ACAB, el acrónimo ‘antipolicia’ que resiste en la fachada del colegio Las Teresianas de Huelva

All cops are bastard

¿Vas de palo #ACAB o #1312?

Tranquilo, estamos de acuerdo

¿ACAB no significa «All Cops Are Brave»? Si nos necesitas estamos a tu lado

☎062 pic.twitter.com/EKTjbM7Vbd — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 2, 2017

La expresión ACAB se remite a principios del siglo pasado, a los años 20. Era jerga propia de delincuentes. El primer registro en un periódico británico es de 1977, cuando un corresponsal observó el acrónimo pintado en las paredes y tatuado en dedos y nucas de algunos presos durante una noche que pasó en una prisión de Newcastle.

En la década de los ochenta, la banda británica 4 Skins de música Oi! (estilo musical emparentado con el street punk, el ska, y el punk rock) incluyó el tema «A.C.A.B.» en su álbum The Good, The Bad and The 4 Skins, en cuya portada «los malos» (The Bad) eran agentes de policía. Quienes vivieron y recuerdan aquellos años, consideran la obra de 4 Skins «la primera aparición del término ACAB en un producto cultural».

La siglas acabaron siendo adoptadas por los feroces hooligans del fútbol inglés conocidos por sus violentos enfrentamientos con hinchas de otros equipos y, en ellos, contra las fuerzas del orden. A día de hoy, ACAB es considerado un símbolo propio de movimientos que rechazan la autoridad, y es frecuente verlo estampado en banderas y camisetas en partidos de fútbol, o graffiteado en las paredes de ciudades de todo el mundo.

También su camuflaje numérico: 1312 (por el número que representan sus siglas en el abecedario). Tras la difusión del este nuevo código, y desde ya varios unos años, cada 13 de diciembre se «celebra» el día ACAB en las cárceles de todo el mundo, mientras en las redes sociales se multiplican los “saludos” a la Policía. En algunos países europeos, usar el término de forma visible está tipificado como delito.