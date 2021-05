El mediático ‘Spiriman’ y su Asociación Justicia por la Sanidad vuelven a convocar manifestaciones «ante el grave deterioro de la sanidad pública andaluza»

El médico Jesús Candel irá al frente de la marcha en Granada, como en los tiempos en que movilizó a casi toda la provincia para protestar por las fusiones de hospitales en la ciudad, cosa que se evitó. La Consejería de Salud tuvo que dar marcha atrás. Candel: “No se está invirtiendo más dinero, se están haciendo más conciertos con la privada, se están derivando más pacientes a la privada y se está intentando resolver todo a expensas de la privada, en vez de tratar dignamente a los profesionales”.

Miércoles, 12 de mayo de 2021. El mediático médico granadino Jesús Candel (más conocido por su sobrenombre Spiriman) y la ‘Asociación Justicia por la Sanidad’, de la que es presidente, han convocado manifestaciones en toda Andalucía para el 20 de junio, «ante el grave abandono y deterioro que sufre la sanidad pública andaluza». Candel irá al frente de la marcha en Granada, como en los tiempos en que su poder de convocatoria movilizo a casi toda la ciudad para protestar contra las fusiones hospitalarias. Tras él éxito de aquellas protestas, la Consejería de Salud del entonces gobierno socialista en la Junta tuvo que dar marcha atrás.

Según Candel, “todas las cosas las mantienen, lo único es que le han cambiado el nombre, como la subasta de medicamentos. Ellos la han maquillado y ya está, se sigue haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes. No vemos ningún cambio. De hecho los servicios están funcionando peor. Hay gente que se ha cansado de recibir contratos basuras, que también se prometieron que se iban a quitar, con la falta de médicos, de enfermeros, de celadores, de auxiliares, que hay… De todo lo que en campaña electoral prometieron no hay nada, y la cosa no es que vaya a mejor sino a peor”.

Por otro lado, respecto a las consultas de atención primaria por teléfono, Candel considera un sinsentido que “médicos que llevan ya mucho tiempo vacunados, sigan negándose a la atención presencial, y permitiéndolo la Junta de Andalucía. Es una nefasta gestión intencionada para que la gente se saque seguros privados, que han aumentado de una forma espectacular durante los últimos meses. Nos parece un sinsentido, porque es gente que está protegida y deben de atender a los pacientes y verlos”.

Candel asegura que “a la asociación nos llegan muchas barbaridades, que al final se resumen en un abandono de la Sanidad Pública. Que funcione tan mal con todos los medios que tenemos. Como se intenta enmascarar todo, y como se miente. Como dicen que están invirtiendo más dinero. No se está invirtiendo más dinero, se están haciendo más conciertos con la privada, se están derivando más pacientes a la privada y se está intentando resolver todo a expensas de la privada, en vez de tratar dignamente a los profesionales, y poder mantener a toda esa gente joven, como al servicio de la UVI, que se ha estado dejando la piel, y los renuevan mes a mes, no es forma de tratar a los profesionales. Con gente que lleva trabajando años encadenando contratos temporales. Nos parece una cosa preocupante”.

Justicia por la Sanidad en defensa de la sanidad pública andaluza

La sanidad andaluza ha entrado en una crisis absoluta por falta de recursos públicos y recortes sistemáticos por parte de los gobiernos de la Junta de Andalucía que la han convertido en una sanidad low cost. Cuestión que se agrava aun más por cuento el actual gobierno del PP y Cs traen una agenda oculta de recortes en sanidad con el claro objetivo de que esta dependa cada vez más de los recursos de la sanidad privada, a la que este gobierno quiere favorecer a toda costa. Estamos asistiendo a los primeros pasos de la privatización de la sanidad en Andalucía con el gobierno de Moreno Bonilla. La pandemia del Covid-19 ha abierto en canal las costuras de la sanidad pública en Andalucía, ni teníamos la joya de la corona, ni teníamos la mejor sanidad del mundo, ni estábamos preparados para enfrentarnos a la primera ola que llegó como un tsunami en marzo de 2020. Aun tenemos en nuestra memoria la imagen de los profesionales de la sanidad protegiéndose con bolsas de basura o con lo que podían usar como EPI porque no había de nada. Muchos pacientes y muchos profesionales sanitarios cayeron en la primera ola por falta de medios. La atención primaria aun es telefónica y no presencial. Con lo que muchas enfermedades se agravan al no tener la atención sanitaria necesaria, muchos pacientes llegan tarde a los especialistas. Al fracaso de la atención primaria se le une el fracaso del Plan de Choque sobre las listas de espera que debería avergonzar al presidente de la Junta de Andalucía por la absoluta inoperancia en la gestión sanitaria, porque está provocando un caos en todos los escalones de la sanidad en detrimento de la ciudadanía. A ello se unen los recortes de profesionales en toda la sanidad y el cierre de centros sanitarios que son solo la punta un cáncer que se está extendiendo imparable por toda la sanidad andaluza. Las listas de espera son un símbolo de desigualdad en salud, entre ciudadanos y clases sociales de distintos territorios, puesto que dependiendo de la zona geográfica donde residamos contamos con diferentes recursos sanitarios. La brecha en sanidad entre la población andaluza se abre cada vez más. Los que pueden pagarse un seguro privado de sanidad huyen de las listas de espera de la pública, y dejan que los que los andaluces que menos recursos tienen se queden atendidos por una sanidad que cada vez más se va pareciendo a una sanidad de beneficencia.

Pedimos la inclusión en listas de espera de la 1ª cita e incluir en las pruebas diagnósticas la fecha en que se solicitó, así como dar una respuesta inmediata y urgente a los enfermos oncológicos que precisen de una consulta para el especialista, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica. Justicia por la sanidad exige la derogación de la Ley 15/1997 de 25 de abril que posibilitan los conciertos con la sanidad privada y reinvertir los fondos de los conciertos y planes de choque en la sanidad pública que permitan aumentar la plantilla de profesionales sanitarios, el número de consultas y abrir los quirófanos en jornada de tarde. Ante la persistencia de esos conciertos y planes de choque, exigimos la incompatibilidad entre el ejercicio público y privado para cargos intermedios y jefes de UGC, al ser de su competencia la gestión de los recursos de sus unidades y podríamos estar en casos podrían ser claros conflictos de intereses. No a la politización de nuestros hospitales, exigimos el cese de todos los cargos intermedios y directivos nombrados en muchos casos antes del cambio político producido en Andalucía. Al gobierno del PP le vino grande la gestión sanitaria y no tenía reposición dejo a todos estos cargos, nombrados a dedo por el gobierno anterior del PSOE, al frente de la sanidad Andaluza. Lo único que están haciendo es imposibilitar la labor de los profesionales y dañar la sanidad para mantener los antiguos cortijos privados. Los cargos de los hospitales no pueden ser personal de libre designación, tienen que ser ocupados por personal estatutario del SAS por igualdad, mérito y capacidad. También exigimos la no colegiación obligatoria de los facultativos que solo ejercen en la sanidad pública. Justicia por la sanidad está en contra del modelo de gestión clínica con pago por objetivos y dirigida con criterios de rentabilidad económica más que por necesidades de los pacientes. No se puede premiar con incentivos económicos a los facultativos por limitar derivaciones al especialista, pruebas diagnósticas o prescripción medicamentos por principio activo. Como la consecución de los objetivos determina la cuantía de la productividad en una UGC, no incluir entre esos objetivos el disminuir el número de consultas y el de pruebas diagnósticas porque ello podría comprometer seriamente la seguridad de los pacientes. Moreno Bonilla ha engañado a todos los andaluces con la subasta farmacéutica. Ha incumplido la principal promesa electoral cuando llegó al gobierno de la Junta de Andalucía como era eliminar la subasta farmacéutica. Y lo hace a través de la Ley de Presupuestos que le sirve para modificar la Ley de Farmacia de Andalucía para preparar el terreno a las nuevas subastas farmacéuticas. Otra felonía más a la que añadir a un gobierno al que no le importan nada los ciudadanos andaluces. Rechazamos la nueva subasta farmacéutica que está preparando el gobierno andaluz. Nuestro sistema sanitario hoy está en grave peligro. Están dándose todos elementos para la tormenta perfecta. Los recortes y la falta de inversiones dejan muy tocada a la sanidad pública y va a provocar un quebranto a corto plazo del sistema sanitario público ya que, al tener menos recursos, unido al envejecimiento de la población, el sistema dentro de unos años entrará en quiebra, y lo peor de todo esto es que se lo está llevando a la quiebra de manera intencionada por la falta de liquidez, de personal y de inversiones necesarias. Y los responsables de ello están hoy en el gobierno de la Junta de Andalucía.