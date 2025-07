La Delegación del Gobierno en Murcia mantiene desplegado un dispositivo especial de seguridad durante todo el fin de semana.

La extrema derecha utiliza una agresión sin autor conocido para extender el odio racial y desatar una ola de violencia en una localidad con fuerte presencia migrante.

Un comunicado difundido por Telegram incita a la violencia racial y amenaza con represalias colectivas si la población migrante no “colabora” en la identificación de los supuestos agresores.

Sábado, 12 de julio de 2025. Una agresión brutal a un hombre de unos 70 años en Torre Pacheco ha desatado una ola de tensión social, política y policial en el municipio murciano. A la espera de la identificación de los responsables, grupos ultras han aprovechado el desconcierto para convocar patrullas vecinales y “cacerías” contra la población magrebí, extendiendo un clima de hostigamiento, amenaza y desinformación. El caso ha degenerado en una espiral de mensajes racistas, bulos virales y llamadas a la violencia que ya han provocado altercados en las calles y han obligado a las autoridades a desplegar un operativo especial de seguridad.

Los hechos comenzaron el 9 de julio, cuando un vecino identificado como Domingo fue golpeado sin mediar palabra por tres jóvenes en las inmediaciones del cementerio municipal. La víctima fue atendida en el hospital y posteriormente dada de alta. La Guardia Civil y la Policía Local han confirmado que, hasta la fecha, no se ha producido ninguna detención ni ha sido identificada la autoría. Tampoco se ha hecho público ningún vídeo del ataque. Sin embargo, desde las primeras horas circularon versiones infundadas que aseguraban la existencia de una grabación “viralizada en redes sociales”, extremo que ha sido desmentido por medios de verificación y por las propias fuerzas de seguridad.

A pesar de la ausencia de pruebas, canales de propaganda de la extrema derecha han utilizado esta falsedad como eje de sus discursos, agitando el odio racial con argumentos basados en una grabación inexistente. Uno de los ejemplos más extremos es el comunicado difundido este sábado por el grupo Deport Them Now, en el que no solo se da por hecho que los agresores son “magrebíes”, sino que se convoca expresamente a una “cacería” los días 15, 16 y 17 de julio en Torre Pacheco.

El texto, compartido en uno de los canales de Telegram de referencia en el entorno ultra español, llama a formar “patrullas vecinales” y ejercer “justicia directa” para reunir a los supuestos autores “con Alá”, lo que constituye una amenaza de muerte encubierta. Además, advierte de que, si el resto de la población magrebí del municipio no colabora en la identificación de los responsables, será considerada “culpable” por omisión, y se les hará “pagar por lo ocurrido”.

El mensaje, que alude a la “máxima lealtad con nuestros mayores” y al “compromiso por limpiar España”, utiliza una retórica abiertamente supremacista y llama a movilizar a otras organizaciones “anti-inmigración” para coordinar su traslado a Torre Pacheco desde otras ciudades del Estado. Aseguran tener presencia activa en Barcelona y que su grupo de “patrullas vecinales” está ya operativo.

El Ayuntamiento convocó el viernes una concentración bajo el lema “Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia”, a la que asistieron cerca de 2.000 personas. La protesta, inicialmente pacífica, degeneró en incidentes xenófobos, gritos racistas, persecuciones a jóvenes racializados y rotura de lunas en vehículos, según han documentado distintos medios locales. Por el momento, no se ha informado de detenciones. La Delegación del Gobierno en Murcia mantiene desplegado un dispositivo especial de seguridad durante todo el fin de semana.

La presunta difusión del falso vídeo y su instrumentalización por parte de grupos ultras han servido de pretexto para avivar el discurso de odio y justificar acciones violentas. Mientras tanto, la víctima del ataque original permanece en su domicilio, y no ha trascendido que haya podido aportar datos relevantes para la investigación.

El uso de bulos como elemento central de convocatoria, combinado con amenazas públicas y llamados a la violencia directa, sitúan este caso en un punto crítico. El comunicado de Deport Them Now podría constituir delito de odio, incitación pública a cometer delitos violentos y pertenencia a grupo organizado con fines delictivos. Las autoridades aún no se han pronunciado públicamente sobre su contenido.

Torre Pacheco, una localidad con importante población migrante dedicada en su mayoría al trabajo agrícola, vive estos días bajo la amenaza real de una escalada organizada de violencia racial. Las instituciones, empezando por el Ministerio del Interior, tienen la responsabilidad de garantizar la protección efectiva de todos los vecinos del municipio y de perseguir de forma inmediata a quienes promuevan o justifiquen públicamente este tipo de acciones.