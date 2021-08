El PSOE-A exige a Moreno Bonilla que “ponga orden” en el caos de la Junta y que se “centre” en los problemas de los andaluces y andaluzas

El portavoz adjunto Gerardo Sánchez denuncia que el Gobierno de PP y Ciudadanos “persigue” a empleados públicos andaluces con tal de “atacar al PSOE”.

Viernes, 20 de agosto de 2021. El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Gerardo Sánchez, ha criticado hoy que “en Andalucía tenemos un gobierno desparecido, donde no hay coordinación entre las consejerías” y por eso ha instado a Moreno Bonilla a que “se ponga las pilas”. En este sentido, el socialista se ha referido a la polémica sobre el espectáculo de los denominados ‘enanitos toreros’ para ejemplificar el “caos” del Ejecutivo autonómico. “En Baza no lo autorizan pero en Sevilla sí, la Consejería de Igualdad no lo autoriza y la de Presidencia sí”, ha señalado. Por ello ha reclamado que “Moreno Bonilla deje sus vacaciones, se centre y afronte la descoordinación dentro de su gobierno”.

En declaraciones a los medios de comunicación en Almuñécar, Sánchez se ha referido al rechazo de PP, Ciudadanos y Vox a un Pleno extraordinario que abordara cuestiones como la situación de la Atención Primaria, el impacto de la pandemia en las residencias, el inicio del curso escolar o los incendios. “La semana pasada pedimos que el Gobierno andaluz parara las vacaciones y que nos viéramos en el Parlamento para tratar los graves problemas que tiene Andalucía, pero la respuesta fue que estos temas producen hastío y que no tienen relevancia para que la Junta suspenda sus vacaciones”, ha denunciado.

El socialista ha afeado al Gobierno de Moreno Bonilla que “no se preocupen por los problemas de los andaluces” y que estén más centrados en “la lucha que han iniciado con las auditorías del sector público, donde persiguen a los trabajadores de la Junta con tal de atacar al PSOE y a anteriores gobiernos socialistas en un ambiente preelectoral”. En este sentido, ha denunciado que “primero fueron a por los trabajadores del INFOCA, que dijeron que eran unos flojos por trabajar 14 horas, y ayer fue el ataque al IAPH, un instituto con profesionales de gran prestigio”.

Frente a ello, Sánchez ha recordado que los problemas reales de los andaluces son “que la incidencia del COVID sigue alta, que los hospitales siguen saturados, que los profesionales de la sanidad están cansados porque no ha habido refuerzos, que el virus ha vuelto a las residencias o que no hay forma de conseguir una cita presencial con su médico de cabecera”. Además, ha criticado que “Andalucía está entre las cinco comunidades que menos población ha vacunado, con diez puntos menos que Asturias” y ha instado a la Junta a “ponerse las pilas” para que “esas vacunas se pongan lo antes posible”.

De otra parte, el portavoz adjunto socialista, que se ha reunido con regantes del Río Verde y la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almuñécar, Rocío Palacios, ha advertido que “la sequía está aquí” y que “estamos viendo su cara más dramática en diferentes puntos de Andalucía y especialmente en Almuñécar, donde se deseca y hay riesgo de salinización del acuífero, y donde la Junta tiene que tomar medidas”.