Almería: los pagos de Halsa al PP no son una «mera conjetura»

Lunes, 21 de febrero de 2022. Tres meses han dedicado funcionarios del Grupo II de la «BPPJ-UDEV-UDEF Blanqueo de Capitales y Corrupción», a poner en pie el último informe (60 folios) solicitado el pasado 4/11/2021 por la Instructora del Caso Halsa /«Operación Términus» desde el juzgado Nº 3 de Almería.

En un oficio la magistrada ordenaba entonces que se «proceda al estudio de la documentación que se remite con respecto a las obras acometidas por el Ayuntamiento de Carboneras en el expediente de obra núm. 319 correspondiente a 28 viviendas Dúplex en Carboneras (de este asunto no se ha hallado materia delictiva que reportar) así como el expediente de obra núm. 336 correspondiente al Polideportivo de Carboneras, todo ello a fin de determinar la presunta comisión de alguno de los delitos contra la Hacienda Pública, de Blanqueo de Capitales, Malversación de Caudales Públicos, Prevaricación, Cohecho, Tráfico de Influencias, Negociaciones prohibidas a Autoridades o funcionarios y Organización y Grupo Criminal».

El resultado de la investigación policial es demoledor porque los investigadores confirman infinidad de presuntos delitos e irregularidades; quizás sea uno de los informes policiales más duros y contundentes de los aportados hasta ahora a esta macrocausa de corrupción que afecta, fundamentalmente, al Partido Popular en Almería. En este párrafo que se transcribe a continuación los funcionarios resumen lo que se han encontrado al examinar el manejo de dinero publico, local, provincial, regional y europeo: «la valoración que sustenta la adjudicación del contrato de obras se ha producido ignorando la legislación regulatoria de los contratos públicos, con total ausencia de transparencia en el procedimiento, que confirma la sospecha de arbitrariedad de la adjudicación, que siempre beneficia, en todos los contratos de obras relativos al Polideportivo de Carboneras, a la misma adjudicataria, Hispano Almería S.A., aunque lo fuere en una unión temporal de empresas»

La Udef recuerda en su informe la importancia que han tenido para poder cuadrar el puzle disponible, la aportación documental que en su día hicieron ante la Fiscalía del TSJA, la organización denunciante AMAyT que les fue entregada a la oenegé por un extrabajador de Halsa en forma de 140 recibos en B que recogen las diversas cantidades entregadas, material probatorio que había sido tirado sin destruir a la basura.

«Dichas cantidades, según señaló esta persona, se entregarían a algún representante político, sin que consten datos de ella, insertándose finalmente la operación en un “cajetín”, verificándose mediante dos rúbricas la contabilidad “B” de la empresa. Entre la documentación de la que hizo entrega figuran ciento cuarenta “recibís”, comprendidos entre el 19/11/1998 el 07/09/2009, y listado de obras».

La policía logra identificar a algunos de los receptores del dinero negro que pagaba Halsa, aunque se percibe lo que tiene toda la pinta de ser un error de transcripción, un lapsus, al aparecer la mayoría, políticos y funcionarios, adscritos a La Mojonera, cuando en realidad son de Roquetas de Mar.

– José María González Fernández, ex Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Mojonera. (En realidad de Roquetas)

– Alfonso Salmerón Pérez, Ingeniero Técnico Municipal en el Ayuntamiento de La Mojonera.(En realidad de Roquetas)

– Manuel Bermejo Domínguez, Arquitecto Municipal en el Ayuntamiento de La Mojonera.(En realidad de Roquetas)

– Javier Ángel Macías Herrero, Arquitecto Técnico en el Ayuntamiento de La Mojonera.(En realidad de Roquetas)

– Antonio García Aguilar, Concejal de Salud y Medio Ambiente Ayuntamiento Roquetas de Mar».

Sobre el resto de ‘recibís’ hallados en un contenedor dicen que «podrían estar relacionados con aportaciones a campañas electorales y medios de comunicación. Un tercer grupo estaría relacionado con actuaciones en otros municipios e instituciones: Vícar, Níjar, Carboneras, Diputación y Ayuntamiento de Almería».

Uno de los dos documentos que reproduce el informe es un recibo destinado al PP en la Diputación de Almería. «Este primer recibí, certifica la cantidad de 8.500€, teniendo como destinatario el Partido Popular de Almería (Diputación) en relación a la obra 336, número que coincide con el expediente de obra de polideportivo de Carboneras, y donde la Diputación de aquel momento, tuvo un papel capital de cara a la concesión de las sucesivas fases, hasta la cuarta, de construcción de polideportivo y modificaciones. El recibí está fechado el día 8 de febrero de 2002, año en que se terminaron las obras de la fase 3 y 4. Además, la adjudicación de las obras se produjo en una fecha próxima en el tiempo el día 04/06/2001».

En el año 1998 empezó a rodar el proyecto de un gran polideportivo para Carboneras, pueblo entonces con unos 8.000 habitantes, al que su entonces alcalde el socialista Cristóbal Fernández – también promotor político del polémico Algarrobico- prometió un faraónico espacio de 11.500 metros cuadrados con servicios de «Piscina Municipal, Piscina de Chapoteo, Gimnasio, Salas de Actividades Dirigidas, Sala Fitness, Crossfit, Rocódromo, Gabinete de Salud, Vestuarios de Grupos, Administración, Accesos, Restaurante bar y Hall».

A estas alturas y tras las ocho fases del proyecto se llevan gastados más de 15 millones de euros (casi lo mismo que acabó costando el Teatro Auditorio de Roquetas, con un sobrecoste ilegal según el TSJA del 120%) y su mantenimiento es imposible de asumir por el Ayuntamiento de Carboneras dado lo desorbitado del coste, entre otros los de la energía eléctrica.

Las indagaciones judiciales sobre la tramitación administrativa del proyecto de Carboneras, aportan una interesante novedad política que muchos veían venir: la Diputación de Almería no ha sido ajena a los manejos en los que se ve envuelta la mercantil Hispano Almería. Ya no son solo los pobres ayuntamientos de pueblo como La Mojonera, Vícar, Adra, Níjar a los que presuntamente se ha sometido a saqueo, de pronto aparece mamá Diputación y la tita Junta de Andalucía, distribuidoras de fondos europeos, salpicadas por una trama en la que no se sabe donde empieza la ignorancia y donde termina el gansterismo impune.

Otra lectura política de lo que la policía ha confirmado viene a ratificar el histórico gatopardismo almeriense, la famosa omertá que tan útil ha sido para los corruptos. En esta pieza judicial de Carboneras es el PSOE fundamentalmente el que aparece retratado con su histórico cacique Cristóbal Fernández, sí, pero en la Diputación de Almería han tocado este asunto desde Luis Rogelio R. Comendador (que lo aprobó) al actual presidente Javier Aureliano García ambos del PP, pasando por Pepe Añez (PP-PdAL), Juan Carlos Usero (PSOE) y Gabriel Amat (PP). Ojo, y nunca Hispano Almería dejó de estar al frente de la construcción del proyecto de Carboneras.

La adjudicación del contrato tuvo lugar durante el año 1998, en concreto el día 2 de diciembre, siendo presidente el hoy senador Rodríguez Comendador. La contratación se llevó a cabo por el procedimiento negociado con trámite urgente, siendo adjudicada a la contratista Hispano Almería S.A.

No le falta cierta dosis de guasa al funcionario que elabora el último informe de la Udef cuando, tras describir la aparición del PP en Diputación como destinatario de pagos por parte de Halsa, no oculta su perplejidad y escribe : «A todo esto hay que sumar que el Partido Popular es una entidad de derecho público, en concreto un partido político, y se desconoce si en su vertiente de entidad de derecho privado ha actuado como entidad dedicada a la obra civil en alguna ocasión».

Para aclarar a renglón seguido: «Debe resaltarse también la anotación “B”, donde normalmente en un apunte contable o en un recibí tiene connotaciones derivadas de una contabilidad paralela o bien contabilidad de elementos no declarados a las autoridades fiscales. Por lo que la conexión causal entre el recibí, las irregularidades en los procedimientos de concesión, la adjudicación en todos los casos a Hispano Almería S.A. emisor de los recibís, se torna en algo mucho más que una mera conjetura o hipótesis de trabajo».

Pepe Fernández (Sevilla, 1956) formó parte de los jóvenes periodistas que contaron la transición española y las derivadas constitucionales, en su caso los procesos autonómicos de Cataluña y posteriormente Andalucía donde estuvo al frente de los SSII de la SER en Andalucia. Su carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en la radio, primero en la Cadena Ser donde, tras dirigir los informativos andaluces y Matinal Cadena Ser en 1988, llegó ocupar el cargo de Director de Radio Sevilla Onda Media; posteriormente se fue a Onda Cero, donde ha permanecido como Director Regional casi dos décadas, desde 1993 hasta 2014. «Creo en la libertad de expresión y en la responsabilidad de los periodistas para ejercerla y defenderla» afirma quien ha sido objeto a lo largo de su carrera profesional de las más variadas presiones externas, especialmente en el ámbito político, muchas veces jaleadas desde los poderes económicos en las sombras. Su línea como profesional independiente ha quedado evidenciada a lo largo de su trayectoria como periodista de investigación, particularmente en los sótanos de la corrupción política y económica en Andalucia.