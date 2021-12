La consejera Carmen Crespo citada a declarar como ‘investigada’ en el «Caso Halsa»

Junto a Crespo están citados a declarar como investigados un total de 23 personas, entre ellas el ex alcalde de La Mojonera.

Lunes, 27 de diciembre de 2021. Maria del Carmen Crespo Díaz, actual consejera de Agricultura y Pesca de la Junta, ha sido convocada a declarar en calidad de ‘investigada’ en el contexto de la macro causa denominada «Caso Halsa» (Operación Términus) que, desde 2014, circula renqueante por los laberintos judiciales almerienses, demasiadas veces oscuros en esta investigación.

En un auto emitido horas antes del último sorteo de la Lotería y que hoy se ha conocido, la magistrada titular del Nº 3 de Almería, Ana Belén Vico, ha arrojado algo de luz sobre algunas incógnitas que desde hace mas de siete años pesan sobre esta causa. Motivo más que suficiente como para recelar durante ese mismo tiempo de que la investigación de esta trama no interesa ni al PP de Almería, ni al PP andaluz y tampoco al PP de Génova 13, especialmente al de la era Arenas/Bárcenas.

La jueza desvela, por ejemplo, que don José Cara González, exalcalde de La Mojonera y ex diputado autonómico del PP, cuando fue nombrado por su amiga la Consejera Carmen Crespo como `presidente del IFAPA ya estaba imputado en este sumario. Lo estuvo casi desde el principio, pero el papel judicial que así lo certificaba nunca fue trasladado a las partes porque al parecer ‘se había extraviado’.

Echar la vista atrás y recordar lo que decía el vicepresidente naranja Juan Marín al defender el nombramiento en Agricultura de Cara Gonzalez, causa cierto sonrojo. Sobre todo porque las actas notariales de compra privada de acciones entre Cara y los dueños de Halsa, salieron a la luz hace años y son documentos incontestables. El alcalde Cara aparece como accionista embozado de la constructora que hacía grandes negocios en su pueblo. Así de claro, sin necesidad de esperar a que un tribunal lea el protocolo notarial y dictamine que eso es hacer trampas.

El Sr. Cara, vino a decir Juan Marín aquella tarde en el Parlamento, dejará el cargo el día que se produzca su imputación, si se produce. Cara llevaba años imputado, pero sin conocerse por lo que se ve. Solo en la documentación judicial se hacía constar que las actuaciones eran, entre otros, CONTRA José Cara González. Por lo demás siempre resultó extraño que no estuviese investigado uno de los que habían pillado en la Notaría.

En el auto de 21 de diciembre pasado, la Sra Magistrada Vico da cuenta de 24 nombres que son citados a declarar en un calendario que se alarga hasta el mes de abril.

Precisamente el día 8 de abril, a las 11,30 de la mañana, está citada a declarar la actual consejera de Agricultura Maria del Carmen Crespo Díaz.

Lo de Crespo es una sorpresa ruidosa

Como seguidor desde el primer día de este caso, confieso que me ha sorprendido que la exalcaldesa de Adra y consejera de Agricultura en la actualidad, aparezca convocada en calidad de ‘investigada’, como los 23 citados restantes.

Primero porque una juez, por muy juez de instrucción que sea, no puede citar a Crespo porque se halla aforada y, salvo que renuncie al aforamiento (eso que todos hacen de boquilla) para investigarla es necesaria una tramitación perfectamente reglada con motivación razonada al TSJA y resolución del Parlamento.

Pero no solo esta circunstancia del aforamiento de la consejera y parlamentaria me sorprendió. No recordaba el nombre de Mari Carmen Crespo en la madeja de la operación Halsa, donde sí aparecen el referido Pepe Cara, técnicos y funcionarios y una ristra de concejales de La Mojonera, de Roquetas… incluso Gabriel Amat, actualmente inquieto y dicen que algo desamparado.

¿Pero por qué Crespo aparece en este caso? Para lograr respuesta hay que trasladarse a la propuesta de diligencias que en septiembre del pasado año elevó al juzgado el PSOE, personado en las actuaciones, y donde solicitaba infinidad de declaraciones. En el caso de Crespo se añaden los motivos de forma breve e inconcreta:

-«Doña María del Carmen Crespo Díaz, Presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos y por su participación en la gestión de subvenciones en el expediente del Museo de la Agricultura-Centro de interpretación informado desfavorablemente y con pagos no justificados tal y como apunta la Policia Judicial».

Hay que rebuscar concienzudamente en el macrosumario y en sus correspondientes piezas separadas para lograr determinar en qué momento la exalcaldesa abderitana sucumbió a los cantos partidistas de su colega el alcalde de La Mojonera, ojo, Diputación de por medio presidida por Amat.

Desde luego la acusación socialista en la causa no se ha inventado los motivos para solicitar que declare en calidad de investigada la Sra Crespo; hay que irse a la pieza separada de La Mojonera y es en la página 59 del informe correspondiente del Grupo II de la UDEF-Blanqueo de Capitales donde bajo el titulo de «Museo de la Agricultura» se detalla el discurrir de una operación en la que Crespo interviene en calidad del presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, con una gran subvención pública de por medio, todo ello sustentado en un convenio que firman el 16 de septiembre de 2009 el consejero Luciano Alonso y la Sra. Crespo. Lo sucedido después con los miles de euros de la subvención solicitada institucionalmente por Crespo y otorgada por la Junta del PSOE donde parece que se abre todo un abanico de actuaciones castigadas con el Código Penal. Y en ello está a día de hoy la instrucción judicial.

Seguramente esta citación, por las razones jurídicas expuestas, no se llevará a cabo tal y como ha quedado fijada en papel judicial en el auto de hace una semana. La juez deberá retirar esa citación y elevar el asunto al TSJA para que examine las razones por las que se pide la imputación de delitos y, si procede, solicitar suplicatorio al Parlamento de Andalucía.

El PP de Juanma Moreno va camino de comprobar la delicadeza de las derivadas múltiples del Caso Halsa/Términus. Lo de la consejera Crespo no va a ser la rozadura más grave en un caso donde hay montón de recibos en los que Halsa entregaba dinero al PP con cargo a las obras adjudicadas.

Lista de investigados en el Caso Halsa Se investigan: Delitos contra la Hacienda Publica, de Blanqueo de Capitales, Malversación de Caudales Públicos, Prevaricación, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación, Negociaciones prohibidas a Autoridades o funcionarios y Organización y Grupo Criminal. 1) Miguel Angel Morales Duarte; 2) Miguel Angel Morales Carrillo; 3) Antonio Morales Pérez; 4) Angel Sánchez Molina; 5) Francisco Manuel Osuna Cabrera; 6) José Cara González; 7) Isabel Parrón Sánchez; 8) Amador Ruiz Luque; 9) Eva María Navarro Fuentes; 10) Francisco Gutiérrez Baeza; 11) Antonio José Navarro Martín; 12) Ginés Guevara Cazorla; 13) Guillermo García Súarez; 14) Antonio J. Navarro Martín; 15) Elvira Escolar Pérez; 16) Javier Morales Salvador; 17) Dolores Durán Pomares; 18) María Isabel Fuentes Criado; 19) Manuel Pérez Bonachera; 20) María del Carmen Crespo Díaz; 21) Hispano Almeria S.A. a través de su representación legal; 22) Alcosan Almeria S.L . a través de su representación legal; 23) Gesponiente S.A. a través de su representación legal; 24) Taller de Arquitectura Almeria S.L. a través de su representación legal.