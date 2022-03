La desgarradora carta a Moreno Bonilla que denuncia «la salvajada» de premiar con la Medalla de Andalucía a la Federación Andaluza de Caza.

La misiva ha sido suscrita por los 102 colectivos de defensa de los animales de Protectoras Andaluzas Unidas.

Viernes, 25 de febrero de 2022. Protectoras Andaluzas Unidas (PAU), que aglutina a 102 colectivos de defensa de los animales de todas las provincias andaluzas, ha remitido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla una desgarradora carta en la que denuncia la salvajada que ha cometido su Gobierno al conceder la Medalla de Andalucía a la Federación Andaluza de Caza.

La carta hace un repaso de lo que representa la caza en la comunidad autónoma (dolor, sangre, maltrato, contaminación, muerte,…) y denuncia la defensa cerrada que la Junta del PP y Cs hacen de ella (una imposición del partido de ultraderecha Vox, que mantiene su gobierno). La PAU exige muy claramente a Juanma Moreno que se defina públicamente sobre su posición respecto a la caza. Ya se sabe que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, es un auténtico salvaje político defendiéndola (ver vídeo arriba).

Una carta hay que leer. Imprescindible.

Carta abierta al Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, D. Juan Manuel Moreno Bonilla

Me dirijo a usted en la esperanza de que, tras leer esta carta, se le caiga la venda que tiene en los ojos, para que pueda comprender el sufrimiento y el dolor que sus decisiones están causando a miles de andaluces y andaluzas a los que usted ignora incomprensiblemente.

El motivo de esta carta es mostrarle mi rotundo rechazo a la entrega de la Medalla de Andalucía a la Real Federación de Caza.

Imagino que sabrá que la Medalla de Andalucía es un título honorífico que otorga la Junta de Andalucía desde 1985, y en el Decreto que lo regula establece que se concederá para reconocer las «acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados en tiempos de paz por ciudadanos, grupos o entidades andaluces, españoles o extranjeros que representen el ejercicio de virtudes individuales o colectivas que tengan como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de los demás ciudadanos».

Resulta muy curioso, ya que por más vueltas que le doy, no logro comprender cómo puede encajar la caza en la categoría de «virtudes solidarias», y mucho menos consigo ver en qué beneficia al resto de los ciudadanos.

La caza es muerte, es violencia, es dolor tanto para los perros usados para ello como para los animales silvestres; en eso, ¿estará usted de acuerdo conmigo, no?

Esta medalla no se ha otorgado siguiendo los criterios que marca el Decreto, y usted sabe las razones y yo también, al igual que las saben el resto de andaluces y andaluzas a los que usted toma por tontos e ignorantes. Pensará que nos lo tragamos todo…

La caza, al igual que la tauromaquia, también premiada en esta edición, son actividades que dividen a los españoles y también a los andaluces. La mayoría de la sociedad está en contra de estas actividades, por el maltrato y sufrimiento que suponen a los animales. ¿Era necesaria esta humillación a esos andaluces y andaluzas que se dejan su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, sus ahorros y sobre todo, su amor incondicional por salvar a los perros desechados por la caza, que luchan contra el abandono y el maltrato animal?

Estas personas, estas entidades, jamás han oído a ningún miembro de su Gobierno ni a usted agradecer su labor, su trabajo y su esfuerzo. Jamás han tenido un reconocimiento por hacer un servicio que les corresponde a ustedes, a las administraciones públicas. Lo más triste es que ni lo esperan.

Desde su Gobierno, una y otra vez se manifiestan públicamente a favor de la caza «sin fisuras», decía hace pocos días el Consejero Elías Bendodo. Sepa usted que las fisuras incluyen los accidentes de caza, donde han muerto menores de corta edad presentes incomprensiblemente en cacerías, incluyen la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de nuestros bosques y montes con plomo, incluyen las granjas cinegéticas y las pandemias, y sobre todo, incluyen el maltrato animal, los ahorcamientos de perros desechados en los campos de olivos andaluces, perros encadenados, perros hacinados, perros en los huesos, sin asistencia veterinaria, o perros arrojados a pozos con un disparo para una lenta agonía. ¿Usted está a favor de todo esto? Creo que no. Pues necesitamos que lo diga alto y claro.

Termino diciendo que sabemos que no es casualidad que en los cuatro años de su Gobierno ninguna mujer haya sido nombrada Hija Predilecta de Andalucía. No se preocupe, vamos a pensar que quizás no haya encontrado a ninguna andaluza merecedora de tal distinción, pero permítame que le haga una sugerencia: búsquela en un refugio de animales y allí la encontrará, sanando, recomponiendo y cuidando los animales descartados por los miembros de la Federación Andaluza de Caza.

En Andalucía, a 23 de febrero de 2022.

Firmado,

Una mujer andaluza dedicada a la protección de los animales.

Miembros de la PAU (Protectoras Andaluzas Unidas)

Asama Cazorla (Jaén) Ayuda Animal y Defensa Natural- AYANDENA (Sevilla) Asociación Protectora Villavida (Jaén) Asociación Ecologista Mágina Animal (Jaén) Asociación Animalista Mastines en la Calle (Sevilla) Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz- Refugio Kimba (Cádiz) Protectora de Animales y Plantas-Albayyasa (Jaén) Asociación de Ayuda a Animales Abandonados «Dejan Huella» -Montilla (Córdoba) Protectora Siempre Contigo Rota (Cádiz) Asociación Protectora de Animales ARCONATURA (Jaén) Fundación Benjamín Mehnert (Sevilla) Sociedad Protectora de Animales FELICAN -Úbeda (Jaén) Protectora de Animales y Plantas de Granada (Granada) APAP San Juan de la Cruz- Hogar de ASÍS- La Carolina (Jaén) SPAP San Francisco de Asís- Andújar (Jaén) Asociación Protectora HUELLA (Jaén) Tail Torrox (Málaga) Asociación Protectora de Animales SOS Salobreña (Granada) AAPA Nerja MJM Spain Asociación Protectora de Animales (Málaga) Albergue Municipal Piyaya- La Puebla de Cazalla (Sevilla) Rescate Animal Granada Asociación de Rescate Animal Brigada Animalista (Cádiz) ABYDA Jaén Asociación La Casa de Tony (Málaga) APA Entendiendo Miradas ARCA Sevilla Asociación Refugio Sierra Nevada (Granada) Khatucai, Asociación Protectora de Animales (Cádiz) Asociación protectora Puntanimals (Huelva) Asociación para la defensa de los animales ciudad de la peña (Jaén) Asociación Pro-Derechos del Animal Prodean «Campo de Gibraltar» (Cádiz) Asociación Amigos de los Animales (Granada) Adopta en Acción (Sevilla) A. P. A El Camino (Jaén) Asociación protectora de animales LUAJARA de Bailén (Jaén) Valverde Animal (Huelva) Asociación Protectora de Animales Dolmen Animal (Huelva) Asociación Protectora Aprenda Ecija (Sevilla) Alma Libre Rescue España (Sevilla) Asociación La Gatera Pirata (Cádiz) Asociación Dog Planet (Cádiz) Adopciones Peludos Sierra de Aracena (Huelva) La Rambla Es Su Voz (Córdoba) Asociación La Huella de Thous (Huelva) Gatitud (Córdoba) Asociación Jerez Felina (Cádiz) Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga Protectora de animales ARCA. Asociación protectora de animales Fuerza Animal. (Jaén) A.C.E. asociación animal care España (Málaga) PAS Asociación Patitas a Salvo (Málaga) Asociación CHIVIS SOLIDARIAS (Malaga) Almas de 4 patas (Málaga) Asociación parque Canino San Miguel (Málaga) Asociación Perros de Málaga Asociación Gatoperro (Cádiz) Protectora de Animales Mi Fiel Amigo (Jaén) Galgos en Familia (Málaga) Huellas Malagueñas (Málaga) MIRADA ANIMAL (CORDOBA) Unidad de Protección Rescate y Defensa Animal Malaga (Málaga) Asociación felina Gatetes (Jaén) Animales Sin Suerte (Granada) Red solidaria pro animal (Barcelona) Protectora de animales y plantas de Ayamonte Red solidaria pro animal Aristochat asociación felina (Málaga) Pawsawhile Dog Rescue (Málaga) UPRODEA Asociación Zarpitas de Ubrique Grupo animalista Benalmádena Asoc. protectora de animales LUAJARA de Bailén Asociación Huellas Unidas ONG ‘Galgo Libre’ (Sevilla) Asociación: DDEVIDA Asociación Galgos 112 Asoc: Gatas Salvajes Protectora de animales el amigo fiel del cuervo Asoc. Amores Asoc. Perritos Del Higuerón Asoc. PROTECTORA ARGOS Asoc. Suspiros de Cuatro Patas (Mijas, Málaga) Asoc. Patitas En Acción Asociación Amigos de los Animales Asociación Protectora Ladridos Felices Asociación del bienestar animal OSCAR. Asociación Jerez Felina Asociación de gatos LA HIGUERA. Asociación. Protectora gatos. ASISCAT (Almería) Asociación El Buen Amigo Triple A (Asociación de Amigos de Animales Abandonados de Marbella y San Pedro Alcántara) Asociación para la defensa animal» por patas». Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur AP COLONIA FELINA TORROX FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE GESTIÓN FELINA DE CÁDIZ Asociación: Almas Felidae Asociación: AFRA sacrificio Asociación Refugio felino de Leo Asociación preservadora de Naturaleza y Cultura CIRIANA Asociación Protectora Palevlas Asociación A.P.A. Los amigos de Bingo