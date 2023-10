WWF llevará a la Fruit Attraction el riesgo de comercializar fresas y frutos rojos ilegales de Doñana

PAREMOS LA LEY ANTIDOÑANA: ¡FIRMA LA CAMPAÑA!

Más de un año después, y con una sequía histórica y el parque nacional en situación crítica, lejos de atender esta solicitud de los mercados europeos, la proposición de ley continúa adelante. Un despropósito ambiental que afectará no solo al futuro de un humedal de importancia internacional, sino a la credibilidad y reputación del conjunto de agricultores de Huelva que son legales y responsables.

Doñana ha llegado al límite y no podemos tolerar que las empresas que producen fresas y frutos rojos ilegales y que son responsables de secar los acuíferos se sigan vendiendo en Europa. La amnistía que se pretende aprobar no sólo recompensará a quienes han quebrantado la ley y se han lucrado con ello, sino que permitirá que sus fresas se mezclen y compitan de forma desleal con las empresas y productores que se esfuerzan por cumplir la ley, y es algo que no vamos a permitir.

Tenemos en marcha una campaña de recogida de firmas en la que ya han participado más de 130.000 personas que han demostrado su oposición a la Ley AntiDoñana que supondría uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de Doñana.