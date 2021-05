Las ‘banderas azules’, un negocio privado denostado por Europa y financiado por la Junta de Andalucía

El gobierno andaluz saca pecho por unas banderas concedidas a sí misma. Las otorga la organización privada ADEAC, que cobra como mínimo unos 450 euros por candidatura (este año 800), y que son pagados mediante “contratos, subvenciones y convenios”, según la propia organización. La Junta abona el 13% del presupuesto total de las Banderas Azules. O sea, compra sus propios ‘galardones’.

Europa hace años que dejó de colaborar con la organización privada ADEAC que concede las banderas por considerar falta de rigor en los criterios de selección. ADEAC tampoco realiza los análisis de esas aguas que certifica que son puras y cristalinas, también es la Junta la que los lleva a cabo. Ni organiza las actividades medioambientales que exige para conceder los ‘premios’, es suficiente que el Ayuntamiento ponga un cartel explicando que las ha hecho.

En 2017 el gobierno socialista de la Junta advertía en la web de Turismo que las Banderas Azules no tenían nada que ver con los aspectos medioambientales, sino los turísticos, y que se utilizaban incluso de excusa para llevar a cabo modificaciones urbanísticas. La actual consejería de Juan Marín del gobierno del PP, Vox y Cs las ha relanzado de forma total concediéndoles un gran apoyo.



Miércoles, 18 de mayo de 2021. La Junta de Andalucía paga 37.700 euros por las banderas azules que figuran en las playas de Málaga y Andalucía como señal de calidad, y de las que ‘todos’ los políticos presumen tanto, incluidos los del Ayuntamiento de Málaga, ante unos medios de comunicación que repiten como loros solo lo que les dicen, no el total de la información. En realidad es un ‘negocio’ de la organización privada ADEAC, que mueve unos 300.000 euros al año.

La Junta presume de unas banderas concedidas a sí misma. Las otorga ADEAC, sucursal de la asociación internacional EFF, que cobra como mínimo unos 450 euros por candidatura (este año ha habido 800), y que son pagados mediante “contratos, subvenciones y convenios”, según la propia organización. La Junta paga el 13% del presupuesto total de las Banderas Azules. O sea, compra sus propios ‘galardones’.

Esta revista ha publicado bastantes informaciones sobre las banderas azules desde hace décadas. De las últimas fue una de 2017 en la que se contaba que la Junta de Andalucía no las recomendaba y alertaba sobre ellas. Esa página hoy en día esta silenciada por la Consejería de Turismo de Juan Marín. Decía así: “La Junta de Andalucía publica una información contundente sobre las banderas azules en la web de la Consejería de Medio Ambiente AQUÍ. En esta se deja claro que “identificar y/o premiar aquellas playas más verdes, remotas o inaccesibles y mejor conservadas ecológicamente, no es la función de Bandera Azul”, por lo que se desprende de esto que ADEAC está más centrada en valorar los factores turísticos y urbanos, que los medioambientales. A esto añade que “en ningún caso las infraestructuras exigidas por Bandera Azul pueden ni deben constituirse en argumento para alterar el carácter natural de determinados parajes litorales” y que “la vocación de estos parajes” no es conseguir una de ellas y “menos aún utilizar el hecho de ser galardonado como excusa para facilitar la construcción de vías de acceso e instalaciones y/o su posterior recalificación/urbanización”. Esto implica que para conseguir este sello hace falta modificar el entorno muchas ocasiones”. Esta opinión de la Junta de hace años, ilustra el criterio de la Consejería de Turismo durante el gobierno socialista, opuesto el actual de Ciudadanos, PP y Vox que controla Juan Marín, que no sabe qué hacer ya para potenciar estas banderas.

Para más información hay que leer: Las banderas azules de las playas no las concede Europa, que dejó de apoyarlas por falta de rigor, las da una entidad privada, Adeac, a la que hay que solicitárselas y por lo que cobra. El municipio de Málaga no tiene este año ninguna [referencia a 2017]. Europa retiró hace años su apoyo a esta organización por la falta de rigor en la selección. Leer: Las banderas azules de las playas se las piden los ayuntamientos a una entidad privada que es la que las da. La UE se retiró hace años de este galardón cada vez más cuestionado. Málaga recibe 17 este año. El pasado recibió 26 banderas negras.

Pueden leerse más informaciones de El Observador sobre las banderas AQUÍ. En la actualidad, en este año 2021, la empresa que las otorga ADEAC, no lleva a cabo ni los análisis de esas aguas que certifica que son puras y cristalinas, también es la Junta la que los realiza. Tampoco organiza o participa de las actividades medioambientales que exige para conceder los ‘premios’, con que el Ayuntamiento ponga un cartel es suficiente.

En medios ecologistas siempre ha habido un rechazo frontal a estas banderas. El digital Galicia Ambiental, publicaba en septiembre del año pasado: “La ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) es la asociación que gestiona las banderas en España, pero nadie fuera de nuestro país da un valor especial a estas banderas pues se trata de un sello que un turista no asocia a excelencia, es más ni la Unión Europea lo apoya ya. Las banderas azules hace tiempo que no tienen ningún aval técnico, ni científico, ni administrativo de la UE y son promovidas por un conjunto de asociaciones privadas ligadas a las empresas turísticas. Esta relación, entre las asociaciones que las conceden y las empresas del sector turístico, hace que el valor de este sello fuese y sea siempre cuestionado. Tanto es así que la acumulación de fraudes y denuncias en su obtención hizo que la Comisión Europea les retirase el apoyo económico y se desmarcase de la campaña” (Leer AQUÍ).



Según se puede leer en la web de AEDAC (AQUÍ): “El programa Bandera Azul recibe una subvención de la Secretaría de Estado de Turismo que representa el 12% de su presupuesto total anual, que son 290.000 euros. La Comunidad Valenciana aporta el 17%, Catalunya el 14%, Andalucía y Galicia el 13% respectivamente, Canarias aporta el 5% y Murcia y Extremadura el 3% respectivamente. Además, Bandera Azul recibe aportaciones menores de la Diputacion de Álava, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los municipios de Cantabria e Illes Balears que participan en Bandera Azul y de los puertos deportivos de Baleares y de Melilla”. Es decir, la Junta de Andalucía paga unos 37.700 euros por sus banderas azules. Y entre todos los nombrados, abonan unos 300.000 euros para repartir unas 800 banderas azules a unas playas que con ellas se supone que son más visitadas.

El ente privado ADEAC (AQUÍ) utiliza en su web el logo de la UNESCO y de muchos otros organismos públicos de prestigio. Parece a simple vista que mantiene una relación orgánica o de patronazgo o referencial con la institución mundial, pero no es así. Según dice la propia organización, es que un representante de la UNESCO participa en el jurado para elegir las banderas azules. Esa es la relación.

Estas banderas azules, que vemos que no son gratuitas, no las otorga una institución pública de prestigio a nivel mundial, sino una organización privada con un pomposo nombre FEE (Foundation for Environmental Education) que mantiene a otras organizaciones privadas como sucursales en cada país que las concede. En España es ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor). EL OBSERVADOR le ha preguntado por cuestiones relativas a su negocio, pero no han querido responder de palabra. Toda la información que esta revista publica procede de sus respuestas por escrito y de sus páginas web.

Pregunta de esta revista a ADEAC: ¿La fundación de la que depende Banderas Azules es pública o es privada? Respuesta: “ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) es una entidad privada e independiente y es la asociación responsable del programa Bandera Azul en España, con una trayectoria de casi 40 años”.

Teniendo en cuanta que los Ayuntamientos que solicitan banderas azules para sus playas deben pagar unos 450 euros por candidata, y que ha habido este año, todo según la propia organización, unas 800, el presupuesto que recauda ADEAC por las Banderas Azules es de unos 300.000 euros. En la comunidad andaluza, las paga la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Turismo. Paga el 13% del presupuesto total, según señala la web de la organización. Este año unos 37.700 euros. Es por eso que la consejería hace tanta publicidad de ellas. Pero la realidad es que si no se tienen más banderas azules en más playas, lo que se supone publicidad para las mismas, es porque la Junta no las solicita o porque las mantiene en mal estado. Ya que ADEAC, prácticamente, concede todas las banderas que se le piden. En este 2021, año post pandemia, 249 ayuntamientos pidieron banderas azules y ADEAC se las concedió a 243. No se puede decir que el índice de rechazo sea alto. Prácticamente quien paga la cuota obtiene su bandera azul.

Pero ADEAC, además, no supervisa en situ ninguna de las actividades medioambientales que exige a los ayuntamientos que realicen como uno de los requisitos para conceder las banderas. Es decir, la organización que las concede ‘se fia’ de lo que dice el consistorio de turno y certifica algo que no comprueba in situ sino con una visita posterior y ‘papeles’. En verano, solo realizan una tourné por las playas, y verifican que esa información esté colocada en un panel. Ya está. Lo demás lo ratifican con escritos que les suministran los mismos que piden y pagan las banderas (?).

ADEAC nos remite: “La información ambiental expuesta en un panel en un lugar visible de la playa puerto, se revisa en las inspecciones in situ. En cuanto a las actividades de Educación Ambiental que los ayuntamientos y puertos deportivos deben organizar, con su candidatura, estos deben remitir un dossier justificativo de la celebración de las actividades en la temporada pasada”.



Pero lo que llama más la atención es que esta organización ni siquiera realiza los análisis de esas aguas que certifica que son puras y cristalinas. Para ello se ‘fía’ de los que lleva a cabo la Junta de Andalucía en nuestra comunidad, por ejemplo, que es, precisamente, la que paga, con un convenio sin especificar con ADEAC las peticiones de banderas. Las financia y les proporciona los análisis que realiza del agua para que digan que son excelentes (?).

Pregunta de EL OBSERVADOR a ADEAC: ¿Los análisis de Calidad del Agua los hace la fundación o los ayuntamientos? Respuesta: “Los análisis de calidad de aguas de baño son competencia de las Consejerías de Sanidad de las Comunidades…”.

En la web de ADEAC / Banderas Azules (AQUÍ) existen multitud de logos, programas, instituciones y organismos públicos nacionales e internacionales que muestra la organización como relacionados con ella. Alguien que no profundice, creerá que esta relación es orgánica o referencial. La realidad es que de los tres logos que posicionan en su web como la mayor llamada de atención, y que pertenecen a entidades relacionadas con la ONU, no hemos podido encontrar información que se relacione con ADEAC y sus programas.

No las hemos hallado ni en la web de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (AQUI); ni en la web de la UNWTO (Organización Mundial del Turismo) (AQUÍ) ni tampoco correspondencia alguna en la web de la UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (AQUÍ).