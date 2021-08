Blas Infante se rebeló ‘contra el mando legítimo’ según una sentencia de 1940

Lunes, 10 de agosto de 2020. Esta es una historia de otro tiempo, de los sueños lejanos y de los escuadrones de la muerte, que duró y que dura ya… 80 años. Sería como una de esas coplas, un retazo de ‘Suspiros de España’… ‘Ay de mí, pena mortal… ¿Por qué te arrancan de mi rosal?’… que el viento, en esta eterna siesta de agosto, arrastra entre la Carretera de Carmona, Coria y Lora del Río: incluso cuando los más bravíos, entre acebuches, claman por una ‘República Andaluza’.

Es la historia de un viejo crimen, de un asesinato que, como los toros de Miura con su divisa de asas, siempre regresan con un miedo ceñido… en una divisa de yugos y flechas. Esta es la historia de como el notario Blas Infante Pérez (de Vargas), ‘nuestro primer presidente de Andalucía’ -citan personalidades del calibre de Manuel Clavero Arévalo o Salvador Távora Triano- fue arrancado a su familia sin un solo cargo criminal en contra, asesinado sin juicio… y sentenciado ‘a posteriori’, casi cuatro años después del crimen, por una inconcebible «actitud de grave oposición y desobediencia al mando legítimo y de las disposiciones del mismo emanadas».

Este entrecomillado pertenece a la ignominiosa -por tantas razones- sentencia del 4-5-1940, dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, Expediente 214, en la que, básicamente, se le imputan a Infante actividades absolutamente legales en ese periodo, entre 1931 y 1936… justo antes de la fecha del llamado ‘Alzamiento Nacional’, el sábado 18-7-1936 en el territorio peninsular español.

Rumbo a las llamadas ‘Cabañuelas de Agosto’, Infante ya sólo alcanzó a recibir sendas visitas, en los dos días siguientes a su detención (en el Cuartel/Depósito de Falange, ex Cámara Agrícola, en la sevillana calle Trajano), de su esposa, Angustias García Parias: sobrina de Pedro Parias González, primer Gobernador Civil en Sevilla de la rebelión militar o Alzamiento Nacional, gracias a su gran amistad con Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, el General de Carabineros al frente de la sublevación en la plaza sevillana.

Nunca se tuvo constancia visual de los cuerpos o cadáveres de estas personas, cuyos cadáveres -se supone- acabaron en la fosa común del Cementerio de Sevilla. Se supone. Al haber desaparecido de este mundo de semejante modo, incluso llegó a especularse con que algunos de los componentes de esta siniestra ‘saca’ -esencialmente, González Fernández de Labandera- pudieran haber escapado a las balas del pelotón (falangista) de ejecución. Al fin, de todos ellos se sabe que… siempre estarán vivos en el recuerdo de quienes les quisieron.

«No pude despedirme de él, de mi padre»

Testimonio directo de Luisa Ginesa Infante García, hija mayor de Blas Infante. “Yo estaba en la huerta de casa, era el día del santo de mi hermana María de los Ángeles, cuando llegaron en un coche aquellos hombres vestidos de falangistas. Eran las once de la mañana. No pude despedirme de él, de mi padre. Rodearon la casa y entraron dos… Al salir ante ellos, mi padre dijo: «sepan ustedes que esta es la primera vez en mi vida que soy corregido y detenido”. En la Biblioteca de ‘Santa Alegría’, donde se produjeron la mayoría de los hechos ‘de autos’, los falangistas, bajo órdenes de un sargento (?) llamado Crespo requisaron una radio y un altavoz como “pruebas ‘ (?) de que Infante, presunto ‘comunista’, se comunicaba directamente ‘con Moscú’. Por aquellos tiempos, ¿se había negado Infante a firmar una petición del entonces potente sindicato anarquista CNT para ilegalizar a Falange Española…? Ya no quedan testigos: de casi nada.

«El propio Crespo reconoció que tenían órdenes de aplicar la ‘Ley de Fugas’ antes del anochecer, el tiro en la nuca; a esos tipos sólo se les puede llamar ‘chulos asesinos’, por arrancar a un hombre decente de semejante manera delante de su familia y todos sus hijos», continuaba Luisa Ginesa Infante. Ante los empujones y violencia física contra Angustias García Parias, esposa de Infante, ella misma y Rosario Pérez, ama de llaves, advirtieron al pelotón de sicarios de que tuviesen cuidado porque se las estaban viendo ‘con la sobrina del Gobernador’ (Pedro Parias). De inmediato, y por la pequeña cancela verde del servicio, los falangistas condujeron a Infante hasta el automóvil, que puso rumbo al Ayuntamiento de Coria del Río. Relatos de la época sostienen que un tal Páez se jactaba de que abofeteó a Infante, tras la llegada de la comitiva a la Casa Consistorial coriana: y también, que le escupió en la cara. «Ahí, en el Ayuntamiento de Coria, fue cuando intercedieron Ángel Camacho y Miguel Delmás», confirmaba Luisa Infante… «lograron que no lo mataran allí mismo y lo llevasen vivo hasta Sevilla. ‘Con su vida me responde usted de la de Blas Infante’, amenazó Camacho a Crespo por vía telefónica». Mucho tiempo después, en 2008, la propia Luisa Infante y sus hermanas intercedieron para que la Ley de Memoria Histórica no retirara el nombre de la calle sevillana rotulada a favor de ‘Ángel Camacho Baños’…

Angustias García Parias pudo visitar a Pedro Parias para interceder por su marido y -seguramente- acceder a la ratonera de C/Trajano gracias a la intercesión directa de Jaime Coll, Teniente Coronel de Ingenieros: quien se las tuvo que ver, con ciertos familiares falangistas de la mujer de Infante (como Luis Parias), quienes se enfrentaron al alto oficial Coll con reproches de ‘cómo podía interceder por un rojo’. Coll mandó cuadrarse a los insurrectos, a quienes reprimió duramente de palabra. Pedro Parias sostuvo ante Angustias García Parias, hija de su hermana (de padre) Angustias Parias que el asunto de su marido, de Blas Infante le excedía ‘por órdenes que venían de arriba, de instancias superiores’. «Sé que no tengo nada de lo que arrepentirme; lo que me condena es el pleito que puse y gané contra tus tíos (los Parias de Peñaflor); cuida por favor de los niños, diles que estén bien y que yo me acuerdo de ellos», fueron, casi con total seguridad, las últimas palabras de Blas Infante a Angustias García Parias. Esas órdenes que venían de tan ‘arriba’ como Pedro Parias expresaba… sólo podían proceder de un hombre: Gonzalo Queipo de Llano.

Está claro que Queipo -¿quién si no…?- tomó la decisión definitiva de zanjar todo debate y dar ‘café’ a aquella ‘saca’ completa de Blas Infante (pero no a la ‘saga’, claro): debió de ser a últimos de la semana que concluía el domingo 9 de agosto de 1936, la semana en la que Angustias García Parias no dejó de acudir a Jáuregui con la cestita de comida para su marido en la que se incluía «sandía cortada a pedacitos, lo que a él más le gusta». La noche del lunes 10 al martes 11 de agosto de 1936 fue la última en la vida del notario Blas Infante Pérez, quien, probablemente en las horas más agónicas de ese mismo lunes 10 entregó a Martínez Luna (para que diera todo a su esposa) el anillo de bodas, el reloj ‘Movado’ y una pluma estilográfica: esos fueron los únicos bienes materiales que recogió Angustias García Parias -de manos de José Martínez Luna- aquel terrible martes 11 de agosto de 1936: junto con la espantosa certeza de que su marido, el notario Blas Infante Pérez… ya no se hallaba entre los vivos. Un ‘Escuadrón de la Muerte’ se lo había llevado a su destino final, la vieja Carretera de Carmona.

Pero se sabe que Gonzalo Queipo de Llano respondió a Madre San Miguel: «Hermana, le recomiendo que se aparte de este asunto del señor Infante… porque no pinta nada bien». José Martínez Luna, procurador de Blas Infante y padre del abogado Gerardo Martínez Retamero -después presidente del Real Betis Balompié- intentó sacar algo positivo entre todas sus amistades falangistas, como el entonces Jefe Provincial Joaquín Miranda: sin éxito por parte de Martínez Luna. El rencor y la sangre ya habían anidado entre viscerales lenguas de fuego, de odio químicamente puro. Años después, y en la sede del Banco de Bilbao en la Plaza Nueva de Sevilla, Manuel Díaz Criado, el ‘Ángel Exterminador’ de las sentencias de Queipo de Llano, en pleno baño de sangre y represión del Cabaret ‘Variedades’, hizo llegar por persona interpuesta a la propia Angustias García Parias -con la que se negó a hablar directamente- que él, Díaz Criado, ‘nada había tenido que ver con la muerte de Blas Infante’. ‘Fue orden directa del General Queipo de Llano’, aseveró Díaz Criado… y relató Angustias Garcías Parias a sus hijos. La misma viuda de Blas Infante escribió de su puño y letra junto a una foto de uno de sus primos Parias -Pedro Parias, sobrino de Pedro Parias González-… estas demoledoras palabras: «Todos dicen es este el causante de su muerte». «Siempre me dijiste que me dabas el favor que yo te pidiera y lo que me has dado al final de todo es que han matado a mi yerno por tu culpa», lanzó Angustias Parias a su hermano, el Gobernador Pedro Parias González.

En repetidas -e incluso recientes- declaraciones, Manuel Clavero Arévalo, ex Ministro de Cultura y de las Regiones con la UCD de Adolfo Suárez, Catedrático de Derecho Administrativo y rector en la Universidad de Sevilla, llamado el ‘padre del Estado de las Autonomías’ ha expresado: «Andalucía es una nacionalidad tan histórica como puedan serlo el País Vasco y Cataluña. Antes de la Guerra Civil ya tuvo su Estatuto, el de Ronda, y su presidente, que fue Blas Infante; sólo la Guerra y la muerte de Infante pudieron parar ese proceso, que ya se encontraba en vías de realización». Y Salvador Távora Triano, el brillante dramaturgo y autor de obras tan sensacionales como ‘Quejío’, ‘Los Palos’ o ‘Andalucía Amarga’ (más su propia ‘Carmen’) no se cansó de repetir mientras vivió -Távora falleció en 2019- que «el hecho fundacional significativo de Andalucía fue la muerte de Blas Infante. La muerte de Infante fue como el hundimiento de una herencia o una historia que viniese de la vieja Andalucía. Como la gran catarsis que debió haber conducido a un renacimiento que hasta ahora no se ha terminado de cumplir. En 1977 o 1980, con las manifestaciones o el referéndum del 28-F-1980, creímos emocionalmente que ese renacimiento estaba llegando, como una refundación. Pero, políticamente, está claro que luego no ha sido así».

«No sé con quiénes llegó a hablar para intentar salvar a mi padre, pero sí sé de su sufrimiento por cómo no había podido sacar nada de Pedro Parias».

‘Confidencial Andaluz’ también recabó el testimonio directo de Alegría de las Mercedes Infante García, la hija menor de Blas Infante y de Angustias García Parias. Ya murieron sus hermanos Luisa Ginesa y Luis Blas. Y su hermana María de los Ángeles se encuentra en una Residencia privada para mayores. Nacida el 24-9-1935 y residente en Lora del Río desde que se casó con Nicomedes Naranjo, hace casi 50 años, así recuerda Alegría Infante aquellos días tan tristes, tan tristes… y de sueños tan lejanos. «Yo no puedo recordar nada claro de los años de la Guerra, porque yo era muy chica. Pero lo que sí recuerdo bien es el sufrimiento de mi madre. No sé con quiénes llegó a hablar para intentar salvar a mi padre, pero sí sé de su sufrimiento por cómo no había podido sacar nada de Pedro Parias. Después, ya vi la película de mi padre, no sé tampoco si todo es verdad. Recuerdo el sufrimiento igual que sigo regando mis macetas. Cuando vino la sentencia aquella de 1940, tuvimos que dejar la casa de Coria hasta que ya se vendió una finca de herencia de mi madre en Peñaflor (‘Las Villalonas’) y al año siguiente pudimos regresar a la casa… que se llovía casi entera. Nos fuimos de alquiler a Sevilla, a San Pedro Mártir. Cuando llovía en el ‘Recreo’ nos teníamos que meter todos en la Biblioteca, con todos esos recuerdos, porque era lo único que no se llovía, al tener encima el doble tejado del palomar. También recuerdo cómo mi madre agrandó el jardín y nos decía: ‘Ya que no sé dónde está ‘él’, Blas, que aquí tenga su sepultura’.

(N. B. Con casi idénticas palabras, Angustias García Parias también se negó a retirar el Escudo de Andalucía de la fachada de ‘Santa Alegría’: ‘Aquí está él’, decía)…

Y Alegría Infante desentraña ‘esos’ recuerdos: «Íbamos muchas veces allí a la Fosa Común del Cementerio; ‘aunque no se sabe, allí puede estar’, decía mi madre. Yo era la más chica, iba con ella a todos lados. Pero entonces, nada se preguntaba, nada se decía ni se contaba. Sobre mi padre caía un velo de silencio, Yo siempre me creo que lo que mi madre contaba. Mi madre enfermó del sufrimiento de mi padre, de eso no tengo duda. Influyó, seguro. Se lo dijo un médico al que vimos en Yanduri y también me lo dijo a mí, eso sí lo recuerdo perfectamente: ‘Señora, lo que usted tiene viene de un porrazo muy grande que lleva por dentro’. Porque ella no dejaba de pensar en él y en ‘eso’ ni de día ni de noche. Pero el jardín está agrandado porque ella dijo: ‘aquí está la sepultura ya que no sabemos dónde está él’. Y ahí se quedó el rosal de Seisdedos, el de Casas Viejas, del que yo tengo una mosqueta, una rosa amarilla con cuatro hojas; le tengo dicho al jardinero que mucho cuidado con esa mosqueta que es lo más precioso que yo tengo en este mundo. Ya, de la sentencia y todo eso no quiero hablar más: mi hijo, Estanislao, anda metido en esos temas legales. Pero la mosqueta de ese rosal… que no me la toque nadie».