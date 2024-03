UGT reclama más inspecciones en el campo para que se cumplan de «manera escrupulosa» los convenios colectivos

Pepe Álvarez: «No hemos firmado los convenios colectivos de Sevilla y Huelva en los últimos años porque eran perjudiciales para las personas trabajadoras».

El líder nacional ugetista afirma en Huelva que “la Guardia Civil debe intervenir y mandar los informes de denuncia a la Inspección de Trabajo».

Lunes, 4 de marzo de 2024. El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, el secretario General de UGT FICA, Mariano Hoya, el secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín, la secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT Andalucía, Raquel Serrano y el secretario General de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, entre otros, han visitado este lunes en Palos de la Frontera (Huelva) una finca de producción de fresas asociada a la conocida cooperativa Fresón de Palos.

En la atención a los medios posterior, Oskar Martín ha señalado que “para UGT Andalucía es importante esta visita porque el sector agrícola en Andalucía es un sector fuerte, importante. El sector en concreto de la fresa, el arándano y la frambuesa representa el 8% del Producto Interior Bruto regional, está facturando y genera más de 1.300 millones de euros y movilizan más de 450.000 toneladas. Por lo tanto, es un sector muy importante y desde la Unión General de Trabajadores lo seguimos muy de cerca y especialmente las condiciones del trabajo que reúnen”.

“Queremos hacer un inciso y recalcar lo que nos preocupa la cuestión del agua, que es importante para Andalucía y así lo pusimos de manifiesto en el Pacto Social que firmamos con el resto de agentes sociales y económicos”, ha señalado.

Además, ha añadido, que “creemos que el camino para mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores es cumplir los convenios colectivos. Y creemos que hay que incidir en esa cuestión porque, desgraciadamente, aquí en Huelva se han registrado en los últimos años más de 1.300 infracciones, de las cuales han repercutido en 7,5 millones de multas y que queremos que lógicamente, hay que reforzar la inspección de trabajo, con más inspecciones”.

“Es importante que ese número de infracciones se disminuyan y, por supuesto, que la piedra angular de la relación laborales, aquí en el campo, tiene que ser el respeto escrupuloso de los convenios colectivos”, ha manifestado.

Finalmente, el secretario general de UGT Andalucía ha querido hacer una demanda de la provincia de Huelva, “creemos que es importante, porque adolece históricamente, de determinadas reivindicaciones históricas, como son la falta de infraestructuras como el túnel San Silvestre, dotaciones hospitalarias, infraestructuras hídricas”.

Es fundamental proteger los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras del campo

Por su parte, Pepe Álvarez ha considerado “muy productiva» la visita a la finca, de la que ha aseverado que es «de las pocas que tiene unas condiciones de trabajo con personas con contrato indefinido a jornada completa». «Pero, desgraciadamente», ha advertido el líder ugetista, «la realidad de este sector es otra, con asentamientos donde malviven miles de personas que trabajan de manera irregular e ilegal”.

En este sentido, Álvarez ha mostrado su “exigencia de establecer un control en la contratación, para no fomentar la competencia desleal, y de control en las condiciones de trabajo. No hay problema de mano de obra, sino de condiciones de trabajo. No hemos firmado los convenios colectivos ni de Sevilla ni de Huelva en los últimos años porque eran perjudiciales para las personas trabajadoras. Hay que establecer un frente común con los empresarios también para fomentar la actividad laboral en las mejores condiciones”.

Además, ha considerado que “la Guardia Civil debe intervenir y mandar los informes de denuncia a la Inspección de Trabajo. Hay que agilizar los trámites para que las personas que están en nuestro país puedan trabajar con papeles, algo que generará más seguridad, impuestos y bienestar para todos y todas. No pueden vivir y trabajar en las condiciones que lo hacen”.

Para Pepe Álvarez, es imprescindible “fomentar derechos dignos en el campo. Desde UGT estos días hemos vivido con mucha intensidad la movilización de los agricultores y agricultoras. Existen problemas de competencia desleal respecto a terceros países. Un sector que es imprescindible para garantizar la vida de las personas tiene que tener un nivel de protección adecuada”.

El secretario general de UGT Huelva, Francisco José Gutiérrez, ha señalado que “en la provincia de Huelva da empleo a más de 115.000 personas. Tenemos que estar vigilantes para que en las empresas se cumplan a rajatabla la ley de Prevención de Riesgos Laborales y los convenios colectivos. No podemos permitir que nadie esté cobrando un convenio que esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que se compensen en horas extraordinarias o que se cometa cualquier irregularidad”.

En la delegación de UGT también han estado presentes el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT-A, Julián Vileya, el secretario General de UGT Huelva, Francisco José Gutiérrez, el secretario General de UGT FICA Huelva, Sebastián Donaire, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano y el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra. Posteriormente, la delegación sindical ha visitado la cooperativa Sociedad Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida (Fresón de Palos).

FUENTE: UGT Andalucía