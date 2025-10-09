Colectivos onubenses piden a VOX que aclare la contratación como funcionaria de una dirigente del partido en La Palma del Condado

La Plataforma “Tod@s por Huelva” reclama a Abascal y Gavira que se pronuncien sobre una plaza municipal presuntamente hecha “a medida” de una militante del partido de extrema derecha

La polémica se produce tras el “voto de salvamento” de los concejales del partido que permitió al PP solicitar un préstamo de emergencia para el Ayuntamiento

Jueves, 9 de octubre de 2025. Tres asociaciones y colectivos ciudadanos onubenses, encabezados por la Plataforma “Tod@s por Huelva”, han remitido a las direcciones nacional y autonómica de VOX una solicitud formal para que el partido se pronuncie sobre la adjudicación de una plaza de funcionaria interina en el Ayuntamiento de La Palma del Condado.

Según la nota difundida, las entidades plantean “inquietudes cuanto menos controvertidas” sobre la forma en que una dirigente del propio partido de extrema derecha habría accedido a la plaza, gracias a la puntuación obtenida en un proceso selectivo cuyo perfil, según denuncia el PSOE local, habría sido “escogido a la medida” de la candidata.

La persona contratada ya había desempeñado anteriormente tareas de asesoramiento en el departamento dirigido por el teniente de alcalde Mario Ariza, concejal de VOX responsable del área de obras y asfaltado de calles. En aquel momento, la designación llamó la atención en la localidad, dado que la asesora era propietaria de un gabinete de estética y no se aclaró cuál era su cometido técnico en esa concejalía.

El acuerdo de gobierno entre PP y VOX en el Ayuntamiento palmerino, que se presentaba como un modelo de cooperación institucional para futuros ejecutivos provinciales, derivó en una grave crisis financiera. La situación económica del consistorio, calificada como “quiebra” en informes internos, obligó a la alcaldesa Rocío Moreno —que además es vicepresidenta de la Diputación de Huelva y responsable de la gestión de Fondos Europeos— a solicitar un préstamo de emergencia para sanear las cuentas municipales.

El interventor municipal alertó en su informe del “incumplimiento de todos los parámetros básicos: objetivo de déficit, equilibrio presupuestario y sostenibilidad económica”. A raíz de esa advertencia, la Junta de Andalucía requirió al Ayuntamiento la elaboración urgente de un plan económico que pusiera freno al deterioro de las arcas públicas.

La petición de ese préstamo generó tensiones entre los socios de gobierno. En la primera votación, VOX, a través de su teniente de alcalde, denegó el apoyo al PP, lo que dejó a la regidora en una situación delicada. El PSOE llegó a reconocer entonces la “coherencia” de VOX por mantener su posición. Sin embargo, en una segunda sesión plenaria, los concejales del partido de extrema derecha se abstuvieron, permitiendo la aprobación de la solicitud gracias al voto de calidad de la propia alcaldesa.

Esa abstención —interpretada por la oposición como un “voto de salvamento” al PP— avivó las sospechas de un posible pacto personal. La posterior designación de una dirigente de VOX como funcionaria interina en el mismo Ayuntamiento, y para un puesto relacionado con el área que dirige su compañero de partido, ha reactivado las críticas y las exigencias de transparencia.

Según la información difundida por la Plataforma “Tod@s por Huelva”, el caso se ha puesto en conocimiento tanto de Santiago Abascal como de Manuel Gavira, con el fin de que se pronuncien públicamente sobre los hechos. En su comunicado, la organización recuerda que el artículo 15 de sus estatutos establece como prioritaria la lucha contra el “enchufismo” en las instituciones onubenses, a las que considera “lastradas por la falta de meritocracia y la degradación política acumulada en los últimos años”.

El colectivo ciudadano subraya que actuará “conforme a la información completa que reciba” y que, aunque las acusaciones del PSOE son firmes, mantendrá el respeto a la presunción de inocencia hasta contar con todos los datos.

La controversia llega en un momento delicado para VOX, inmerso en su campaña nacional contra los supuestos beneficios obtenidos por el entorno del Presidente del Gobierno, y en su intento de presentarse como adalid de la “honradez en las instituciones”.