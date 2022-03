IU Andalucía también viajará a Bruselas para alertar del «atentado medioambiental que PP, Cs y Vox planean en Doñana»

Martes 15 de marzo de 2022. El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, comparecerá en Bruselas el próximo 21 de abril con el propósito de “alertar de las consecuencias desastrosas que tendría sobre Doñana la aprobación de la proposición de ley impulsada por PP, Cs y Vox en el Parlamento de Andalucía para regularizar la extracción ilegal de agua en el Parque Nacional.

En rueda de prensa, el portavoz de la Dirección de IU-CA, Ernesto Alba, ha avanzado que Valero expondrá en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo “el riesgo severo de desertización que vive Doñana, lo que hace inviable que siga extrayéndose agua de manera irregular en su entorno”.

Alba ha señalado que “Moreno Bonilla está generando a los agricultores afectados unas expectativas que no va a poder satisfacer, porque no hay agua suficiente y porque la administración autonómica no es la competente para otorgar su concesión”. Por tanto, según Alba, “es el momento de dejar de alargar este engaño y dar marcha atrás a una iniciativa cuya único trasfondo son los intereses electorales de Moreno Bonilla”.

Desde IU Andalucía confían en que la creciente presión de la que está siendo objeto el Ejecutivo de Moreno Bonilla “les haga recapacitar y retiren de una vez por todas esta iniciativa”. Según Alba, la delegación de IU Andalucía aprovechará su visita a Bruselas para mantener una agenda de reuniones tanto con responsables de Medio Ambiente de la Comisión Europea como con organizaciones internacionales preocupadas por la supervivencia de Doñana.

En este sentido, Ernesto Alba ha recordado que “desde la UNESCO hasta el Gobierno de España, pasando por la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE o el movimiento ecologista, han rechazado de manera tajante esta proposición por lo que suponen para Doñana y para el desarrollo socioeconómico de la zona”. De este modo, IU-CA espera que “el clamor institucional sirva para que las derechas y la ultraderecha den marcha atrás y se paralice la tramitación parlamentaria de la iniciativa”.

El portavoz de IU Andalucía ha puesto en valor el trabajo de su organización y del movimiento ecologista en la defensa de Doñana. En esta línea, ha recordado que “Izquierda Unida Andalucía ha puesto en conocimiento de las instituciones europeas las distintas amenazas de las que ha sido objeto Doñana desde hace ya muchos años y, ahora que es precisamente el Gobierno andaluz quien pretende condenar a muerte a esta joya natural”.

Ernesto Alba ha recordado que hace apenas unos días, el Comisionado de Medio Ambiente de la Comisión Europea se dirigió a Unidas Podemos mostrando su “profunda preocupación” por la extracción ilegal de agua en Doñana y la situación en que se encuentra el Parque Nacional. Además, la Comisión avanzaba que “utilizarán todos los medios a su disposición” para proteger esta reserva natural.

En última instancia, el también secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), ha afirmado que “Doñana es el pulmón de Andalucía, España y Europa”, por lo que se trata de un “auténtico sinsentido que la mayor amenaza para su futuro se encuentre precisamente en su Gobierno autonómico, que es quien más debería hacer por protegerla, por garantizar el cumplimiento de la ley en su entorno y por garantizar un desarrollo socioeconómico de la zona sostenible”.