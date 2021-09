«En este congreso no se habla de derechos», colectivos de jornaleras, migrantes y derechos humanos reprochan la ausencia de contenido social en el 6º Congreso Internacional de Frutos Rojos

Miércoles, 15 de septiembre de 2021. Mientras en el Auditorio de la Casa Colón el Ministro Luis Planas declaraba inaugurado el 6º Congreso Internacional de Frutos Rojos, su asesora en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Victoria Fernández, aguantaba un auténtico chaparrón de reproches por la persistente negativa de Planas a admitir la muy elevada tasa de violaciones de derechos laborales en el entorno agrícola. «Nos indigna mucho ver que el ministro Planas repite una y otra vez que el 99,9 % de los agricultores cumple con los derechos de los trabajadores. Yo me he llevado 16 años trabajando en el campo y en ningún tajo se han cumplido mis derechos. Y ahí están mis compañeras, que lo mismo», le espetaba Ana Pinto, portavoz del colectivo Jornaleras en Lucha. Recientes datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también cuestionan la estadística del ministro.

En el breve encuentro mantenido por iniciativa de la propia asesora ministerial, después de que agentes de la Policía impidiera al grupo de jornaleras y colectivos de migrantes y defensa de los derechos humanos acercarse este miércoles al ministro a su llegada a la Casa Colón de la capital onubense, se escucharon severas críticas a una realidad del sector de los frutos rojos onubenses de la que, como en las cinco ediciones anteriores, no se hablará en el congreso organizado por la patronal agraria Freshuelva con el apoyo de todas las instituciones públicas e importantes entidades privadas.

«No sé qué van a decir ahí dentro de las tres personas, trabajadoras agrícolas, fallecidas este año en los asentamientos chabolistas porque no hay viviendas para estos trabajadores», preguntaba Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón, quien preguntaba a la asesora del Ministro de Agricultura si ve normal que varios miles personas jornaleras se vean obligadas a vivir en chabolas y peligrosa precariedad, porque ni el sector empresarial ni las administraciones públicas han sido capaces en más de dos décadas de solucionar el problema de la escasez de viviendas para trabajadores. [Varias horas después, Pepa Suárez ayudaba con otras personas de su asociación a los afectados de un nuevo incendio sucedido este mismo miércoles en el asentamiento Las Madres, en Moguer. Esta vez, afortunadamente, no hay que lamentar heridos ni daños personales].

A Angels Escrivá, integrante del colectivo Mujeres 24H, Victoria Fernández le tuvo que escuchar una sentencia demoledora que afecta de lleno al Gobierno de España. «La Orden Gecco es un fraude». La profesora de Sociología de la Universidad de Huelva, que lleva más de 20 años estudiando los flujos de «migración circular» de miles de trabajadoras marroquíes, sostiene que los incumplimientos de la orden ministerial que regula relacionado con la contratación en origen son generalizados, y afectan, con mayor o menor gravedad, a prácticamente todas las mujeres llegadas anualmente para recoger la fresa onubense y regresar a Marruecos finalizadas las campañas. Escrivá se pregunta cómo puede ser que el Gobierno permita que se contrate sólo a mujeres con hijos menores de 14 años. «Es una discriminación que no se toleraría en ningún país de Europa», le decía a la asesora del ministro Planas.

No fueron las únicas críticas a la contratación en origen. Pepa Suárez le pedía a Fernández que le explicara cómo el Gobierno ha previsto hacer este año «una prueba» y traer a 500 personas «desde más de 9.000 kilómetros» (Honduras y Ecuador) mientras hay en los asentamientos de la provincia cientos de migrantes «sin papeles» que llevan años en España y podrían regularizar su estancia en el país (obtener permiso de residencia y trabajo). Suárez denuncia que todas esas personas acaban trabajando en el sector de los frutos rojos, «porque en los picos altos de las fresas aquí trabajan todos», pero se ven obligados a hacerlo de manera ilegal, con salarios por debajo de convenio, miserables, en ocasiones, y sin garantías de ningún tipo. «Parece que a los empresarios les interesa tener ahí mano de obra barata, vulnerable y precaria», se lamentaba la portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón.

Respecto del Congreso Internacional de Frutos Rojos, Ana Pinto le dijo a la asesora ministerial que «lo que no puede ser es que estén ahí adentro hablando de comercio y de lo bien que va el fruto rojo y que aquí ni siquiera se nos esté pagando el salario mínimo. ¿Qué pasa, que nosotros no somos como el resto de trabajadores? Y sin embargo los gobiernos miran para otro lado y están aquí apoyando este tipo de eventos. Eso no es normal», se quejaba la portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha.

En resumen, a Victoria Fernández le sorprendió la cantidad y el calado de las críticas escuchadas de labios de trabajadoras y colectivos concentrados para reprochar la ausencia, un año más, de contenido social en el encuentro empresarial de la Casa Colón. La conversación completa se puede seguir en el vídeo

El 6º Congreso Internacional de Frutos Rojos echó a andar este miércoles en la Casa Colón de Huelva con un alegato a los valores saludables y nutricionales de las berries y con las nuevas oportunidades de negocio que se abren para el sector en países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido y Emiratos Árabes, así como con la potencialidad del Puerto de Huelva como aliado en su exportación, en una cita que ha sido inaugurada por el ministro de Agricultura, ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Luis Planas; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón; el secretario general de Agricultura, ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez; el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, y el presidente de Freshuelva, la patrona organizadora el evento, Alberto Garrocho.

Durante su intervención, Garrocho, ha destacado que este Congreso va a poner de relieve que “los frutos rojos del mundo tienen la marca Huelva, que se convierte con esta cita en el epicentro mundial de las berries para poner de manifiesto que, además de producir frutas de calidad, producimos salud y bienestar”.

El ministro Planas destaca el récord de ventas de frutos rojos El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha elogiado la disposición del sector de los frutos rojos para incorporar innovación y tecnología a sus procesos de producción con el fin de seguir manteniendo sus altos niveles de competitividad exportadora, ámbito en el que le ha reconocido un papel pionero y de vanguardia. Planas ha resaltado que se trata de un sector que apuesta por la creación de valor y orientación de mercado para lograr mejores precios y explotaciones más rentables, un ejemplo de lo que debe ser el sector agroalimentario. De esta forma, España se ha llegado a situar como uno de los principales suministradores de frutos rojos del mercado internacional -primer productor de la Unión Europea y cuarto del mundo-. Durante el acto de inauguración del VI Congreso Internacional de Frutos Rojos, organizado por la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva (FresHuelva), convertido en una cita de referencia para todos los agentes que operan en el sector de las berries, Planas ha puesto en valor cómo la I+D+i es clave para responder con rapidez a los mercados, cuando se atisban cambios de consumo. En este sentido, el ministro ha reconocido también la apuesta por la diversificación realizada por este sector, que hace apenas 10 años era prácticamente monocultivo de fresa. Hoy en día, gracias a la introducción de otros productos como la frambuesa y arándanos a su oferta productiva, sus exportaciones han crecido de forma exponencial, sobre todo, en valor. Planas ha destacado el récord obtenido en los primeros seis meses del año, con unas ventas de casi 420.000 toneladas y un valor de 1.450 millones de euros, un 24% por encima de la media de los últimos cinco años. El ministro ha señalado que esta orientación hacia la innovación que caracteriza al sector de los frutos rojos le sitúa en una muy buena posición para progresar y afrontar el futuro con el objetivo de mejorar la rentabilidad y sostenibilidad en sus tres vertientes, social, económica y ambiental. En este aspecto, ha destacado los pasos dados por el sector de los frutos rojos, que tiene 1.650 hectáreas en producción ecológica y 9.060 en agricultura integrada, lo que significa que el 90% de los cultivos trabajan en favor de la sostenibilidad. Planas ha remarcado que los frutos rojos tienen un increíble potencial de crecimiento, ya que aglutinan características cada vez más demandas por los mercados agroalimentarios que los convierten en cultivos de alto valor. Antes de la inauguración del congreso el ministro ha mantenido una reunión con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y posteriormente ha tenido un encuentro también con la presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón.