Exposiciones, viandas gastronómicas, publicaciones y poemas han conformado su XXVVII edición

Miércoles, 26 de noviembre de 2025. La Velada de Poesía Erótica que se celebra cada año en Galaroza ha celebrado su edición vigésimo séptima con un nuevo éxito de convocatoria y participación. El evento se acerca ya a sus tres décadas y goza de una salud envidiable, organizado por la Asociación Cultural Lieva y el Ayuntamiento de Galaroza. El lugar escogido ha sido el Hotel Galaroza-Sierra, tras el buen trato dispensado en la edición anterior, que se ha repetido este año.

De esta forma, se ha podido mantener el formato habitual, combinando cena, contenidos complementarios y la lectura de poemas o relatos breves de inspiración sensual y erótica por parte de los asistentes. Más de 35 personas han participado en las actividades, destacando la presencia de nuevos asistentes, especialmente mujeres.

La decoración intimista y repleta de elementos otoñales se unió a la calidez que aportaba la chimenea del salón y las lecturas poéticas. Como complemento cultural se ha escogido esta vez una exposición artística a la que, debido a lo reducido del espacio, se ha denominado ‘Exposición Interruptus’. Las obras pertenecen a la creatividad de José Berjillos Morente, afincado en la localidad cachonera, que ha aportado diversas técnicas como el dibujo, el óleo e incluso una escultura en madera, bajo el nombre de ‘Deseos revelados’.

Con Augusto Thassio como conductor habitual, el impulso de poetas como Mario Rodríguez, Juan Antonio Muñiz o Ángel Poli, se ha sumado a la participación de habituales y nuevas incorporaciones. Este año se ha sumado un contenido folklórico a cargo de Tomás López, quien, acompañado de una zambomba tradicional, leyó coplillas satíricas y de quintos pertenecientes a la tradición marocha y serrana.

Entre los contenidos complementarios se ha incluido, como viene siendo habitual, el reparto de un nuevo número de la revista Tabula Rosa, que fue impulsada desde los inicios de la Velada por el escritor Manuel Moya. Este año ha incluido textos compilados por Mario Rodríguez bajo el título ‘¿No irás a dejarme así?’. También se ha repartido un Boletín de Archivos y Documentos Cachoneros que recoge la última investigación de la Asociación Lieva, centrada en el descubrimiento de varios poemas acrósticos dedicados a Galaroza.

La velada se ha consolidado como uno de los encuentros literarios más singulares de Andalucía, combinando gastronomía, creatividad y un ambiente distendido que cada año atrae a numerosos aficionados y aficionadas.

Para la Asociación Lieva, la celebración de esta edición continuar un año intenso repleto de actividades en las que están colaborando instituciones como la Diputación de Huelva, la Asociación Navahermosa Viva Participa, el Casino Central de Jabugo, la Federación de Asociaciones de la Sierra o la Plataforma Andaluza del Castaño, ayuntamientos como los de Galaroza, Jabugo, Higuera de la Sierra o Alájar, y empresas como Savilcon Group. Un recorrido por sensaciones, contenidos patrimoniales y saberes serranos que pretende presentar a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

FUENTE: Asociación Leiva