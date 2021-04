El alcalde de Lepe defiende su «Plan de Erradicación del Chabolismo» mientras la falta de alojamiento para trabajadores agrícolas adquiere tintes de emergencia humanitaria

Jueves, 15 de abril de 2021. «DENUNCIA: ES MUY GRAVE LO QUE ESTÁ PASANDO EN LEPE». El post publicado el pasado 24 de marzo por la asociación Asnuci nuevos ciudadanos por la interculturalidad no podía ser más explícito. «Hay muchísima gente durmiendo en la calle. No se permite la construcción de chabolas y no se han dado soluciones alternativas. Debiera habilitarse algún pabellón polideportivo para que la gente acampada pudiera disponer de aseos. O alquilar algunas naves vacías y a su vez módulos de aseos. Es una solución fácil y barata. Hay que habilitar alojamientos de urgencia. La gente está durmiendo en la estación de autobuses, en las calles, en el patio del albergue inacabado…».

La situación de decenas de temporeros que no tienen un techo bajo el que dormir y que se hacinan en la estación de autobuses, el patio del abandonado edificio para un albergue nunca terminado, y las propias calles de la localidad onubenses está adquiriendo tintes de drama humanitario. Además, la campaña de los célebres berries onubenses no está siendo tan productiva y el trabajo escasea esta temporada. A la falta de un lugar donde vivir, se suma la falta de ingresos.

Solo colectivos ciudadanos como La Carpa están ofreciendo una respuesta solidaria ante la situación. La organización radicada en Sevilla prepara ya la enésima «expedición» de sus voluntarios para llevar durante el fin de semana alimentos, ropa de abrigo, mantas y otros artículos de primera necesidad a los asentamientos, en los que el Ayuntamiento está impidiendo que se levanten nuevas chabolas, según fuentes de varias organizaciones ciudadanas, y a las personas que, por este motivo, duermen cada noche a ras del suelo.

El pasado domingo, Alfonso Romera, coordinador y portavoz de La Carpa escribía en su perfil de Facebook:

Ya de regreso de la sexta expedición a Lepe de este 2021. De allí venimos. Hace ahora un año que acudimos por primera vez, cuando hacía pocos días que se había declarado el estado de alarma. Nos ha impactado el deterioro sufrido durante este año. Ya entonces eran condiciones de vida infrahumanas. Ahora, ¿cómo calificarlo? Hemos realizado el reparto en tres de los diez asentamientos: el del cementerio, el del campo de fútbol y el del albergue municipal (inacabado y en precario estado). Pero no ha sido lo mas importante aunque muy necesario. Tras realizar el reparto hemos visitado el albergue que nadie quiso terminar. Colchones compartidos por los suelos, cartones tapando los huecos que quedaron sin cristales en este proyecto de edificio abortado. Lo que hemos visto podríamos describirlo diciendo que nos hemos encontrado chabolas dentro de una gran chabola.

Y las miradas. Regresamos atravesados por muchas miradas. A diferencia de otras veces hoy eran profundas, serias y aunque duela decirlo, desconfiadas. Otras veces nos trajimos miradas alegres, pero hoy las hemos buscado sin encontrarlas. Se han sobrepasado el limite de lo que es permisible en una sociedad moderna y democrática del siglo XXI. El dolor que se les está infligiendo a estos obreros del campo es tan bestial como su silencio.