Adelante Andalucía intentará frenar «el expolio de Doñana que prepara el PP» y Unidas Podemos hará “todo lo posible” por evitar la “agresión a los agricultores que cumplen la ley”

Miércoles, 12 de enero de 2022. El pasado 21 de diciembre, el Partido Popular Andaluz, hizo pública una proposición de ley que blindará la agricultura ilegal y fomentará el regadío intensivo, un auténtico desastre medioambiental que va en detrimento de la agricultura legal, la economía sostenible, la conservación del Espacio Natural de Doñana y la calidad de sus acuíferos. En resumen, una sentencia de muerte más sobre la espalda del entorno medioambiental más importante de Europa.

Las parlamentarias andaluzas por Huelva y por Cádiz de ADELANTE ANDALUCÍA, María Gracia González y Ángela Aguilera, han mantenido en el día de hoy un encuentro con Juan Romero, miembro del consejo participación de espacio natural de Doñana y de Ecologistas en Acción, en un intento de frenar este expolio que el Partido Popular está preparando para el ya de por si maltratado espacio natural.

María Gracia defiende que “no es nada casual que la ley que propone el PP andaluz incluya de forma explícita que los propietarios a los que pretende legalizar de un plumazo, tengan que solicitar posteriormente los correspondientes permisos de extracción de agua a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica o proveniente de las aguas internacionales de la cuenca del Guadiana, trasladando así el problema de la falta de agua en Doñana a otra administración (por casualidad, de otro color político). Es decir, el Partido Popular abre la puerta al desastre ecológico, pero deja el problema social en manos de otra administración”. Continúa María Gracia denunciando que “esto confirma que no se trata sino de una nueva maniobra política del Partido Popular Andaluz en su particular lucha electoral con vox en la comarca y si para ello tiene que prostituir nuestra tierra, no va a dudar en hacerlo, porque nunca ha dudado”. “Todo vale para el Partido Popular cuando cree que puede conseguir algún puñado de votos o cuando busca el desgaste de administraciones de otro color político, incluso si el precio a pagar, es nada más y nada menos, que el futuro de la reserva natural más importante de Europa”. “Pero con Doñana no se juega y nosotras no vamos a permitirlo”, continúa González.

Por su parte, Aguilera defiende que “Es muy triste que un espacio único como el de Doñana, tenga que ser permanentemente defendido contra los que precisamente, deben velar por su conservación. Que el espacio siga vivo, parece que debe ser siempre A PESAR de la administración andaluza. Ya vimos como en anteriores gobiernos, la Junta vendió el entorno a los intereses de la industria del gas y los andaluces y las andaluzas tuvimos que movilizarnos en su defensa”. “La actual proposición de ley del PP andaluz debe ser debatida en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana antes de continuar con su trámite. Este órgano, podrá así valorar e iniciar las acciones oportunas y denunciar, si así lo considera, la grave irresponsabilidad que se pretende llevar a cabo y sus consecuencias, ante la sociedad y ante todos los organismos internacionales que velan por la integridad del Espacio Natural de Doñana. Desde ADELANTE ANDALUCÍA vamos a respaldar esta necesidad de frenar la destrucción de Doñana que el PP pretende llevar a cabo. Acudiremos a todas las instancias procedentes en defensa de nuestra tierra y del futuro de Doñana. Para ADELANTE ANDALUCÍA, el futuro de nuestra tierra será siempre lo primero, lo segundo y lo tercero”, finaliza la parlamentaria por Cádiz.

En ese sentido, María Gracia recuerda que “Doñana hace demasiado tiempo que es rehén de los cultivos de regadío intensivo y actualmente, a pesar de que en 2014 se impulsó el cierre de pozos ilegales, los delitos en ese sentido han seguido siendo continuados, ante la inacción y cuando no la complicidad, del gobierno del Partido Popular y a día de hoy, aún hay 1.600 hectáreas de regadío ilegal. Y el PP viene ahora a terminar de sentenciar a muerte el futuro de nuestro entorno natural y no vamos a permitirlo”. “Acudiremos a tantas instancias nacionales e internacionales sean necesarias. Llamaremos a la movilización si es necesario y denunciaremos en Europa este atropello. Para su batalla electoral con vox, tendrán que usar otras armas distintas a Doñana”, finaliza González.

Unidas Podemos por Andalucía hará “todo lo posible” por evitar la “agresión a Doñana y a los agricultores que cumplen la ley” que plantean de PP, C’s y Vox

Asimismo, la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha avanzado en la mañana de hoy que la coalición va a hacer “todo lo posible” para evitar que salga adelante la proposición de ley de PP, C’s y Vox que pretende amnistiar pozos ilegales en el entorno de Doñana. Para Nieto, se trata de una “agresión a Doñana, que no puede aguantar otro empujón, y a los agricultores y las agricultoras onubenses que hacen las cosas bien”.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto ha señalado que “se trata de un asunto de una gravedad extraordinaria, como ya han advertido las distintas organizaciones ecologistas”. Además, como ha recordado la portavoz parlamentaria de UPporA, “Doñana está siendo investigada con lupa por la instancias europeas dado el riesgo cierto que existe de dañarla de manera irremediable si no se pone coto a la extracción de agua ilegal que se produce en sus inmediaciones y que le ocasiona una presión de la que el ecosistema a duras penas se puede reponer”.

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía ha indicado que existen más de 1.000 pozos ilegales en la zona y únicamente hay dos inspectores para toda la cuenca atlántica. Como ha recordado Nieto, estos inspectores, dependientes de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, “son los encargados de velar porque no haya pozos ilegales y por iniciar los procedimientos administrativos para el sellado de los pozos y las sanciones cuando esto ocurre”.

Además, Nieto ha afirmado que, de salir adelante esta proposición de ley, “la competencia desleal se agudizaría hacia esos agricultores que pagan por el agua que utilizan y tienen sus explotaciones agrarias en tierras legales”. En la misma línea, Nieto ha indicado que “Unidas Podemos por Andalucía va a estar del lado de esas explotaciones agrarias que no están infringiendo la ley”.

Inmaculada Nieto, que ha recordado que también el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sido muy crítico con la iniciativa, ha concluído que “este asunto va a ocupar buena parte de nuestro trabajo político porque es un problema que trasciende Huelva, solo hay un Doñana en el mundo, y la gente esforzada que trabaja en las explotaciones agrarias conforme a la ley también necesita que se defiendan sus intereses y no se les someta a la competencia desleal de quienes hacen lo que no deben, que serían premiados con esta proposición de ley”.