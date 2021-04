IU – Podemos no apoyará los presupuestos de Diputación si Maru Limón mantiene los recortes en protección social y cultura

María Ponce: 'Cambia el presidente de la Diputación, pero seguimos con las mismas formas y el mismo oscurantismo'

La portavoz de Cs en la institución provincial critica que Limónque se haya negado a tener una reunión para debatirlos antes del pleno

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Huelva y coordinadora de la formación naranja en la provincia, María Ponce, ha lamentado que, “pese al cambio de presidente, continúe el oscurantismo en la Diputación de Huelva”.

“Cambia el presidente, pero seguimos con las mismas formas”, ha asegurado Ponce en referencia al escaso margen con el que el equipo de gobierno ha entregado a los grupos de la oposición el borrador de los presupuestos que se debatirán en pleno el próximo lunes.

La diputada de la formación liberal ha criticado que, “pese al retraso que llevan en su presentación, de hecho, somos la última provincia andaluza en debatirlos”, “no nos han presentado el borrador de los presupuestos a los grupos de la oposición y sí lo han hecho ante los medios de comunicación”. “Me parece muy bien que lo presenten a la ciudadanía, pero que no se olviden de que la ciudadanía tiene a sus representantes en la Diputación de Huelva y también somos los partidos de la oposición”, ha añadido Ponce.

María Ponce ha detallado que el grupo de Cs ha solicitado “durante semanas” a la presidenta de la institución provincial y al equipo de gobierno que facilitara la información de las cuentas provinciales a la oposición, así como una reunión con la presidenta, María Eugenia Limón, “para poder tratar los presupuestos e incorporar nuestras propuestas, que consideramos beneficiosas para la provincia, pero lamentablemente no hemos obtenido ningún tipo de respuesta”. “De hecho, nos hemos enterado de que se iba a celebrar ya el pleno para aprobar el presupuesto en el pleno anterior, que se ha celebrado hace apenas una semana”, ha añadido.

La portavoz de la formación liberal ha insistido en que “estas no son las formas adecuadas, nos parece lamentable el trato que está teniendo esta presidencia y este nuevo equipo de gobierno hacia los grupos de la oposición”, por lo que ha adelantado: “Con estas formas, no pretenderán que apoyemos estos presupuestos”. “No nos han dejado participar absolutamente en nada, no nos han explicado absolutamente nada de estos presupuestos y, aunque llevamos semanas solicitándolos en un formato con el que podamos trabajar, lamentablemente no ha sido así”, ha subrayado.