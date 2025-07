La Confederación destaca la clausura de casi 1.200 pozos ilegales desde 2018 y una reducción del 15 % en las extracciones del acuífero de La Rocina para la campaña de 2026

Miércoles, 16 de julio de 2025. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha reaccionado esta semana al borrador del informe sobre el estado del Parque Nacional de Doñana presentado en el plenario de la Convención del Programa Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que se celebra en París entre los días 4 y 16 de julio. En una nota remitida a los medios, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera que dicho documento “aprecia los esfuerzos” realizados por su equipo y el Gobierno de España para “cumplir con el compromiso con el estado del espacio natural”.

Entre las medidas destacadas por la CHG figura el cierre de 296 sondeos ilegales durante 2024, a los que se suman 204 en procedimiento de clausura y otros 18 pendientes de resolución judicial. Según sus datos, se han cerrado o están en trámite de cierre un total de 1.197 pozos desde 2018.

El organismo subraya que no se han concedido nuevas hectáreas de regadío en el entorno de Doñana desde mediados de 2018 y que la planificación hidrológica vigente descarta nuevas concesiones. También recuerda que ha declarado sobreexplotadas tres de las cinco masas de agua subterránea que componen el acuífero y ha creado para cada una de ellas Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUMAS), cuyos programas de actuación “avanzan a buen ritmo”.

En el ámbito de La Rocina —que soporta la mayoría de extracciones para el cultivo de frutos rojos—, la CHG señala que el pasado 26 de junio se aprobó por unanimidad su Plan de Extracciones para 2026, que contempla una reducción del 15 % en las captaciones, con el respaldo de los regantes y el asesoramiento del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En cuanto a las otras dos masas de agua subterránea afectadas, sus planes de extracción serán presentados “en las próximas semanas”.

La CHG advierte, no obstante, que la recuperación de las masas de agua no es inmediata: la tendencia descendente refleja una situación media en el tiempo y tiene una “notable inercia”, que no se revierte únicamente limitando extracciones. El organismo destaca que se ha atravesado “la sequía más larga registrada” (445 mm de media anual entre 2012 y 2024, frente a los 550 mm anteriores), y que un solo año húmedo, como el actual, no basta para revertir esa dinámica.

Entre las actuaciones mencionadas, figura también la modelización matemática actualizada en mayo de 2025 de la recarga de las masas de agua de Doñana, desarrollada conjuntamente por el IGME y la CHG. Este modelo apoya tanto los planes anuales de extracción como el diseño del nuevo modelo hidroecológico impulsado por la Junta de Andalucía.

Según la CHG, la superficie cultivada fuera de las zonas oficialmente reconocidas como regables por la Junta de Andalucía se ha reducido “más del 50 %” desde 2018, y se han tramitado más de 1.000 expedientes sancionadores. También se menciona el desplazamiento de los sondeos de abastecimiento más cercanos al parque nacional y con mayor impacto sobre sus lagunas.

Entre los proyectos aprobados en el último Consejo de Participación de Doñana, la Confederación cita las iniciativas de recuperación de lagunas, restauración integral de los arroyos de la Cañada y del Partido, y repoblaciones en los montes de Pinar Pinto, Moralejo y Las Monjas. Se suman también actuaciones del Ministerio, como el recrecimiento de la presa del Agrio, la conexión del Guadiamar con la marisma de Doñana, y el trasvase desde las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir, destinado a reducir el consumo de agua subterránea.

Además, el documento destaca inversiones en obras de depuración en el estuario del Guadalquivir —incluyendo Sevilla, Gerena, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Burguillos, y próximamente Guillena, Mazagón, Escacena, Matalascañas y Sanlúcar— que buscan garantizar la calidad del agua que llega a Doñana.

La nota oficial concluye que todas estas iniciativas evidencian el compromiso del Estado español con la recuperación del espacio natural protegido, y sostiene que así lo reconoce el borrador del informe elaborado por la UNESCO.