La neo-camorra murciana: mucho más que un ‘tamayazo’

“La Camorra es una organización criminal mafiosa de la región de Campania, cuyos grupos más influyentes se encuentran en las ciudades de Nápoles y Casal di Principe (en la provincia de Caserta)”.

Viernes, 12 de marzo de 2021. Sean mis primeras líneas para disculparme con la mafia italiana por los paralelismos que, en lo sucesivo, se plantearán respecto de su organización. Sean estas líneas, además, el testimonio vivo de quienes saben que la estructura corruPPta de la Región de Murcia ha colapsado, de los que necesitan poner término a la espiral de silencio en la que nos han pretendido sumir sin desistimiento.

Los hombres que han proscrito la dignidad en Murcia tienen nombre propio: Ramón Luis, Miguel Ángel, Pedro Antonio, José, Fernando y, por supuesto, Teodorico. En 1995 el Partido Popular se hizo con la Región y el Municipio de Murcia democráticamente y, de inmediato, instauró un caudillismo gravoso que se ha perpetuado al punto de convertir lo que es de todos en un burdo apéndice de sus desmanes, necedades y corruPPtelas. Esta patrimonialización de lo público ha encontrado su cenit en el servilismo que, como una tela de araña, han ido tejiendo en los confines de la ley y entre las costuras de la decencia.

Los hombres que han proscrito la dignidad en Murcia tienen nombre propio: Ramón Luis, Miguel Ángel, Pedro Antonio, José, Fernando y, por supuesto, Teodorico. Todos ellos han urdido, manipulado, mentido, transgredido, usurpado y enfangado. Todos ellos han chapoteado como los porcinos más inmundos en su propia excrecencia. Todos ellos han servido y prestado obediencia ciega a un grupo de poder, a una familia, “la Familia”.

Quienes han vivido y sufrido al sicariato de lo público pueden atestiguar que, en esta Región, quien no perteneciera a “la Familia” estaba tácita y explícitamente contra ella

Muchos compatriotas de fuera de la Región juzgarán hiperbólicas las palabras que nacen de la tinta irredenta que brota en este espacio, pero quienes han vivido y sufrido al sicariato de lo público pueden atestiguar que, en esta Región, quien no perteneciera a “la Familia” estaba tácita y explícitamente contra ella. Y es que ni siquiera el silencio te libraba de sus garras pútridas, pues ellos te querían siempre dócil y arrodillado. Miserables.

Permítame el lector este prefacio un tanto abrupto que sale de mi garganta a borbotones, pero la verdad es amarga y quiero echarla de mi boca. No se entienda, sin embargo, como un esputo, pues quienes nos han escupido en la conciencia son los que guardan hoy su saliva para lustrar los zapatos del amo. Esos, los prosternados, los que limpian la sangre de sus rodillas porque no alcanzan a levantar ni su cabeza, tiritan hoy en el descampado de la miseria, la humana, la intelectual, la ética.

Estos son los mimbres del cesto de López Miras: sus secuaces, la ultra derecha, tres tránsfugas de Vox y tres tránsfugas de Ciudadanos.

Cuando C’S y el PSOE anunciaron sendas mociones de censura en la Región, los poderes del pesebre se echaron las manos a la cabeza. Toda una red clientelar no podía quedar desvalida y las estructuras de poder pusieron sus engranajes a funcionar. Las chequeras pueden contener ceros o cargos, euros o promesas, prebendas o sinecuras que hacen las delicias de liliputienses infra-cerebrales que venderían a su madre por cuarto y mitad de un plato de lentejas.

Se llaman Francisco, Franco y Valle, llegaron a sus cargos prometiendo regeneración y se la han envainado por la más profunda y dúctil de las cavidades. Estos “mangutas” de la democracia, que han encontrado en las instituciones su abrevadero particular, han ejecutado la poca dignidad que les quedaba en la subasta de prostíbulo de carretera en la que han malvendido sus luctuosos devenires. Y para ello, hay un elemento que no podemos olvidar. Dicen que en todos los pueblos hay uno, y el de Cieza es Teodoro. Este viejoven de chascarrillo fácil y oliva caducada no solo ha avergonzado a todos los ciudadanos decentes del Partido Popular en España, que los hay y merecen todo el respeto, sino que ha participado activamente en la concupiscencia fascistoide con la ultraderecha murciana, esa que se manifestaba a las puertas de la catedral por la Murcia nacionalcatólica que añoran entre quejidos de caspa y alcanfor.

Pero no se equivoquen, el Padrino no es este señor ramplón y de encefalograma planérrimo que sale en las televisiones exhibiendo su compra exitosa de diputados. El Padrino de esta familia en descomposición es el ciezano menos ilustre de todos, el lenguaraz bufón que ha desmembrado al PP nacional y que quiere mantener su pequeña parcela de intereses bastardos a costa de toda la ciudadanía de Murcia. El Padrino, tristemente para todos, es sencillamente un pobre hombre.

La chequera del amo sigue paseando entre los concejales que pretenden hacer valer la democracia en el Ayuntamiento de Murcia. Esa chequera intentará poner precio a la voluntad popular, pues la representación democrática jamás mereció respeto alguno para la incivilizada derecha de nuestra tierra .

La camorra siciliana está conformada por delincuentes cuya lealtad está a prueba de todo. Y en Murcia, “la Familia” que detenta el poder es un bazar egipcio en el que la lealtad es moneda de cambio. Es por eso que los mafiosos italianos no merecen comparación alguna con las apesebrados de Murcia, porque aquellos son delincuentes con códigos, y estos son marionetas avejentadas sin conciencia ni razón.

Con todo, lo peor puede estar tristemente por venir, porque la chequera del amo sigue paseando entre los concejales que pretenden hacer valer la democracia en el Ayuntamiento de Murcia. Esa chequera intentará poner precio a la voluntad popular, pues la representación democrática jamás mereció respeto alguno para la incivilizada derecha de nuestra tierra. Y por ello, quiero que mis últimas palabras sean para los ediles del consistorio de mi ciudad: Murcia.

Concejales de Ciudadanos, son muchos los murcianos que votaron por ustedes creyendo que la regeneración era posible. Murcia ha vivido en la penumbra, en los quicios, en las aristas, en el vendaval y en el ocaso. Murcia ha desvivido más bien en exhalaciones que reiteraban hasta el más postrero hálito de quienes han luchado porque creían que valía la pena, que el cambio valía la pena. Recuerden a la gente humilde, a los currantes, a los que cogen el autobús cada día para ir a sacar a los suyos adelante. Toda esa gente de bien se merece que, por una vez, la política esté a la altura. Concejales de Ciudadanos, estén a la altura de Murcia; estén a la altura de su gente.

Pedro Iniesta, colaborador de La Mar de Onuba, es Filólogo Graduado en Lengua y Literatura españolas por la Universidad de Murcia. En la actualidad es profesor en la Universidad de París X.