El dúo Bendodo/Mellado ‘explota’ a los trabajadores del programa Andalucía Directo, que ‘produce’ ADM (propiedad de Canal Sur)

Reporteros y cámaras de Andalucía Directo recurren al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por cesión ilegal de trabajadores

El Comité Intercentros de la RTVA apoya la denuncia y pide a la dirección de Canal Sur que ponga fin a esta situación.

Andalucía Directo nace el 5 de enero del año 1998. Si observan el Copyright al final del programa verán que pertenece a los Servicios Informativos de Canal Sur TV, a diferencia de otros programas de la cadena. Eso nos convierte en trabajadores de los Servicios Informativos a efectos prácticos. De hecho, trabajamos integrados en sus redacciones. Pero a efectos contractuales, hay un abismo entre nuestros compañeros de Canal Sur y nosotros, los contratados por ADM. Ahora verán.

Volvamos a los inicios. Los 90 son años dorados en Canal Sur TV. Hay dinero. Presupuestos millonarios para hacer grandes programas. Es un buen momento para crear productoras de televisión. Y algunos empiezan a ver un filón en ello.

En ese contexto nace la otra gran protagonista de esta historia, Andalucía Digital Multimedia S.A, la empresa que se encarga desde hace 23 años de “producir” Andalucía Directo, la joya de la corona de Canal Sur y un negocio muy redondo para la RTVA como verán a continuación.

Andalucía Digital Multimedia (en adelante ADM) nace en septiembre del 98, el mismo año que Andalucía Directo, amadrinada por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), que inyecta dinero público en ADM a través de una sociedad filial como es SANDETEL (tiene el 47,81% de las acciones de ADM), que pertenece a su vez a la Consejería de Presidencia de la Junta. De esta forma, una tele pública pone dinero para crear una productora de televisión a medida pero la disfrazan de empresa privada. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos. ¿Saben ustedes quién es hoy consejero de SANDETEL S.A, la accionista mayoritaria de ADM? Se trata de Juan de Dios Mellado Pérez, director de la RTVA. Vean el organigrama de SANDETEL, nuestra mayor accionista.

La RTVA preside el consejo de administración de ADM durante años y toma el mando a través de SANDETEL S.A. Durante 23 años se han repartido cargos en el consejo de administración de ADM grandes nombres de la RTVA como Joaquín Durán Ayo, Rafael Camacho, Ricardo Llorca, Vicente Garrido, Francis Romacho, Carmen Estero, Manolo Casal y actualmente tenemos al hoy Director Comercial de Canal Sur, Juan Vargas, recién nombrado consejero. Siempre hay voz y voto de la RTVA en ADM. No se hace nada sin su aprobación.

El vínculo de ADM y RTVA es muy evidente, y hasta escandaloso en ocasiones. Basta echar un vistazo al Registro Mercantil o a cualquier portal sobre información fiscal de empresas. Comprobarán, entre otras cosas, que la dirección postal de ADM coincide con las sedes de Canal Sur TV en toda Andalucía. Y es que ADM no ha tenido oficinas en todas las provincias andaluzas hasta hace pocos meses, más allá de una sede social en Sevilla y Málaga.



Nosotros, los que hacemos Andalucía Directo contratados por ADM, llevamos toda nuestra vida trabajando literalmente en Canal Sur TV. Nuestro centro de trabajo siempre fueron las instalaciones de la RTVA. Nos hemos llevado 22 años sentados en sus mesas, usando sus sillas, extensiones telefónicas, cableado para las conexiones por fibra, red para conectar internet en nuestros ordenadores, haciendo envíos a través de la valija interna, acreditándonos a eventos con ellos.

Pero el uso de nuestra mano de obra se convirtió pronto en abuso. CANAL SUR TV dispuso de nosotros para mucho más:

• Empezaron a pedirnos imágenes para sus informativos cuando íbamos a grabar a lugares lejanos donde los equipos de Canal Sur no tenían tiempo para llegar. Se convirtió en dinámica habitual, e incluso nos preguntaban cada mañana qué íbamos a hacer para saber si podían disponer de nuestro material.

• Se nos pedía que sacáramos totales girando el cubilete del micro para que no se viera el logo de AD sino el de CANAL SUR, y poder usarlo en los Informativos.

• Desde el control de realización se pedía a los cámaras de AD que cerrasen plano en directo para grabar las imágenes nuestras sin el reportero y poder usarlas como propias en el informativo. Todo gratis, por supuesto.

• Canal Sur Radio empezó a llamar a los redactores de AD para que entrasen cada día en la radio a contar sus contenidos con Jesús Vigorra, como una tarea más del trabajo cotidiano.

• Los directores de Andalucía Directo son trabajadores de Canal Sur TV. Siempre fueron nuestros jefes directos, los que nos escriben y llaman a nuestro teléfono personal incluso para pedir, ordenar e incluso adelantar la jornada del día siguiente por necesidades de producción. No hay intermediarios.

• La Dirección de Informativos de Canal Sur TV empezó a usarnos para sus programas especiales. La muerte del niño Gabriel en Almería, el pozo de Julen en Totalán y numerosos incendios en Andalucía se convirtieron en programas especiales realizados por reporteros de AD y de Informativos totalmente mezclados. Pero en realidad había un abismo de derechos y condiciones laborales entre ellos y nosotros. Haciendo exactamente lo mismo, para los mismos.

ADM fue creada con ese fin, que Canal Sur TV pudiera contar con una plantilla de trabajadores “externa” a plena disposición y cometer todo tipo de excesos laborales sin aparentar ser responsable directa. Pero todo se hace bajo la batuta de la RTVA y de sus directivos, que lo saben todo, y todo lo callan. Ese es el negocio de ADM, señores. Bueno, ese y más.

Y llegó la demanda…

Es por eso que en diciembre de 2018 un grupo de 25 trabajadores decidimos no dejarnos pisotear más. Llevábamos años sufriendo esta injusticia. Demandamos a ADM y a Canal Sur. Lo hicimos por cesión ilegal de trabajadores. Porque consideramos que es más que evidente. Presentamos 75 pruebas documentales de todo tipo, y dos testigos claves, un editor del programa AD y un realizador. Ambos son personal de Canal Sur TV que fueron partícipes de todo ello y que sentían la obligación y el deber moral de denunciarlo ante el juez.

Documento de apoyo del Comité Intercentros de la RTVAEl juicio se celebró el 22 de septiembre de 2020. En la sentencia el juez ha obviado por completo cada una de nuestras pruebas aportadas y todo lo que les estamos contando aquí. Ha querido mirar a otro lado y dar por buenos los contratos entre ADM y la RTVA, cosa que nosotros no dudamos. No ha querido profundizar ni rebatir nuestras pruebas, nuestros argumentos y nuestra verdad. No ha podido desmontarnos lo que estamos denunciando, y es por ello que hemos recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Confiamos en que la Justicia indague en el fondo de la denuncia y vean su realidad.

ADM siempre pensó que bastaba con demostrar que los coches, las cámaras y el ordenador eran suyos para justificar su existencia como empresa privada. Y al juez le ha bastado. Pero recordemos que esos medios son también pagados con el dinero público de la RTVA a través de SANDETEL S.A, accionista mayoritaria de ADM, cuyo consejero el señor Juan de Dios Mellado es también director de la RTVA. Algo que incluso llega a parecerle turbio a la propia Intervención General en su informe publicado en 2019, tal y como recoge el Diario La Razón en su edición del 18 de julio de 2019:

A raíz de nuestra demanda, se han esforzado en maquillar la empresa cambiando el logotipo, y hasta el nombre. Ahora se llama Grupo ADM. Nos han sacado de la noche a la mañana de las instalaciones de Canal Sur. Han buscado nuevos clientes y fichajes para intentar difuminar el rastro de la RTVA. Pero la realidad es que el 47,81% de las acciones siguen siendo de SANDETEL S.A. Y Canal Sur y Andalucía Directo son el principal cliente. Basta echar un vistazo a los contratos que se vienen renovando automáticamente desde hace 23 años. Todo un chollo para cualquier productora televisiva que se precie:

Y es que díganme qué productora andaluza no daría lo que fuera por tener garantizado de por vida la entrada de unos 700.000 euros cada 3 meses. Grupo ADM se sostiene hoy gracias a Andalucía Directo, a nuestro trabajo. Llevamos 23 años siendo los trabajadores baratos de Canal Sur, 23 años siendo plantilla encubierta de la RTVA a los que nadie quiere reconocer como tal. Pero sabemos que lo que pedimos es muy justo. Porque injusto es lo que vivimos cada día en una empresa que ha sido y es un instrumento más de la RTVA para explotar a esta plantilla a su antojo sin reconocerla como lo que somos, trabajadores de Canal Sur. Y por eso seguiremos reclamando justicia, hasta el final.