Los sanchistas contrarios a la designación de Juan Espadas por parte de Ferraz concurrirán a las primarias con el ex diputado Luis Ángel Hierro como cartel

Viernes, 7 de abril de 2021. La carrera por ser el cartel de los socialistas andaluces en las elecciones autonómicas previstas para el otoño del año que viene cuenta con un tercer candidato, por lo que ya son tres las personas que pedirán el voto a los militantes del PSOE andaluz. A la actual secretaria general y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al alcalde Sevilla, Juan Espadas, se ha sumado este viernes el ex diputado del PSOE por Sevilla y profesor de Economía en la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, quien ha anunciado que presentará su candidatura a las primarias del 13 de junio.

Hoy en la reunión de @And_Socialista he anunciado que presentaré mi candidatura a las primarias del @psoedeandalucia. Gracias a los compañeros y compañeras por su unánime apoyo. Convenceremos y ganaremos.✊🌹 — Luis Angel Hierro (@LuisAngelHierro) May 7, 2021

El paso dado por Hierro cuenta con el apoyo de la corriente crítica con Susana Díaz Andalucía Socialista, compuesta por militantes de base socialistas de todas las provincias que apoyaron a Pedro Sánchez frente a la líder andaluza en su batalla por recuperar el liderazgo federal del PSOE en las fratricidas primarias del año 2017. Este grupo recela abiertamente de la actual catarata de dirigentes y ex cargos públicos que hasta ayer mismo eran susanistas acérrimos y hoy se reivindican como los verdaderos apóstoles de la fe sanchista en Andalucía. Entre ellos, el Alcalde de Sevilla y candidato aparentemente apoyado por Pedro Sánchez para relevar a Susana Díaz, Juan Espadas.

Luis Ángel Hierro es profesor universitario y fue diputado en Las Cortes Generales. En 2011 aspiró a concurrir en unas primarias para elegir al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, aunque no logró sumar apoyos suficientes para que aquel proceso tuviera lugar. Sobre todo, después de que la fallecida ex ministra Carme Chacón anunciara a abrir ese melón frente al también fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, quien finalmente encabezó las listas del PSOE en uno de los momentos más difíciles vividos por el Partido Socialista Obrero Español.

En 2017, Hierro apoyó al actual Presidente del Gobierno en las primarias en las que Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz y al ex lehendakari Patxi López y recuperó la Secretaría General del PSOE. Tras aquello, Luis Ángel Hierro fue ponente de economía del 39 Congreso Federal del PSOE que ratificó a Sánchez como líder de los socialistas españoles.

Más recientemente, Luis Ángel Hierro ha sido el responsable de redactar el documento que detalla los objetivos programáticos del manifiesto con el que, a principios de este año, se dio a conocer Andalucía Socialista-Bases en marcha. A través de esta plataforma, los militantes socialistas que la han impulsado habían proyectado presentar una candidatura de cara al 14º Congreso del PSOE-A, previsto para finales de año, cuya cabeza visible habría sido también el ex diputado Hierro, y con un proyecto «netamente andaluz» para «una transformación desde la base de la federación socialista andaluza».

Respecto de los posicionamientos y declaraciones de dirigentes y ex cargos públicos en medios de comunicación y la disputa que ha precipitado el adelanto de las primarias, la corriente Andalucía Socialista se había mostrado partidaria de respetar el calendario inicialmente previsto, y celebrar el 14º Congreso del PSOE-A y diseñar el proyecto de los socialistas andaluces para los próximos años antes de elegir a la persona que dispute a Juan Manuel Moreno Bonilla la presidencia de la Junta de Andalucía. La estrategia de los sanchistas de Juan Espadas no ha permitido que sea así , por lo que el liderazgo del PSOE andaluz se decidirá sin pasar primero por el 14º Congreso y bajo el paraguas de unas primarias para unas elecciones que no tendrán lugar hasta finales de 2022.

En ese contexto, Andalucía Socialista, plataforma que cuenta con equipos trabajando en todas las provincias andaluzas y lleva semanas interactuando en grupos de Whatsapp y en concurridos debates telemáticos con destacados referentes históricos del PSOE andaluz, ha optado por mantener su hoja de ruta inicial y defender su proyecto «desde las bases» en el forzado proceso de primarias. Lo hará apoyando la candidatura de Luis Ángel Hierro frente a las de Susana Díaz y Juan Espadas.