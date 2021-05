“Da gracias a Dios que sólo te han echado. Podrían hasta encerrarte en cualquier lugar, y que nadie supiera nada de ti”, el despido de Nadia tras sufrir un cólico nefrítico en una finca de frutos rojos onubense

La jornalera marroquí fue obligada a trabajar durante seis días sin recibir asistencia sanitaria.

Se «escapó» de los alojamientos de trabajadores para ir a urgencias médicas, pero fue interceptada por un coche de la empresa y obligada a regresar a la finca.

Ese mismo día fue despedida «a gritos y empujones», y «abandonada» con sus pertenencias en el cruce de Tariquejo – Cartaya de la N-431.

Ha vivido durante dos semanas en un asentamiento de Lucena del Puerto, y este sábado ha sido acogida temporalmente en Lepe por la fundación Fecons.

Frespalacios SL forma parte del grupo Cartayfres, uno de los principales productores de frutos rojos integrados en la cooperativa de segundo grado Onubafruit.

Sábado, 15 de mayo de 2021. Rachid, la ”traductora” de la empresa Frespalacios SL de Cartaya no explicó a Nadia (nombre ficticio para preservar su intimidad) qué eran los papeles que aquellas personas le estaban obligando a firmar, tras haberla invitado , a gritos y empujones a desalojar, despedida, los alojamientos de la finca. Lo único que Rachid dijo a Nadia fue: “Dale gracias a Dios que sólo te han echado. Podrían hasta encerrarte en cualquier lugar, donde nadie supiera nada de ti”.

Nadia, nació en 1976 en una pequeña ciudad de apenas 1300 habitantes en la provincia de Errachidia, Drâa-Tafilalet, Marruecos. Como otras miles de mujeres de aquel país, acudió a la selección que las patronales agrarias realizaron en diciembre de 2019 para contratar a unas 20.000 trabajadoras como temporeras en los campos de frutos rojos de la provincia de Huelva.

Nadia llegó a España el pasado 7 de abril, después de no haber podido hacerlo en 2020, cuando la pandemia de Covid-19 impidió que más de 14.000 mujeres “contratadas en origen” pudieran venir para la temporada de berries del pasado año. Arribó en Algeciras, en el último ferri del contingente de 12.725 marroquinas que este año sí han podido incorporarse a la campaña. El 8 de abril fue dada de alta en la Seguridad Social con el nº 211060267949, y ese día mismo comenzó su faena como jornalera, recolectando frambuesas.

El 15 de abril, durante su octavo día de trabajo continuado sin haber disfrutado de, al menos, un día de descanso. Nadia, notó que “echaba mucha sangre”. Una hemorragia vaginal que comunicó a “los responsables de la empresa” para que la llevaran al médico. “Nadie me echó cuenta”, denuncia desde el asentamiento de Lucena del Puerto en una conversación mantenida este jueves con La Mar de Onuba. Solo le indicaban que siguiera con su faena.

Continuó en aquella situación, perdiendo sangre y sufriendo dolores, varios días más, sin que ninguno de las personas encargadas de la explotación atendiera a su petición de ser examinada en un servicio médico. El 20 de abril, una de esas personas le dijo que ese día se quedara en los alojamientos, ubicados en la misma finca, y que no acudiera al tajo. Nadia pensó alguien vendría para llevarla al médico. Varias horas después, fue consciente de que aquello no iba suceder.

Al día siguiente, 21 de abril, Nadia se «escapó» la finca y emprendió camino a pie por la carretera ,dispuesta a llegar por sí mismas a un consultorio médico. La hemorragia no había cesado. Cuando llevaba andado un buen trecho, fue abordada desde un vehículo por un hombre y una mujer que Nadia reconoció como los “encargados” en la empresa. Le pidieron que entrara en el coche. Otra vez, pensó que la iban a llevar al médico. Esta no vez no fue consciente, nadie podría serlo, de lo que sí iba a suceder.

«Podrían hasta encerrarte en cualquier lugar, y que nadie supiera nada de ti”

Sorprendentemente, el vehículo de la empresa giró 180 grados y emprendió el regreso a la finca, mientras la mujer “me gritaba y me insultaba” por haber salido sin haber informado a la empresa. Le dijo que ella «no podía ir ningún sitio ni relacionarse con nadie del exterior sin autorización de la empresa», que lo que había hecho era muy grave. En los alojamientos, fue obligaba a recoger sus cosas “a gritos y empujones” y le dijeron que tenía que irse. “Con mucho miedo y llorando”, Nadia recogió sus pertenencias sin entender qué estaba ocurriendo. Sin entender cómo era posible que aquello estuviera ocurriendo.

Obligada a subir de nuevo al mismo coche, fue llevada las oficinas de la empresa en Cartaya, donde «casi me pegan». Allí tuvo que firmar “muchos papeles” de los que no le dieron copia. Kahdija no sabía lo que estaba firmando. Los únicos documentos que le entregaron fue su nómina y un Certificado de Empresa que acredita que Frespalacios SL ha cotizado a la Seguridad Social por los 11 días que la marroquina había sido trabajadora de la cooperativa. Como motivo de extinción de la relación laboral, en el certificado puede leerse: Cese en periodo de prueba a instancia del Trabajador.

Después «me llevaron a la salida del pueblo”. Allí la dejaron sola, al lado de un hotel o un bar, con su petate, su Certificado de Empresa, sus dolores y su hemorragia vaginal. Las últimas palabras de Rachid , la intérprete de la empresa fueron : “Dale gracias a Dios que sólo te han echado. Podrían hasta encerrarte en cualquier lugar, donde nadie supiera nada de ti”.

Sin saber hablar español, y muy asustada, llamó a algunas personas que conocía, pero nadie pudo o quiso ayudarla. Finalmente, un joven marroquí se ofreció a ayudarla tras unas llamadas acabó siendo acogida por una pareja en una chabola de unos de los asentamientos de Palos de Frontera, donde pasó tres días “muy débil, sin apenas poder beber y con muchos dolores”. El sábado 24, una de las personas que la acogieron la llevó en un coche al Hospital Juan Ramón Jiménez, donde fue atendida en los servicios de urgencias generales y ginecológicas. Según la documentación a la que ha tenido acceso esta revista, Nadia había estado sufriendo durante todos esos días un cólico nefrítico que le producía fuertes dolores al orinar y la hemorragia vaginal. Con el tratamiento que le fue recetado ha mejorado notablemente y se siente con fuerzas para trabajar.

Las últimas dos semanas las ha pasado, sin trabajo y apenas dinero, en una “chabola de alquiler” que un paisano le había cedido, gratuitamente, pero por solo unos días. Allí alguien le informó de la existencia del colectivo Jornaleras en Lucha. Desde hoy sábado, Nadia duerme en un habitación de acogida gestionada por la ONG Fecons en Lepe. Ana Pinto, portavoz de JHL, destaca la mediación de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, María Martín, quien desde que supo el viernes por la noche de la situación de Nadia, ha estado en permanente contacto con el colectivo.

Nadia sonreía hoy, por primera vez en muchos días, al ver la cama en la que dormirá esta noche. No sabe cuánto tiempo podrá permanecer con Fecons. Sí sabe que está decidida a permanecer en España y conseguir un trabajo como jornalera como el que le habían prometido, Hasta final de campaña. Nadia sonríe, pero sigue asustada. No entiende nada.

Frespalacios, una empresa del grupo Cartayfres, dificil de rastrear Según el resumen ejecutivo (VER) contratado por La Mar de Onuba al portal e-informa, la empresa Frespalacios es una sociedad limitada administrada por Carmen Romero Martín y Francisco Jesús Díaz Palacios. En el último periodo contable que figura en el registro, correspondiente al año 2018, la empresa facturó más de 1,2 millones de euros ese año. Frespalacios SL no tiene página web ni presencia en las redes sociales. No figura ningún teléfono. Para contactar con la empresa solo figura una dirección de correo electrónico; pepi-admon@cartayfres.com. El dominio de Internet cartayfres,com lleva a una web inactiva con la imagen estática que aparece a la derecha. Cartayfres es una de las sociedades que conforman la cooperativa de segundo grado Onubafruit, que desde al año 2003 agrupa a «más de 1000 familias de agricultores a lo largo de la provincia de Huelva». En la web corporativa de Onubafruit se puede leer: «Es nuestro deber contribuir con el progreso y el bienestar de nuestros socios, nuestros trabajadores y sus familias, así como de la comunidad a la que pertenecemos y el entorno en el que nos desarrollamos». Para cumplir con ese objetivo, las empresas asociadas a la cooperativa cuentan con los certificados de buenas practicas empresariales Smeta de la firma Sedex, «uno de los principales proveedores de servicios de comercio ético del mundo», y G.R.A.S.P. de la empresa Global Gap. «Creemos en el beneficio mantenido en el tiempo, para el agricultor y para el lugar en el que vive y trabaja, para mantener la actividad y para crear toda una cadena de valor ligada al trabajo individual. Los beneficios de los agricultores se quedan en los lugares en los que viven y los hacen prosperar también», se puede leer también en la web corporativa de Onubafruit. Pero Nadia no sabe leer.