La extrema derecha se rompe: Jiménez Losantos se rebela y carga contra Abascal a cuenta de las vacunaciones

“El líder de Vox lo será de Mudox, no quiere hablar”, asegura el periodista ultra en su programa de radio.

Lunes, 27 de septiembre de 2021. Cuando todo en tu ideología es odio, el odiar se convierte en una constante. La batalla entre la extrema derecha está servida y asistimos a esta situación, nosotros, demócratas, como divertidos espectadores.

El otrora afín a Vox, el periodista Federico Jiménez Losantos, ha cargado el lunes contra el partido de extrema derecha y contra sus principales piezas, incluido Santiago Abascal, por guardar silencio para no posicionarse a favor de la vacuna del coronavirus. Llamativa esta situación, pues en el programa electoral de Vox dice en su apartado de sanidad que la vacunación de los niños debe ser obligatoria y gratuita, uno de los pocos elementos en que coinciden la Izquierda y la Derecha.

Fue el propio Jiménez Losantos quien pegó un rapapolvo a Abascal en su programa por no querer desvelar si había recibido la vacuna del

«Usted tiene una responsabilidad porque hay cuatro millones de personas que votan a Vox y me parece una postura muy irresponsable. Yo defiendo que haya libertad, pero también la responsabilidad cuando uno está en determinados trabajos», criticó Losantos, quién da que pensar al ser lo más razonable de la extrema derecha (aunque solo sea en eso). «Es un acto de salud pública», recordó el periodista ultra. También el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, esta vez en TVE, quien aseguró que no lo iba a desvelar.

Mudox

“El líder de Vox lo será de Mudox. No quiere hablar”, rebautizó Losantos en su programa de EsRadio al partido ultra. También ha criticado al diputado de Vox Juan Luis Steegmann porque, según ha dicho, es quien ha diseñado el programa del partido en este sentido.

Losantos lamenta que pongan en duda que él es liberal por defender la vacunación. “No sé si el mantra de la mafia o algún tarado de Vox. Algún nazi que se quedó fuera del Parlamento porque yo lo denuncié, cosa que me alegra. ¿Liberal? La libertad es responsabilidad. Cuando yo he dicho que votaba a Vox, ¿tendría que haberme callado porque mi libertad es callar lo que no me conviene decir?”, se ha preguntado.

“Entonces sería Mudox, no sería Vox. Habría votado a Mudox”, ha proseguido Jiménez Losantos, que ha indicado también que una de las cosas que mejor ha hecho Vox es “acabar con la ley del silencio”.

También ha criticado a quienes dicen que defender la vacunación va en contra de la libertad. “Vamos a ver, mamarrachos, no sabéis ni lo que es la libertad ni lo que es una dictadura. Cuando hay un problema de salud pública no es opinable para salvar a la gente, porque se muere”, ha dicho. Se quejó también de que hay quien le critica por haber hecho “una encerrona a Abascal” por preguntarle si se había vacunado. ”¿Dónde está la encerrona? Aquí está el testimonio de Macarena Olona, que se vacunó y la insultaron como a nosotros. Hay una colección de psicópatas que se han puesto a la sombra de Vox y tiene que echarlos, tiene que exterminarlos, y lo primero es echarlos fuera de sí, no pensar que es gente respetable. El maligno nunca es respetable”, ha indicado.

Además, se ha preguntado si es tan difícil que Vox entienda que todos nos tendríamos que vacunar para poder superar la pandemia y sus consecuencias: ”¿Tanto miedo se le tiene a las redes?”

