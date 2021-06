CCOO-Canal Sur exige que cese la contratación de colaboradores externos para cubrir eventos internacionales: «es una forma de controlar la información y cercenar la independencia de la plantilla”:

“Mediante la formula del colaborador, la radio televisión púbica andaluza sigue contratando por la puerta de atrás», sin acudir a las bolsas de trabajo, sin pasar por la Mesa de Contratación, sin respetar los cauces legalmente establecidos”, denuncia el sindicato.



Mellado y la redacción paralela, escrito íntegro de CCOO Asistimos, de nuevo, al envío de colaboradores externos a eventos internacionales. Hace meses fue en la campaña electoral de Estados Unidos (con un desempeño pésimo del trabajo por parte del enviado) y ahora, más de lo mismo, en Bruselas ¿No hay redactoras/es de plantilla en Canal Sur, con formación y experiencia, para cubrir con rigor dicha información? Con descaro y sin descanso la Dirección de la empresa va empleando a sus afines con la intención de dejar a la plantilla de periodistas de Canal Sur aparcada y silenciada. Mediante la formula del “colaborador” sigue contratando por la puerta de atrás, sin acudir a las bolsas de trabajo, sin pasar por la Mesa de Contratación, sin respetar los cauces legalmente establecidos. Es su forma de controlar la información y cercenar la profesionalidad y la independencia de la plantilla. Especialmente en la radio vemos como esta deriva es cada vez más preocupante. Comisiones Obreras exige a la Dirección que cese la suplantación de la plantilla de periodistas de la RTVA. En lo que va de año, hasta en dos ocasiones, hemos solicitado el listado de colaboradores de la radio y de la TV, así como los emolumentos que están percibiendo. Nos asiste el Convenio Colectivo y el Derecho de Información que tenemos la Representación Legal. Hasta ahora sólo tenemos la callada por respuesta. Quizás Mellado prefiera la denuncia y que le saquen los colores en los juzgados (como ya pasó con la última huelga) antes que dar información y respetar el Convenio Colectivo. Se gastan el dinero pagando colaboradores afines pero no hay presupuesto para contratar legalmente a compañeras y compañeros que han entrado por méritos propios y contrastados en las bolsas de trabajo. La transparencia, la calidad, el rigor periodístico, la pluralidad y el servicio público están en entredicho con la utilización, sesgada y partidista, de esta redacción paralela. Por tanto, señor Mellado, no insista en ese error. De las instrucciones precisas a sus directivos para que no ninguneen a la plantilla y realice las contrataciones necesarias para que el verano no suponga el cierre de los centros territoriales. Seguiremos informando.