Estupefacción en Almonte ante las excusas “sin sentido” de la oposición para no aprobar la nueva depuradora de Matalascañas

Miércoles, 13 de octubre de 2021. El responsable de Comunicación del Círculo de Podemos de Almonte, José Luis Borrero, ha manifestado este miércoles su “estupefacción e incredulidad” ante “las excusas sin sentido” de la oposición en el Ayuntamiento almonteño, conformada por PP, Ilusiona e Independientes, para no aprobar, por segunda vez, la construcción de la nueva depuradora de aguas de Matalascañas.

Tras celebrarse un pleno para abordar este asunto, ante la negativa de la oposición en el pleno anterior, Borrero ha lamentado que se pierda “una oportunidad única”, en la que “el Ayuntamiento lo único que tenía que hacer era ceder los terrenos y dar vía libre al proyecto realizado por el Ministerio de Transición Ecológica, por un valor de 25 millones de euros”.

“El equipo de Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa toda la documentación necesaria para que sea consultada por la oposición” ha indicado el responsable morado, “pero parece que los grupos de la oposición no tienen mucho interés en estudiar los documentos, a pesar de estar en juego una infraestructura vital” para el núcleo costero.

De hecho, Borrero ha subrayado que “todos los grupos sociales y empresariales de Almonte han aparecido en medios locales manifestando su perplejidad ante la obstrucción de la oposición a la construcción de la nueva depuradora”. Por ello, ha criticado con rotundidad esta negativa que “impide el mejor desarrollo de Matalascañas”. Además, “la población se sitúa en un entorno natural privilegiado en Europa como es Doñana, que también se ve afectado por los caprichos de populares, independientes y los miembros de Ilusiona”, partido que lidera el ex alcalde almonteño Paco Bella.

Borrero ha remarcado que “la EDAR es una demanda histórica para el núcleo turístico”, que viene “padeciendo” las consecuencias de una depuradora con un mal funcionamiento “desde hace muchos años”, por lo que “no nos podemos permitir perder esta oportunidad”. “Los argumentos que esgrime la oposición no tienen justificación”, ha explicado. “Decir que el sitio no les convence –es el mismo donde se sitúa en la actualidad, pero con más terreno– y que querrían llevarse la depuradora a otro lugar cuando todas las tuberías de saneamiento convergen donde está actualmente no tiene sentido”. “Ese clavo al que se agarran para boicotear al Gobierno de Almonte de nuevo está ardiendo”, ha sentenciado.

Asimismo, el responsable morado ha matizado que “agarrarse a la burocracia y a cuestiones económicas como las cargas que tienen los propietarios del terreno que el Ayuntamiento tiene que ceder son males menores que reportan un daño mínimo, si es el caso, en comparación con perder esta oportunidad para Matalascañas”. Por ello, “no cabe otra explicación que la negativa venga motivada para que el actual equipo de Gobierno no pueda apuntarse el tanto de haber logrado algo demandado por toda la sociedad almonteña por años”. Se trata de un “hecho lamentable que dice mucho del tipo de política que hacen los miembros de la oposición”, ha criticado.

Desde Podemos Almonte, indica Borrero, “queremos la construcción de la nueva depuradora, como no podía ser de otra manera” porque si no la situación de mal funcionamiento y falta de capacidad para sanear el agua será “la puntilla que termine por arruinar todo el tejido empresarial de Matalascañas entre otras consecuencias”, algo parecido a “lo que está pasando en el Mar Menor de Murcia”, ha concluido.