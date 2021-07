La Brigada de Observación ‘Abramos las cancelas’ denuncia “deficiencias en las actuaciones” y “funcionamiento anómalo” de la Inspección de Trabajo de Huelva

Deficiencias y anomalías detectadas en la acción inspectora de la ITSS de Huelva

PRIMERA DENUNCIA

N/REF: OS 21/0002180/20 (DMJ FRES SL):

 Contestación con notables deficiencias de redacción, que hacen incomprensible la misma en sus aspectos esenciales.

 Ausencia de ejercicio de funciones de inspección y sancionadoras. Los requerimientos no deben producirse cuando se pone en peligro la salud de las personas o, en términos literales de la ley reguladora de la inspección, cuando causen perjuicios a los trabajadores.

 El resultado de la actuación se basa únicamente en la documentación aportada por la empresa, sin realizarse más actuaciones de comprobación, a lo que se suma que la empresa no aporta la integridad de lo que se le requiere, sin consecuencias para la misma.

 Sustituir la visita por pedir fotos a la empresa. La ley ordenadora de la Inspección de Trabajo, art. 13, indica expresamente que la inspección puede obtener ella misma fotos y muestras en las visitas de inspección que realice, pero no es admisible ni válida como comprobación que la inspección sustituya la visita por la petición de fotografías. No contrastándose la realidad comprobada con entrevistas o ninguna otra actuación.

N/REF: 21/0002175/20 (SUREXPORT):

– Se desconocen actuaciones practicadas y resultado de las mismas.

N/REF: 21/0002177/20:

– Se desconoce las actuaciones de comprobación practicadas.

– Se desconoce los hechos comprados, si bien se dice que son conformes.

SEGUNDA DENUNCIA.

N/REF: 28/0002293/21 (AGRO MARTÍN):

– Comprobación exclusivamente documental.

– Nuevamente se admiten como elementos de comprobación sin ser contrastadas mediante visitas o entrevistas, fotografías entregadas por la empresa.

– Se practica requerimiento habiéndose comprobado que no se ha disfrutado de descanso semanal: no está permitido ya que se ha causado un perjuicio al trabajador/a.

– El inspector suscribe y asume lo dicho por la empresa, sin ningún tipo de actuación de contraste, visita o entrevista.

– No se realizan actuaciones en materia de salario y horario por “pautas de la inspección” durante la pandemia. No sólo es dudoso que se haya emitido dichas pautas internas, sino que las actuaciones, no deberían haberse cerrado sino pospuesto en todo

caso. Ni siquiera se han solicitado nóminas, contratos, o justificantes de abonos bancarios, comprobaciones que sí pueden realizarse documentalmente.

TERCERA DENUNCIA

N/REF: 28/0002855/20 (CUNA DE PLATERO SCA)

– Comprobación exclusivamente documental, sin ningún tipo de contraste ni visita.

CUARTA DENUNCIA

N/REF 21/0002495

[Se personan en el centro de trabajo y llaman a la RLT.]

QUINTA DENUNCIA

N/REF 21/0002961/20

– Las actuaciones se concluyen indicando imposibilidad de

localizar la finca por parte de la Inspector actuante.

SEXTA DENUNCIA

N/REF 21/0003468/20

– Retraso en las actuaciones comprobatorias de la ITSS (diciembre de 2020) que no permiten su posible comprobación, siendo el objeto de la denuncia determinadas condiciones laborales relativas a la contratación en origen: habitabilidad de los alojamientos de las mujeres trabajadoras, restricciones horarias en los suministros, así como el cobro del alojamiento de las viviendas.

– Se desconocen las actuaciones de comprobación realizadas.

SEPTIMA DENUNCIA

N/REF 21/0001680/21

No realiza ningún tipo de visita ni comprobación al existir una “campaña a nivel provincial en el sector, en la que está incluida esta empresa, por lo que cuando sea visitada será objeto de examen, como todas las demás.”

OCTAVA Y NOVENA DENUNCIA

No tenemos respuesta de la ITSS.