precisamente la educación sexual sirve para defender su libertad sexual de situaciones de acoso que se producen fuera que tienen que poder reconocer e identificar», ha respondido Rodríguez. «Ya que el señor Moreno Bonilla no defiende la ley, que establece en su normativa en la educación en valores que los niños y niñas tengan educación sexual, pues lo hago yo. Lo hago ya además porque sino lo que tenemos son los colegios de curas diciéndole a los niños y a las niñas que masturbarse les deja ciegos. Eso lo hemos conocido todo el mundo. Y ese es el tipo de educación que a lo mejor Vox quiere que tengan nuestros niños y nuestras niñas y nosotros queremos que esté regulado por ley como está», ha zanjado la candidata de Adelante Andalucía a la Junta de Andalucía. Acciones en Iberdrola Teresa Rodríguez ha afirmado que Olona no critica a las eléctricas porque tiene acciones en Iberdrola. En relación a este tema, la candidata de Vox a la Junta de Andalucía ha dicho: «Es la segunda vez que alude a mis acciones en Iberdrola, como miles de españoles, 700 euros de mis ahorros. Estoy convencida que Kichi se ha gastado en comilonas mucho más, y con dinero público». «Qué mal gusto tiene usted», ha respondido Rodríguez indignada. «Negacionismo climático, negacionismo climático», la interrumpía diciendo Olona. «Mire, cuando suben el precio a los andaluces usted gana dinero, yo no. Cuando suben el precio a los andaluces usted gana dinero, yo no. Esa es la diferencia entre usted y yo”, ha zanjado Teresa Rodríguez. «IberdrOlona» En Twitter, el propio alcalde de Cádiz, José María González (Kichi) ha respondido a Olona con el siguiente mensaje: «Vaya, se ha mosqueado IberdrOlona cuando @TeresaRodr_

le ha quitado la careta #VotaAdelante19J #VotaTere19J #ElDebateDecisivo».

