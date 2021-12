Cómo podemos entrenar el olfato para hacer una cata

Lunes, 6 de diciembre de 2021. Llegamos al puente de diciembre y, otra vez, la covid-19 amenaza con complicar las fiestas navideñas. La Navidad no se compone de la cena del 24, la comida del 25 y el cotillón del 31. No son solo tres días, sino varias semanas de numerosos contactos con nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo o de estudios. También con personas que no conocemos y con las que nos juntamos en lugares de culto, en [Seguir leyendo]