«Andalucía necesita presupuestos y no elecciones»: Espadas insiste en que no bloqueará la acción de gobierno e insta a Moreno Bonilla a presentar unos «presupuestos dialogados»

El secretario general del PSOE-A destaca que las propuestas socialistas buscan una recuperación justa, más recursos para sanidad que no permitan la fuga de profesionales a otras CCAA, y apoyo a los jóvenes para que dejen de liderar ranking de desempleo.

Lunes, 29 de noviembre de 2021. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha subrayado que “Andalucía necesita presupuesto y no elecciones. Es el momento del empleo, de la recuperación, de la estabilidad y no de buscar el relato para el adelanto electoral” por lo que ha instado al presidente de la Junta a presentar un proyecto de presupuestos dialogados. A su llegada a la Ejecutiva Federal del PSOE, ha reiterado que “con un gobierno en minoría, el proyecto requiere negociación y diálogo y no soberbia, ni cálculos electorales” que han provocado que Andalucía sea “de las pocas comunidades autónomas que no tiene presupuesto”.

El líder socialista ha señalado que la devolución del presupuesto “no es el punto y final. Moreno Bonilla puede corregir el presupuesto y devolverlo al Parlamento, con una negociación y aceptando propuestas, contará con el apoyo del PSOE”. “Las propuestas socialistas son claras” y tienen como objetivo “una recuperación justa en Andalucía; fortalecer servicios públicos sobre todo sanidad, pero también educación y dependencia; modernización de Andalucía siendo capaces de gestionar los fondos europeos para generar proyectos de recuperación, y para que los jóvenes andaluces dejen de liderar el ranking del desempleo.

“No podemos permitir que se nos vayan enfermeros de Andalucía porque los están contratando en Cataluña”, ha reclamado el líder socialista, quien insiste en devolver la presencialidad a la sanidad pública, así como “ayudas a la vivienda para los jóvenes y apoyar su primera salida laboral, y con ello su futuro”. Espadas se ha ofrecido a “dialogar y negociar en un momento excepcional” para que salga adelante un proyecto de presupuestos que “continúe con la recuperación justa que necesita claramente Andalucía”. “Estoy aquí para construir un proyecto que genere la confianza de los andaluces en el PSOE para volver a ser gobierno. La confianza solo se construye pensando en el interés de Andalucía, no en intereses personales o de partido”, ha indicado.

Juan Espadas ha puesto en valor la “capacidad de dialogar, de negociar y de aceptar propuestas de los grupos que ha tenido el Gobierno de España” para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y que es “justo lo contrario a lo que ha hecho Moreno Bonilla”.

El secretario general ha insistido en su disposición al diálogo y que el PSOE-A “no va a bloquear la cámara como sí hizo el PP en la época de la pinza. Muestra de ello es que el Parlamento ha convalidado 6 decretos con el voto favorable socialista y 5 con abstención, 11 decretos en total. En Andalucía no hay pinza sino una tenaza del PP con Vox que llevamos soportando los andaluces desde 2018”.

En este sentido, Espadas ha alertado de la debilidad de “este gobierno de la derecha en minoría”, evidenciada en cuanto “Vox ha tenido dudas de seguir apoyando” a Moreno Bonilla. “Este gobierno débil ha tenido su primera derrota parlamentaria con los presupuestos por soberbia, por su incapacidad de diálogo y de priorizar los intereses de los andaluces”, ha advertido, dejando claro que “Andalucía no se puede permitir un parón en la recuperación, no puede quedar de nuevo en el furgón de cola”.