Juan Espadas ve “nervioso” a Moreno Bonilla y le pide “respeto” a los andaluces ya que “fue él quien abrió la puerta en Andalucía y España a la ultraderecha”

Lunes, 16 de mayo de 2022. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha lamentado que Moreno Bonilla “está nervioso” y le ha recordado que “los andaluces no somos tontos y sabemos lo que queremos: no más retroceso en sanidad, no más abandono de la educación y ni un paso atrás en igualdad” ha afirmado. Por eso, Espadas ha pedido “respeto” a Moreno Bonilla y ha recordado que “fue él quien abrió la puerta en Andalucía y España a la ultraderecha”.

Así, Espadas, que ha visitado el municipio cordobés de Priego de Córdoba, ha advertido de que “el voto al PP es un voto a su coalición con Vox” y ha recordado que la decisión de quién gobernará la Junta de Andalucía es de los andaluces y andaluzas “si votamos, ganamos: gana la democracia”. Por eso ha pedido a los ciudadanos que “no se queden en casa el 19J y decidan, entre progreso y retroceso” porque debemos elegir entre mejorar la sanidad pública o que se tarde 15 días en obtener una cita médica; para que la igualdad sea la línea de trabajo permanente y no haya retrocesos del actual gobierno y sus aliados de ultraderecha y para que la educación y la FP sean una oportunidad, en vez de recorte de unidades de enseñanza pública.

“Cospedal y la libretita de Bárcenas”

Según ha explicado Juan Espadas al ser cuestionado por los periodistas, estamos ante un caso bien conocido que salió a la luz por el cobro de sobresueldos en negro por parte de dirigentes del PP, incluido el que hoy es candidato a la Junta de Andalucía. Espadas ha lamentado que “cada vez que aflora este caso dicen que era el PP de antes” pero la realidad es el PP de Feijóo es el PP de siempre”, que acumula condenas por financiación irregular y corrupción. “Es preocupante que el nuevo liderazgo del PP no remueve las costuras de corrupción sino que las tapa, eso no es lo que necesita España” ha lamentado.

FUENTE: PSOE de Andalucía