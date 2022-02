La Universidad de Huelva conmemora el Día Europeo de la Salud Sexual

La Dirección de Salud de la Onubense conciencia a los estudiantes y la comunidad universitaria sobre aspectos como las infecciones de transmisión sexual y los anticonceptivos en espacios como la Biblioteca y el Aulario Galileo.

Lunes, 14 de febrero de 2022. La Universidad de Huelva se ha sumado a la celebración del Día Europeo de la Salud Sexual, que se conmemora hoy 14 de febrero y que coincide con San Valentín, para incidir en la comunidad universitaria, en especial en los y las estudiantes, sobre aspectos esenciales de la sexualidad.

Desde la Dirección de Salud de la UHU subrayan que la información y la educación son las herramientas más importantes para lograr la concienciación, y por esta razón han querido aprovechar este marco del Día Europeo de la Salud Sexual para organizar actividades de sensibilización y promoción, las cuales se han llevado a cabo en dos espacios de gran concurrencia estudiantil como son la Biblioteca Universitaria y el Aulario Galileo, en el campus El Carmen.

Estas acciones, destaca la Unidad de Salud, las han desarrollado los Agentes Healthy, considerando que la metodología de pares o diálogo entre estudiantes es la forma más eficaz de transmitir los mensajes y de promover conductas, de manera que los agentes han informado a los y las estudiantes sobre aspectos como las infecciones de transmisión sexual, y sobre los métodos anticonceptivos que existen para prevenirlas.

La Unidad de Salud apuesta por que los derechos sexuales y reproductivos, aquellos que garantizan la salud sexual, se incluyan como una prioridad para conseguir una mayor igualdad social. Como se recuerda desde este área, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud”.

Por esta razón, es importante fomentar la salud sexual de la población, sólo mediante el acceso a la sanidad para todo lo que afecte a la misma y a la información imprescindible para preservarla, sino también trabajar en la educación de los niños, las niñas y las personas jóvenes, así como trabajar para poner fin a los tabúes sobre la sexualidad.

Un aspecto fundamental en esta concienciación es concebir el sexo sano y seguro como un indicador de salud en la población. Por ello, debe insistirse en que la práctica sexual insegura causa no pocas infecciones de transmisión sexual (ITS), siendo origen de enfermedades como como el VIH, la infección por el virus del papiloma humano, asociado con el cáncer del cuello de útero, la hepatitis B y C, el herpes genital, la sífilis y otras que pueden causar complicaciones graves.

Del mismo modo, la educación y salud sexuales pasan por respetar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, evitando situaciones no deseadas que pudieran vulnerarlos, tales como enfermedades, embarazos no deseados, violencia de género, acoso en el ámbito laboral o educativo, discriminación por la condición sexual o la existencia o prevalencia de tabúes sobre temas sexuales.